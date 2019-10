L'Oroscopo del giorno 25 ottobre 2019 è a disposizione dei lettori, pronto a dare un giudizio su come sarà il prossimo venerdì di fine settimana. In questo contesto l'Astrologia annuncia un nuovo passaggio astrale di notevole interesse proprio nella giornata antecedente la partenza del nuovo weekend. Curiosi di sapere qual è? Ebbene, questo venerdì vedrà il transito della Luna in Bilancia a partire dalle ore 22:20 della tarda serata.

A tenere con il fiato sospeso, altresì, la presenza di Venere e Mercurio nel comparto dello Scorpione, senz'altro ben disposti a portare fortuna al predetto segno d'Acqua. Con queste splendide premesse, iniziamo pure a valutare la giornata relativamente ai sei segni esaminati nel contesto. Ovviamente l'attenzione è tutta rivolta verso i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: chi tra questi avrà il massimo supporto da parte dell'Astrologia quotidiana?

Ebbene, il quinto giorno tra i sette relativi alla corrente settimana andrà a favore degli amici nativi della Bilancia: come annunciato anche nel titolo principale, a portare bene al segno d'Aria sarà certamente l'arrivo della Luna nel segno. Comunque, a conti fatti in tutto saranno solo due i segni super-fortunati messi in conto al periodo. Uno lo abbiamo visto poc'anzi, l'altro e senz'altro lo Scorpione, simbolo astrale sottoscritto in giornata da cinque stelle.

Invece, sempre in base al resoconto astrale messo in luce dalle previsioni di venerdì 25 ottobre, a non poter contare sul generoso conforto delle stelle saranno gli amici nativi in Sagittario e in Capricorno, nel frangente sottoscritti rispettivamente in periodo ''sottotono'' e da "ko".

Classifica stelline 25 ottobre 2019

L'Astrologia è pronta a dare una valenza, positiva o negativa che sia, alla giornata di venerdì, capolinea dell'attuale settimana lavorativa.

Target sul quale puntare l'obiettivo astrale, come sempre in questa sede, i segni da Ariete fino a Vergine valutati con il classico metro relativo alle effemeridi del giorno. A tal proposito la nuova classifica stelline interessante il giorno 25 ottobre 2019, A portare una ventata di positività sarà certamente l'arrivo della Luna nel comparto della Bilancia. Tale situazione potrebbe portare grandi performance affettive per i nati in Ariete e Vergine, segni classificati a cinque stelle.

Andiamo pure al responso sintetico segno per segno:

Oroscopo venerdì 25 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia ’top del giorno’ - Una giornata splendida ed in massima parte preventivata ai massimi livelli, serena e brillante. Il merito ovviamente è quasi tutto da attribuire all'ingresso della Luna nel settore, certamente capace di rimettere in sesto anche le situazioni sentimentali più disastrate.

A tal proposito le predizioni di venerdì vedono come favoloso soprattutto la parte riguardante il pomeriggio e poi il "clou" nella serata finale. In amore, le stelle di certo regaleranno tanta gioia e serenità da trascorrere insieme a chi si ama, senza riserve né compromessi. Approfittate del periodo positivo per mettere in campo qualcosa di nuovo per il medio/lungo termine: altissime probabilità di vedere il buon fine a qualcuno dei vostri desideri più intimi. Single, le stelle vi favoriranno davvero alla grande mettendovi di fronte a tante buone occasioni. Il solo nodo da sciogliere riguarderà solo e solamente voi stessi: sforzatevi (o imparate!) a saper cogliere al volo ogni piccola occasione potenzialmente buona per essere sfruttata. Nel lavoro, tendenza positiva: potrebbero arrivare quelle "famose" risposte o riscontri che in tanti stavate aspettando. Pertanto occupatevi degli affari cercando in tutti i modi di concentrare l’attenzione su quel progetto che, per questioni di tempo, siete stati costretti a trascurare.

Scorpione - Le previsioni per questo venerdì di fine settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere un giorno al limite della perfezione più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni all'infinito, potrebbero risultare solo un ricordo, alcune di esse smettere di dare ansia. In generale altresì gli astri comunque assicureranno una forma fisica quasi perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi. In amore, state seguendo una linea di comportamento costruttiva, indipendentemente dai dubbi e dalle paure che avete: continuate così, perché sarà il momento di affermarsi verso chi vi sta accanto, magari dimostrando davvero di che pasta siete fatti! Single, Venere vi suggerisce di iniziare una bella storia d'amore: prendete coraggio e tentate. Anche se la ragione vi consiglia di attendere, meglio provare che pentirsene per aver sciupato un'occasione magari irripetibile, non trovate? Nel lavoro, non mancheranno le occasioni per puntare ancora più in alto. Aspirare ad un'occupazione migliore potrebbe essere una buona idea, ma dovrete essere abili nel valutare le offerte più vantaggiose se ci sono oppure iniziare a cercare rovistando altre strade.

