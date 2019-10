L'Oroscopo del giorno 23 ottobre 2019 è disponibile per essere messo a disposizione di voi lettori. In analisi in questo contesto come da titolo iniziale, la giornata di mercoledì, ovviamente analizzata in profondità dal punto di vista dell'amore nonché del lavoro. In evidenza nel frangente il transito del Sole in Scorpione, evento messo in agenda alle ore 17:20 di questo mercoledì 23 ottobre. Parlando di predizioni, nel contesto ad essere trattati in esclusiva i soli simboli astrali relativi alla seconda parte dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

A questo punto la domanda risulta spontanea: curiosi di sapere come sarà la giornata del 23 ottobre? Bene, vediamo di mettere subito in risalto i migliori e, di conseguenza, i peggiori del periodo prima di andare agli approfondimenti di rito. Diciamo subito che al giro di boa di metà settimana ad essere additati come super-fortunati solo due segni: lo Scorpione e il Sagittario. Ambedue i suddetti simboli astrali sono stati classificati in periodo da cinque stelle, dunque con massima positività da sfruttare nelle vicissitudini quotidiane.

Sempre parlando in merito ai sei segni sotto la nostra lente astrologica, ad avere qualche difficoltà nel periodo coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Acquario. In questo caso, le previsioni di mercoledì 23 ottobre indicano al suddetto segno d'Aria turbolenze astrali provenienti dalla Luna in Leone, in questo frangente speculare negativa al 75% per via dell'opposizione con Mercurio. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 23 ottobre 2019

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco è pronta a mettere in evidenza l'andamento del prossimo mercoledì. Metro di misura, logicamente, la nuova classifica stelline interessante il giorno 23 ottobre 2019. Questa parte centrale della settimana, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede possa essere vincente sia in amore che nel lavoro soprattutto per i due segni già svelati in anteprima all'apertura dell'articolo. Certamente in odore di positività risultano ben altri tre simboli astrali presenti nella parte centrale della scaletta con le stelline.

Il resoconto finale a seguire:

★★★★★: Scorpione (Sole nel segno), Sagittario;

★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo mercoledì 23 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Si preannuncia per voi Bilancia un mercoledì 23 ottobre decisamente buono, anche se in qualche momento potrebbe presentare piccoli inconvenienti ai quali prestare attenzione. In amore, diciamo pure che sarà una giornata discreta, forse ideale (quasi) per riallacciare il dialogo con la persona amata e, magari, consolidare eventuali rapporti che negli ultimi tempi risultano in lieve.

Consiglio: prendetevi un momento da dedicare solamente a voi due, vedrete che sarà molto piacevole riscoprire coccole e carezze da condividere con la persona che amate di più al mondo. Single, le stelle spianeranno la strada a qualsiasi desiderio sentimentale, solo che toccherà a voi scegliere quali possano essere le strade migliori da seguire. Mai procedere a tentoni ma scegliere la direzione indicata dal vostro cuore: le previsioni del giorno invitano a prendersi un po' più cura della propria persona (non nell'aspetto fisico ma a livello mentale).

Nel lavoro, avrete una calma interiore da far invidia: non vi farete prendere dall'agitazione nemmeno nei momenti della giornata più concitati. Avrete così modo di far valere la vostra esperienza ed interverrete in maniera rapida ed efficace: buoni i risultati.

Scorpione - Il periodo di certo è pronto a sorridere a tantissimi di voi dello Scorpione soprattutto per l'imminente ingresso del Sole nel segno. Ottimo periodo anche per i vostri Venere e Mercurio: saranno sotto protezione da Nettuno in Pesci, nel contesto in spettacolare trigono astrale ai sopracitati pianeti di settore. In amore, sarete pieni di ottimismo nel contempo sorretto da una nuova ventata di sana energia, ottima per migliorare la relazione in corso. In coppia cercate di lavorate con convinzione, in modo da poter raggiungere un maggiore livello di complicità. Approfittate del buon momento magari per organizzare una cena a lume di candela, ovviamente per voi due solamente. Single, la Luna già sopra la linea dell'orizzonte vi aiuterà ad esplorare dentro di voi sentimenti e sensazioni di ogni genere. Nel frangente sarete in grado di analizzare certe sfumature del vostro carattere che sino ad ora vi erano sfuggite. Nel lavoro, con il favore della buona Astrologia riuscirete ad impostare le basi per dei progetti molto importanti. Sarete distesi e rilassati, soddisfatti delle piccole (grandi) cose che avete fatto fino a questo momento. Diciamo che sarete soddisfatti quasi di tutto.

