L'Oroscopo del giorno 3 ottobre 2019 è pronto a dare soddisfazioni agli amanti delle previsioni zodiacali. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo giovedì, messo sotto analisi in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Iniziamo subito a dare risalto a come potrebbe evolvere il prossimo giorno in calendario: ansiosi di sapere quanti e quali saranno i segni più fortunati a metà della settimana? La scelta in questi casi cade sui segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Passiamo ai fatti: in primo piano, certamente da segnalare l'ingresso di un pimpante Mercurio in Scorpione, decisivo nelle questioni aperte riguardanti i rapporti interpersonali e la quotidianità in generale. In questo caso l'Astrologia ricorda che avere il pianeta Mercurio nel segno può significare, tra le altre cose, poter contare su un'ottima intesa mentale. Tenendo conto di quanto appena espresso, senza alcun dubbio ad avere una marcia in più nel periodo esaminato saranno i meravigliosi amici nativi dello Scorpione e del Sagittario.

Ambedue i suddetti simboli astrali sono presenti al primo posto nella classifica con cinque splendide stelline fortunate. Invece, a rappresentare i segni poco fortunati tocca a Bilancia e Pesci, questo giovedì in giornata 'no'. Vediamo allora di specificare meglio le varie situazioni astrali e fornire eventuali consigli a riguardo dando voce alle previsioni di giovedì 3 ottobre.

Classifica stelline 3 ottobre 2019

Il prossimo giovedì ha già ricevuto il lasciapassare da parte dell'Astrologia, quindi è pronto per essere analizzato in questa sede.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vediamo pertanto di dare una valutazione quanto più possibile oggettiva al quarto giorno dell'attuale settimana andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline, al momento interessante il 3 ottobre 2019. A spiccare sopra gli altri segni, come abbiamo già anticipato, Scorpione e Sagittario seguiti a poca distanza da altri due simboli zodiacali abbastanza fortunati che sveleremo nella scaletta a seguire.

Bene, iniziamo pure a dare luce al resto delle stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita:

★★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Bilancia;

★★: Pesci.

Oroscopo giovedì 3 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo giovedì si presenterà con le difficili prospettive riservate ai periodi sottotono. Per voi Bilancia quindi giornata monotona e poco reattiva classificata con tre stelle, ma da qui a demonizzarla ce ne passa.

In amore, cercate di evitare eventuali situazioni potenzialmente a rischio delusioni, non strafate e non urtate la sensibilità della persona amata che, lo ricordiamo, non sempre viaggia sulla vostra stessa lunghezza d'onda. Cercate di rimanere calmi se qualcosa non dovesse andare come da voi auspicato. In generale il consiglio è quello di apprezzare un po' di più l'operato del partner. Single, i dubbi che emergeranno in questo giorno saranno un importante indizio del quale tenere conto, sia nell'iniziare una nuova relazione che nei rapporti amichevoli in corso o già avviati.

Tenete presente che la Luna questo giovedì vi contrasterà abbastanza, per questo qualcosa di strano potrebbe agitarsi dentro di voi rendendovi imprevedibili nei comportamenti: le previsioni del giorno invitano a stare sereni nei limiti del possibile. Nel lavoro, l’inizio giornata non sarà dei più semplici.

Scorpione - In arrivo un giovedì 3 ottobre molto efficace, in alcuni casi addirittura fortunato grazie all'arrivo nel segno del Pianeta Mercurio. Diciamo che la giornata al centro della settimana, viste le cinque stelline regalate dagli astri, farà valere tutta la sua positività. Le geometrie astrali del cielo infatti saranno tutte a vostro favore: concentrazione e inventiva garantiranno buoni risultati nel lavoro, oltre che nello studio. In amore, le cose diventeranno più pacifiche, vi sentirete bene e la vostra gioia di vivere vi farà avvicinare ancora di più al vostro partner. Sfruttate il momento per proporre qualcosa di speciale alla persona amata, magari che tenevate in serbo per un'occasione importante. Single, grintosi e intuitivi farete passi da giganti nel vostro ambiente (ovviamente quello sentimentale). Crescerà il consenso in ambito interpersonale e sicuramente incontrerete delle persone interessanti, utili ad allargare la vostra sfera affettiva: pronti a gettare le basi per puntare a ''qualcosa di più'' in amore? Nel lavoro, la giornata sarà all'insegna della creatività ma anche della concretezza: quest'ultima vi aiuterà a raggiungere ottimi risultati. Potrete finalmente sentirvi liberi di fare le vostre scelte senza renderne conto a nessuno.

