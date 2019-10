L'Oroscopo del giorno 31 ottobre 2019 è pronto a mettere in evidenza il probabile andamento del prossimo giovedì. In primo piano l'Astrologia applicata all'ultimo giorno del mese con l'amore e il lavoro assoluti protagonisti del periodo. In bella mostra soprattutto l'attesissima classifica stelline, in questo contesto riguardante i sei simboli zodiacali compresi da Bilancia a Pesci. Sotto i riflettori dunque il quarto giorno dell'attuale settimana: pronti a scoprire come saranno le stelle del 31 ottobre? Partiamo subito con le analisi di rito, comunque non prima di aver svelato i segni più fortunati del momento.

A gongolare senz'altro saranno gli amici della Bilancia insieme a quelli dell'Acquario e dei Pesci, tutti splendidamente valutati a cinque stelle. Tra gli altri fortunati in campo affettivo, come anche nel lavoro, lo Scorpione e il Sagittario preventivati in giornata da quattro stelle. Dopo aver svelato i segni migliori, scopriamo chi potrebbe avere difficoltà in questo finale ottobrino. Ad avere vari problemi, sempre secondo quanto messo in evidenza nelle previsioni di giovedì 31 ottobre, saranno quasi certamente i nati nel segno del Capricorno, in questo frangente sottoposti alle turbolenze di Marte in quadratura a Saturno e Plutone pianeti di settore. Andiamo ai dettagli.

Classifica stelline 31 ottobre 2019

Il prossimo giovedì ha già ricevuto il lasciapassare per la positività? Diciamo che non proprio tutti i segni avranno una buona giornata: la classifica stelline del 31 ottobre 2019, annuncia un periodo fortunato a vantaggio di Bilancia, Acquario e Pesci, tra l'altro già anticipati in apertura. Pochi gli altri segni in giornata fortunata. Nel prosieguo il riepilogo condensato relativo ai sei segni in analisi:

★★★★★: Bilancia, Acquario, Pesci;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: NESSUNO;

★★: Capricorno.

Oroscopo giovedì 31 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà molto positivamente questa parte della settimana, regalando soddisfazioni soprattutto in campo sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Diciamo che senz'altro potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. In generale è possibile anche un vero e proprio colpo di fortuna, il che vi potrebbe ricompensare delle recenti fatiche o eventuali delusioni. In amore, a dominare nel corso della giornata un senso di passione abbastanza difficile da tenere a freno, ovviamente indirizzato alla persona che più amate al mondo: speriamo caldamente possa essere il partner abituale!

Più di qualcuno potrà contare sulla buona armonia di coppia, quindi non avrà pressoché alcun problema in tal senso: mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia, magari organizzando un viaggio solo per voi due. Single, nuove conoscenze potrebbero essere in arrivo: a breve avrete la possibilità di iniziare una nuova relazione e, magari, anche di realizzare qualcosa di definitivo.

Le previsioni zodiacali del giorno invitano a non farsi trovare impreparati, ok? Nel lavoro, carburerete molto per via di influenze astrali convergenti. In questo giovedì vi sveglierete senz'altro carichi, motivati, grintosi e pieni di voglia di fare. Sarà la giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre, perciò approfittate per allargare i vostri orizzonti.

Scorpione - In arrivo un giorno discreto, certamente più che positivo se saprete tenere una condotta pacata e ragionevole.

In miglioramento la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi o domani, almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni che vi erano contrarie. In amore, prendete tutto il tempo necessario per pensare, fatelo soprattutto prima di agire e senza dimenticare quanto segue: trovare compromessi nella vita di ogni giorno non significa essere per forza deboli di carattere ma, al contrario, scaltri con visione lungimirante. In questo modo infatti senz'altro otterrete maggior sicurezza verso voi stessi e poi anche nei confronti del partner. Single, il cuore ha delle ragioni tutte sue che a volte non è facile comprendere, ma proprio per questo non sono affatto da trascurare. Se potete, contattate pure qualche amico/a, magari che non vedevate da tempo e organizzate un'uscita insieme: gli astri invogliano al relax. Nel lavoro, senz'altro il periodo si annuncia abbastanza movimentato e a tratti imprevedibile, il che non sarà male dal momento che siete nemici giurati della monotonia. In generale, diciamo che sarà un frangente positivo specialmente per coloro in proprio che avessero a che fare con nuove proposte a sfondo economico-collaborativo. Da tenere assolutamente in considerazione.

