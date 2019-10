L'Oroscopo del giorno 22 ottobre 2019 mette sotto analisi ancora una volta l'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro. A dare soddisfazione (si spera!) o a portare ansia, sono le nuove previsioni di martedì, in questo contesto incentrate solo sui sei simboli astrali rappresentanti la seconda sestina dello zodiaco. Pertanto massima attenzione in questo caso dedicata ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

I segni più fortunati del giorno 22 ottobre? I migliori in assoluto sono senza alcun dubbio Capricorno e Aquario, valutati in giornata a cinque stelle grazie alle ottime referenze astrali a corredo. Si presume invece che possa essere un martedì poco felice per gli amici nativi della Bilancia come anche per coloro appartenenti a Pesci. Infatti, sempre secondo quanto estrapolato e messo in chiaro nelle previsioni di martedì 22 ottobre, a dare problemi agli amici Bilancia sarà Saturno in quadratura a Marte, pianeta presente nel settore.

Intanto, a rendere il periodo difficile a quelli aventi nel proprio Tema Natale il segno dei Pesci saranno certamente Marte, Sole e Venere, trio speculare negativo al 75%.

Classifica stelline 22 ottobre 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 22 ottobre 2019 è pronta per essere svelata, per la felicità di chi aspetta con ansia di sapere come andrà la giornata prossima a venire. Diciamo subito, confermando anche quanto espresso in apertura, che questa parte della settimana appena iniziata vedrà in positivo solo quattro segni.

Di certo Capricorno e Aquario non avranno grattacapi di alcun genere, gli altri invece dovranno cercare di mantenere una certa calma e seguire le indicazioni riservate dall'oroscopo del giorno al proprio segno. Vediamo la scaletta completa, segno per segno:

★★★★★: Capricorno, Aquario;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Bilancia, Pesci.

Oroscopo martedì 22 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà con un profilo molto basso questo vostro martedì 22 ottobre, per poi rinascere lievemente a metà/fine giornata.

Parlando in generale, diciamo che è il momento di dare una svolta alla vostra vita (o almeno tentare): valutate se sarà il caso di accettare qualche nuova proposta che potrebbe far capolino nel periodo: non giudicate solo "i soldi" ma valutate anche altri fattori. In amore, prima di fare polemiche per qualcosa che non avrà di sicuro fondamento, aprite gli occhi. Non riversate su chi avete a fianco l'eventuale rabbia causata da qualcun altro, cercate invece di calmarvi.

Single, dovrete scoprire chi veramente siete e cosa volete. Solo allora il destino vi permetterà di percorrere i sentieri ricchi d'opportunità capaci di farvi finalmente trovare il vero amore. Le previsioni del giorno invitano a stare attenti alla malvagità e/o ai secondi fini di alcuni personaggi che ben conoscete, dopodiché fate pure ciò che volete... Nel lavoro, Saturno in quadratura al vostro Marte non ispirerà troppa fiducia facendovi fallire in alcune situazioni abbastanza importanti: occhio!

Allora cercate di lasciare da parte l'istinto e fatevi guidare dal raziocinio. Analizzate bene le cose con tutti gli annessi e connessi che dovrete affrontare, valutando i pro e i contro e poi decidete il da farsi.

Scorpione - Si prevede come abbastanza in positiva questa parte della settimana, con un martedì valutato da quattro stelle, indice di routine e normalità. In preventivo grandi energie da investire nelle attività quotidiane: arriverete forse a fine sera stanchissimi, certamente abbastanza soddisfatti per alcuni risultati ottenuti. In amore, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata: sfruttate questo influsso sufficientemente positivo per stupire sia il partner che la persona a cui tenete di più sentimentalmente parlando. La buona intesa di coppia vi darà altresì la possibilità di trasformare il nervosismo in una grande carica positiva, anche perché il feeling tra di voi sarà sicuramente buono. Single, potrebbe crescere la possibilità di trovare l’amore o di goderlo in modo più spensierato. Se state vivendo un rapporto particolare, la giornata vi inviterà senz'altro a porvi nelle relazioni in modo molto più spontaneo rispetto al solito: Venere sarà sicuramente dalla vostra parte. Nel lavoro, vi troverete in una fase di grande costruttività e da un punto di vista professionale saprete distinguervi proprio sul piano organizzativo e pratico. Con Mercurio in "casa 8" troverete un ambiente piacevole dove tutti saranno pronti ad aiutarvi con la massima disponibilità.

