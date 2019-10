Luna in Scorpione nell'Oroscopo di domenica, influenza la personalità e consente di guardare nella propria interiorità in maniera profonda e molto introspettiva. Le emozioni entrano in gioco e diventano più istintive anche per i Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che apriranno una finestra emotiva sulle opportunità amorose. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Influssi stellari scattanti nell'oroscopo di domenica

Ariete: gli astri esortano alla prudenza e alla pacatezza rallentando un po' le iniziative, anche se ciò non è consono al vostro carattere.

Plutone in quadratura ostacolerà l'amore ma una buona comunicazione in coppia sarà benefica per superare eventuali attriti.

Toro: molto eccentrici e di umore un po' instabile, potreste essere presi da turbe nervose provocate da Luna in opposizione a Urano. Attenzione a non essere troppo arroganti e capricciosi con le persone che amate, poiché spinti da un atteggiamento di ribellione che risulta malsano.

Gemelli: riuscirete a vincere alcune esitazioni grazie all'influsso benefico di Giove che spingerà a effettuare delle scelte fortunate. Buona la carica sensuale con Marte che forma un bel trigono, benefico anche per portare i single alla concretizzazione dei sogni amorosi.

Cancro: sensibili e molto coinvolti emotivamente, sarete empatici e riuscirete a immedesimarvi nelle sensazioni altrui in maniera molto intuitiva.

Il modo di amare si sintonizzerà con l'altra metà alla perfezione e nuovi stimoli saranno tutti da approfondire in due.

Leone: il satellite notturno è in posizione di quadratura e pur sapendo che un coinvolgimento sentimentale possa sprigionare emozioni fuori dal comune, tenderete a vivere l'amore in modo distaccato per paura di perdere il controllo.

Vergine: ricercherete un modo di vivere la passione che sia forte e impetuoso, seguendo una scia molto dirompente di Luna posizionata in Scorpione. Non amerete i rapporti frivoli, piuttosto andrete a fondo nelle situazioni sentimentali, forse ricercando maggiori rassicurazioni.

Previsioni astrali promettenti

Bilancia: gli amici e gli affetti contorneranno la sfera emotiva in modo avvolgente e molto caldo. Alcune contrarietà plutoniane minacceranno un cammino amoroso che avete intrapreso, occorrerà quindi che facciate il punto della situazione valutando se mettere in atto alcuni cambiamenti che interessano la situazione sentimentale attuale.

Scorpione: sfumature emotive sono garantite dall'entrata di Luna nel segno che avvia un modo di amare più istintivo e magnetico.

Terrete conto di un'ampia capacità di analisi, indagando sulle intenzioni altrui in modo molto introspettivo, quasi entrando nell'interiorità per capire quali sentimenti sono a vostra disposizione.

Sagittario: la vicinanza lunare elargisce vitalità e insieme a Giove, l'umore è alle stelle. Venere protegge l'intesa di coppia, attenzione solo a non eccedere nei piaceri della tavola.

Capricorno: correnti sotterranee emotive navigano nel fiume dell'interiorità e sarete combattuti se lasciarvi andare e vivere queste sensazioni forti o seguire il consiglio del prudente Saturno che elargisce rigore e un modo di esprimere l'amore più controllato.

Acquario: l'astro d'argento dalla casa astrologica ottava sprigiona delle ossessioni difficili da tenere a bada o da cacciare via dalla mente. Alcuni di voi che avranno chiuso una storia sentimentale potrebbero non aver rotto del tutto con il proprio ex, evitando di lasciarlo libero di andare via dalla propria mente.

Pesci: attenzione a non essere travolti dalle emozioni proprie e da quelle altrui. Luna dal domicilio astrologico dello Scorpione catapulta in un mondo immaginario molto turbinoso, spetterà a voi governare questa carica sensibile investendola al meglio per progredire.