Sagittario - Si preannuncia una giornata davvero ottima per ''fare'' o eventualmente anche per ''disfare''. Questo nuovo giorno in imminente arrivo non sarà difficile da affrontare nemmeno per coloro con questioni pesanti sul 'groppone''. Calma, diciamo che in maggioranza sarete dinamici e intraprendenti e vorrete ottenere i risultati che riterrete siano alla vostra portata: sarà effettivamente così? Non lo sappiamo, è certo comunque che avrete in appoggio un'Astrologia ideale per tentare. In amore si presume arrivi una giornata scoppiettante sotto tutti i punti di vista, ritroverete anche l’armonia di un tempo con il vostro amore e sarete finalmente sereni insieme. A chi è in coppia, le stelle consigliano di iniziare eventuali discorsi o proposte da condividere con la persona amata a partire da metà pomeriggio in poi. Single, sarà il momento di agire, quindi di far capire alla persona interessata sentimentalmente parlando, chi davvero siete e soprattutto che cosa vorreste da quest'ultima. In mano avrete tutti gli strumenti per far valere la vostra abilità e il vostro indiscusso fascino, dunque sfruttateli! Nel lavoro, parlando di faccende pratiche, avrete la giusta grinta e saprete presentarvi in modo da far risaltare il vostro talento. Tutto proseguirà a gonfie vele e potrete concedervi una tregua visti gli impegni che avete affrontato nelle scorse settimane.

Astrologia del giorno 3 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In arrivo un giovedì valutato nella media positività per voi Capricorno. Diciamo che a prevalere sarà la scontata routine, con la quotidianità pronta a fare il ''rewind'' ai giorni appena trascorsi. In alcuni casi la Luna in Sagittario (non ancora nel segno, ma in veloce avvicinamento) migliorerà la situazione generale perché contribuirà ad aumentare il senso di benessere e il decisionismo che da sempre vi contraddistingue: lasciatevi trasportare dalle sensazioni, ok? Le predizioni di giovedì vedono come abbastanza interessante il periodo specialmente in amore: le coppie potranno apprezzare meglio i rispettivi partner e se trascorreranno insieme gran parte della giornata seguendo gli atteggiamenti e capendone i cambiamenti saranno senz'altro a metà percorso. Ogni tanto è bene aggiornarsi sulle ''evoluzioni'' di chi ci sta vicino rispettandone le idee. Single, prendete in mano le redini della situazione che vi sta a cuore! Fatelo con decisione e senza che nessuno si intrometta (sapete di chi si parla, vero?). Nel lavoro, le vostre iniziative avranno ripercussioni positive, vi sentirete pronti a superare gli ostacoli, il morale sarà buono intorno a voi. Diciamo che se sarete efficaci i risultati saranno tangibili.

Acquario - Una giornata quasi certamente positiva, valutata dall'Astrologia del momento come ''normale''. In molteplici situazioni le stelle faciliteranno sufficientemente l'andazzo della vita rendendovi a volte attenti, altre volte perspicaci: ovviamente la parte più onerosa del periodo graverà tutta sulle vostre spalle, sappiatelo. L'importante è mantenersi entusiasti e positivi, e prendere le cose con la giusta dose di ottimismo. In campo sentimentale, sarete più calmi ed inclini a cercare armonia nel vostro rapporto. Le gioie dell'amore vi tenderanno le braccia, sarebbe quindi inutile resistere: sfruttate al massimo il momento, senza indugio. Single, la giornata non deluderà le vostre aspettative, perché saprete come trovare soluzioni originali per esprimere al meglio voi stessi: da gustare ogni occasione di svago e/o di incontro. In generale, lasciatevi trascinare dall'onda del piacere e del divertimento se quest'ultime dovessero esserci. Nel lavoro invece sentirete la necessità di concentrarvi su ciò che conta veramente nella vostra vita professionale. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento, anche improvvisando. Il consiglio: mettetevi in mostra senza timore perché voi Acquario valete!

Pesci - Diciamo subito che la giornata non sarà troppo positiva per voi Pesci, giusto per non dire che è stata classificata come pessima. Purtroppo per molti la negativa quadratura restituita da Luna e Giove in Sagittario in direzione di Nettuno, il vostro astro di settore, si farà sentire eccome! In primis tale situazione prenderà piede inasprendo inizialmente i rapporti a carattere affettivo/sentimentale per poi passare anche al resto dei comparti. Le predizioni di giovedì vedono pertanto abbastanza impegnativa (purtroppo!) gran parte della giornata. Secondo l'oroscopo del giorno 3 ottobre, riguardo l'amore, non riuscirete a capire che cosa vogliono da voi partner, amici e componenti della famiglia. Eppure vi sembrerà di dare tutto il possibile: sforzatevi di essere chiari e semplici nel colloquiare con i diretti interessati. Può darsi che taluni vi stiano chiedendo solo una maggiore attenzione: il fatto è che siete talmente presi dal turbinio della vostra vita frenetica che alcune questioni affettive rischiano di passare in seconda linea. Se single invece, dovete fare attenzione alla vostra collera quotidiana verso tutto e tutti. Continuando in questa maniera niente andrà come vorrete: dovete stare calmi e pazientare, in attesa di buone nuove. Nel lavoro, la voglia di fare vi ritornerà presto, ma anche in questo settore dovete attendere momenti migliori. A breve ci sarà una tregua che sarebbe opportuno per voi rispettare.