Sagittario - Una giornata informale ma abbastanza bella da vivere, anche se a tratti un pochino impegnativa. In alcune situazioni a carattere interpersonale o in determinate situazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. L'Astrologia quotidiana invita alla calma e alla piena sincerità. Diciamo che la giornata di metà settimana non sarà malaccio in amore: un attimino di riflessività in più forse sarebbe ideale. Ultimamente vi state adattando alle abitudini del partner senza considerare le vostre vere esigenze, pertanto ci vorrebbe un drastico quanto necessario cambiamento: iniziate e proponete. Specialmente in coppia sarete animati da molta intraprendenza e per questo dovreste cercare di non affaticarvi troppo. Single, una persona che non vedete da tempo, probabile vecchia amicizia (d’infanzia?), si rifarà viva all’improvviso: forti emozioni e batticuore a mille. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così? Nel lavoro invece, precisione e affidabilità vi permetteranno di organizzare i vari impegni alla perfezione in modo da poter proseguire verso la rotta che avete tracciato in precedenza. Consiglio: curate un po' di più i rapporti con i colleghi, privilegiando collaborazione e rispetto.

Astrologia del giorno 31 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Partirà sotto i poco graditi auspici del "ko" questa parte della settimana. Secondo le predizioni di giovedì quindi, sarà abbastanza sommessa la giornata in analisi, soprattutto nei rapporti con familiari, colleghi e/o amici. In generale, il non saper rinunciare ad essere troppo puntigliosi cercando a tutti i costi di aver sempre ragione, è controproducente. Allora, siate il più possibile attenti a centellinare parole, pretese e obbiettivi. In amore, in vista un periodo poco efficace verso il quale impegnarsi con forza. Spesso vi sembrerà di non avere le armi giuste per controbattere: state calmi, una soluzione si trova sempre. In coppia in arrivo probabilmente tensioni di vario genere, in primis verso il partner. L'andamento non troppo brillante del periodo, dovuto al malumore portato da Marte ancora in quadratura a Saturno e Plutone, vi costringerà a dosare con attenzione parole ed energie. Single, diverse combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili: un passato potrebbe riaffiorare e con esso una parte della vostra vita tornerà a portare un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza. Regolatevi, ma senza cedere a eventuali "tentazioni": il passato è passato, guardate avanti, ok? Nel lavoro, ci sarà chi vi farà buon viso ma poi giocherà sporco nei vostri confronti: occhio, una persona (invidiosa) del vostro giro cercherà di trarvi in inganno, sappiatelo!

Acquario - La giornata sotto esame coincidente con la fine di ottobre sarà sicuramente ottima per voi dell'Acquario. Con un pizzico di fortuna senz'altro gli astri daranno una buona spinta vostra capacità organizzativa, magari offrendo su un piatto d'argento la possibilità di incrementare affari e/o entrate. In campo affettivo altresì, sarà la giornata dei buoni sentimenti. Anche il partner sarà più che soddisfatto dell’intesa amorosa che certamente si verrà ad instaurare tra voi. Astri benevoli, dunque molto a favore, elargiranno su un vassoio d'argento occasioni particolari, magari per trascorrere una vacanza all'insegna della passione più sfrenata, senza problemi. Single, l'atmosfera sarà carica di aspettative, il vostro entusiasmo e la vostra passione verranno contraccambiati dalla persona che vi ha rapito il cuore. Cercate nel frattempo di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di malesseri e spigolosità affettive. Nel lavoro invece, potrete finalmente allentare un po’ la presa e rilassarvi: raccoglierete sicuramente eventuali frutti di impegni passati. Intanto, studiate nuove strategie per migliorare ancora la vostra attuale posizione.

Pesci - Partirà egregiamente questo nuovo giovedì, soprattutto nei confronti dei sentimenti e dell'amicizia in generale. In alcune particolari situazioni sarete abbastanza propensi al buon dialogo, ovviamente solo con le persone che davvero interessano. Questa cosa vi consentirà di avere carta bianca su alcune questioni relative ad un progetto in fase di avvio, che ben conoscete. Parlando in merito all'amore, l'oroscopo del giorno 31 ottobre indica emozioni nuove in arrivo capaci di rendervi straordinari. Cercate eventualmente di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molta affettuosità e tanta passione, qualcuna anche a sfondo puramente erotico... Non pianificate e non fate programmi, lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto senz'altro verrà da sé. E’ il momento delle gratificazioni palpitanti specialmente per coloro in coppia, tenetelo a mente. Se single invece, potrebbe essere una giornata armoniosa per voi "cuori solitari". Vi aspettano infatti delle ore molto positive nelle quali potreste optare per un dolce far niente, poi però farete molte cose anche parecchio diverse tra loro e sarete soddisfatti. Diciamo, un periodo ottimo da passare in completa sintonia con ciò che amate o con chi vi circonda. Nel lavoro, per concludere, giornata importante questa di giovedì. Secondo le stelle avrete una buona scorta di nuove energie, linfa vitale da usare nei momenti più concitati. In tanti verrete sicuramente notati, in molti casi ottenendo quelle meritate attenzioni aspettate da tempo.