Sagittario - Si preannuncia un mercoledì addirittura valutato come fantastico sotto ogni prospettiva. Le effemeridi di competenza del Sagittario pertanto, vista l'ottima posizione nel firmamento di alcuni elementi astrali tipo Urano e Luna, quest'ultima in trigono al vostro Giove, annunciano un periodo vincente per ciò che riguarda affetti e sentimenti in generale. In amore, probabilmente in tanti vedrete "tutto rosa" con profumati sogni pronti ad avverarsi. Avrete un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista nei riguardi di persone, cose e situazioni. In generale diciamo che sarete particolarmente romantici e poetici, vivendo così una giornata idilliaca soprattutto con la persona amata. Single, qualche sorpresa potrebbe essere in arrivo ma non è certo che si tratti di qualcosa di definitivo, quindi attendete nuovi sviluppi. L'Astrologia in questo caso invita a godere soprattutto il presente, senza compromessi o tabù. Nel lavoro, per chiudere, gli astri vi stimoleranno e vi daranno positive chance per le vostre aspirazioni. Sarete dotati di grinta e capacità intuitiva, qualità grazie alle quali potrete realizzare progetti ambiziosi già da subito.

Astrologia del giorno 23 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata abbastanza in linea con quanto da voi sperato/desiderato. Dunque un mercoledì considerato nelle predizioni di mercoledì con le quattro stelline relative ai periodi legati alla normale routine. In amore, con Venere favorevole in quanto sotto splendido sestile nei confronti del vostro Saturno, avrete decisamente una marcia in più. Le vostre iniziative saranno destinate ad avere successo, ad una condizione però: dovrete cercare di sfruttarle in questo momento, anche per dare il via ad alcuni progetti che avevate in cantiere con la vostra metà. Single, Venere sarà decisamente positiva anche per tanti di voi "cuori solitari" in cerca d'amore. Buone le prospettive anche in ambito familiare e nei rapporti d'amicizia. In questo momento avete una grande energia, ma anche una impellente voglia di avere delle conferme sentimentali (sapete bene di cosa si parla, vero?). Nel lavoro Mercurio, in ottimo sestile al vostro Plutone, senz'altro vi supporterà donando la carica giusta per portare a termine i vari impegni professionali. Tenete d'occhio il denaro e le spese in programma, perché anche se molti di voi sono indubbiamente "bravi ragionieri", non sempre riuscirete a far quadrate i conti. Perché rinunciare a qualche soldino in più?

Acquario - La giornata si prospetta quasi sicuramente portatrice di difficoltà, unite a momenti abbastanza pesanti. Calma! Per quanto concerne le attività quotidiane le stelle invitano alla massima concentrazione. Sappiate, comunque, che un costante impegno favorirà conclusioni importanti: attenzione ai bastoni tra le ruote. Invece in alcuni casi lo stress prenderà il sopravvento, un po’ per colpa vostra e per il restante a causa degli altri. In campo sentimentale, i rapporti con il partner potrebbero diventare più tesi a causa di una Luna nel frangente speculare negativa, quindi non troppo sorridente. In caso di attriti, cercate di stemperare gli animi e magari di evitare polemiche o tiritere inutili. Eviterete così tanti problemi e relativi mal di testa. Single, tenderete ad esser più bruschi e più diretti del solito. In previsione di quanto appena asserito, scaricate il vostro eventuale nervosismo attraverso una qualunque attività: dare libera espressione alla vostra creatività piuttosto che reagire in modo brusco contro gli altri sarebbe la cosa migliore per voi. Nel lavoro invece, non sarà più possibile rimandare questioni aperte, ok? Se avete un problema da affrontare, probabilmente dovete risolverlo a breve o meglio oggi stesso!

Pesci - In arrivo un giorno abbastanza discreto, sia nel campo relazionale che nelle attività lavorative. In via di massima voi dei Pesci sarete animati da una leggera euforia e in qualche caso anche pronti a prodigarvi più del solito per rendere vivibile al meglio il periodo. Secondo l'oroscopo del giorno 23 ottobre, riguardo l'amore, sarete molto concentrati sulle nuove prospettive che si presentano nel corso di questo mercoledì. Nettuno in "casa 12" sarà vostro grande amico, senz'altro aiuterà a realizzare tutti quei bei progetti di coppia che avete in mente già da un pezzo. Se single invece, Venere, in trigono sempre al vostro buon Nettuno, vi permetterà di attuare un grande cambiamento nella vostra vita. Se avete avuto il coraggio di chiudere con il passato, ora andate avanti, perché in questa giornata vi sentirete forti e pronti a mettere in cantiere qualche nuovo progetto amoroso. Nel lavoro, per concludere, sarete "famosi" per la vostra straordinaria creatività, capaci di sfoderare autorevolezza in qualunque circostanza. Cercate perciò di non smentire la vostra fama: datevi da fare come fate sempre.