Sagittario - Un venerdì non proprio indicato per fare o quantomeno disfare, valutato nelle predizioni del giorno come negativo, pertanto servito con due stelline indicanti il probabile "ko". In effetti, non si può dire che sarà un giorno brillante soprattutto riguardo le finanze: parlando di soldi, gli astri contrari non inclinano a lauti guadagni, anzi tenderanno a far evaporare le sostanze. La buona notizia è che sarete dotati di ispirazione, di fantasia e di quel pizzico di sano "humor" in grado di sdrammatizzare qualsiasi situazione negativa. In amore, alcuni tra i vostri astri consigliano di rafforzare il dialogo con il partner: dovete assicurarvi soprattutto che il vostro punto di vista possa coincidere ed essere condiviso anche dalla persona amata, altrimenti non andrete da nessuna parte, sappiatelo. Single, il momento non sarà certo dei migliori: per evitare di "tirarsi la zappa sui piedi" aspettate a fare quelle famose avance verso la persona che sapete, ok? Nel lavoro, avrete la cosiddetta "luna di traverso" per via di un (molto probabile) piccolo intoppo in ambito professionale. Le prime ore della giornata potrebbero perciò apparire abbastanza pesanti, poi tutto volgerà per il meglio.

Astrologia del giorno 25 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di venerdì annunciano a voi Capricorno una giornata a dire il vero pessima, difficile da gestire senza un buon consiglio o direttive mirate a cui appoggiarsi. La situazione planetaria non è tra le migliori come sicuramente avrete già intuito. A dare pensiero portando problemi su problemi sarà la coppia Marte-Urano, classificata nel frangente speculare negativa all'80%; in più lo stesso Marte sarà in quadratura al vostro Saturno: cosa desiderare di più dalla vita? In amore pertanto, poche possibilità per poter sfruttare la giornata a dovere. In coppia, fate tesoro di un buon consiglio dato senza secondi fini. Al limite prendetevi una piccola pausa dalle cose potenzialmente più a rischio, ok? È assodato che il momento potrebbe nascondere insidie non facili da prevedere, dunque siate vigili. Single, solo con un modo di fare decisamente sensuale e molto convincente riuscirete a rubare (a chi sapete!) un sorriso malizioso e, se dovesse servire, all'occasione anche una seconda possibilità da concedervi. Nel lavoro non aspettatevi grandi aiuti o chissà cosa, soprattutto perché in pochi sembrano disposti a darvi una mano. Non sperate nemmeno sull'aiuto di qualche collega per il quale spesso in passato vi siete fatti in quattro... Lasciate perdere, passerà.

Acquario - Partirà con una piccola riserva questo vostro venerdì di fine settimana, poi però tenderà a riallinearsi alla normale routine quotidiana. Diciamo pure che riuscirete a trovare un equilibrio abbastanza stabile con la vostra vita privata anche se, inutile nasconderlo, vi costerà un po' di fatica in più del solito. Pensate positivo, ok? In ogni caso, sarete felici se saprete accontentarvi "di ciò che passa il convento". In campo sentimentale, dunque, periodo leggermente positivo per dare e ricevere affetto. Quasi certamente in molti sarete portati ad essere discretamente passionali e affettuosi: cercate quindi di trascorrere la serata in modo romantico con la vostra metà evitando in primis quei soliti discorsi che sapete già essere rischiosi. Single, approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care, evitando però di strafare: ricordate che sarete in giornata da quattro stelle. Comunque, se sarete decisi e coraggiosi niente vi sembrerà impossibile o irrealizzabile. Nel lavoro, per finire, poche novità di rilievo: qualcosa vi preoccupa? Non dateci gran peso, forse avete solo bisogno di una bella giornata di sano relax. In vista qualche lieve incomprensione con i colleghi, ma dopo un meritato riposo affronterete tutto con più semplicità.

Pesci - La giornata sotto analisi in questo contesto è prevista in gran parte semplice e ordinaria per voi dei Pesci. Sebbene Venere risulti in trigono a Nettuno, la speculare negatività della Luna al 60% renderà un po' più difficile per voi esprimere tutto il vostro potenziale, in diversi settori. In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. Secondo l'oroscopo del giorno 25 ottobre, riguardo l'amore, potreste essere arrivati ad un bivio: il tempo delle scelte si farà pressante e, nel caso di decisioni prese in ritardo, potreste rischiare di peggiorare le cose. Soprattutto in coppia, anche se il periodo non sarà certo dei migliori, consigliamo ugualmente di tenere alti gli entusiasmi. Se single invece, dovete essere più fiduciosi e, allo stesso tempo, provare a fidarvi di più degli altri. In questo modo, senz'altro qualcuno riuscirà ad avvicinarvi più facilmente. Molto presto potreste rimanere piacevolmente sorpresi da una persona "speciale". Nel lavoro invece, le stelle del momento ed in parte anche quelle di prossima venuta sembrano essere particolarmente positive nei vostri riguardi. Gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori/colleghi saranno discreti.