Sagittario - In arrivo un giorno valutato in media abbastanza positivo, certamente capace di restituire qualche discreta soddisfazione in questa parte della settimana. Se cercate alternative più soddisfacenti in grado di dare una marcia in più alle cose che avete in agenda, la giornata di martedì potrebbe restituire qualche piccola, ma importante soddisfazione a riguardo. In amore intanto, per risolvere una profonda inquietudine, forse sorta sulla base della gelosia o del perfezionismo, ci vorrà proprio il trigono in atto tra Venere e Saturno: a beneficiarne potrebbe essere l'insicurezza e, di conseguenza, eventuali conflitti in corso. Imparate a riconoscere e ad apprezzare la tenerezza che senz'altro il partner è pronto a non far mai mancare e siatene felici. Single, giornata sicuramente frenetica, ma ciò non toglie che state vivendo una fase di rilancio sentimentale abbastanza importante. Sarete spinti a parlare molto in amore oppure a confrontarvi con le persone che vi piacciono: il cielo sarà davvero magico per voi Sagittario? Lo scopriremo presto. Nel lavoro intanto, gli obiettivi che vi siete prefissati saranno realizzabili a breve termine. Tenete dunque alta l'attenzione e procedete senza esitazione.

Astrologia del giorno 22 ottobre: Capricorno, Aquario e Pesci

Capricorno - Giornata positiva quella delle predizioni di martedì. Dopo le estenuanti giornate negative vissute in passato, adesso dovete pensare solo a quello che vi fa stare bene e null'altro. Senz'altro saprete coinvolgere nei vostri progetti di vita quotidiana qualcuno a cui tenete in particolare. Con tenacia (che non vi manca) e tanta pazienza, questo martedì troverete belle soddisfazioni. In amore, sarà questa una giornata decisamente positiva: avrete molta iniziativa ed uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore distendendo nel frattempo anche i buoni rapporti con la persona del cuore. Single, un vento di cambiamento spingerà la vostra giornata verso nuove prospettive e nuovi orizzonti. Sarà quindi giusto lasciarsi guidare dall'istinto e afferrare l'attimo con sicurezza. In previsione c'è un'ottimo cielo astrologico, dunque molto indicato per chi è in cerca dell'anima gemella. Nel lavoro, avrete sicuramente tante opportunità e, se nel frattempo ancora non riusciste a coglierle dovrete solo guardarvi intorno: le stelle vi aiuteranno nei momenti critici.

Aquario - Questo nuovo martedì arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. Molti avranno senz'altro un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza "faccia tosta" la quale, se ben usata potrebbe senz'altro tornare utile in più di qualche occasione. In campo sentimentale, fortuna e fascino saranno i vostri fedeli compagni e gli astri vi aiuteranno ad esprimere i vostri sentimenti ed a vivere con felice esuberanza il vostro rapporto a due, senza nessun intoppo. Viste le ottime premesse, i sentimenti verso il partner subiranno un notevole miglioramento e, grazie agli astri positivi, potranno arrivare delle belle novità interessanti in primis la vostra vita a due. Single, l'amore sarà in primo piano, soprattutto perché avete finalmente deciso di dare una svolta alla vostra vita, magari prendendo decisioni molto importanti. Quindi fatevi avanti e godetevi l'attimo senza timore: la vita passa, i rimpianti restano... Nel lavoro invece, potrebbe essere un momento di grande soddisfazione. Diciamo perché potrebbe arrivare qualche riconoscimento per un vostro operato svolto in passato. Sicuramente in programma nuove idee per un futuro ricco di novità.

Pesci - In arrivo una giornata all'insegna del problematico "sottotono", con la parte della settimana da poco iniziata pronta a dare problemi in alcuni campi. Suvvia un po' di entusiasmo! Non sempre si può avere ciò che piace: la vita non va a comando purtroppo. Secondo l'oroscopo del giorno 22 ottobre, riguardo l'amore, l'invito è nel mettere da parte la gelosia che avete nei riguardi del partner: la giusta fiducia non deve essere mai negata a nessuno! Cercate di spiegare meglio al partner il vostro (eventuale) particolare punto di vista, certi che gli astri vi aiuteranno sicuramente a chiarire alcune questioni ancora irrisolte tra di voi. Se single invece, potreste avere un'umore alterno, soprattutto nel corso della serata. Diciamo che qualche piccolo inconveniente potrebbe mettere a dura prova la vostra pazienza: affrontate le tensioni, ma non date loro peso più del dovuto e vedrete che tutto si sistemerà. Nel lavoro, la partenza forse sarà in sordina ma strada facendo le opportunità di mettervi in vista ci saranno sicuramente tutte. Per cui, rimboccatevi le maniche e tuffatevi nella vostra solita attività, senza porvi troppe domande.