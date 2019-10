Luna in Sagittario nell'Oroscopo di giovedì amplia gli orizzonti mentali, garantendo nuova energia e tanto dinamismo. Se nel concreto spronerà a viaggiare a caccia di nuove avventure, in campo sentimentale garantirà un'intuizione vivida e positiva, il cui ritmo vivace farà toccare gli estremi. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Oroscopo di giovedì dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vivaci, dinamici ma anche molto irrequieti, sentirete forte l'influenza del satellite notturno che sprigionerà delle idee intuitive e all'avanguardia, tutte da investire in ambito lavorativo per ottenere successo.

In amore, sarete rapidi nell'afferrare al volo alcune opportunità sentimentali.

Toro: la combinazione celeste di Nettuno e Plutone gioca a favore, producendo creatività e grande energia psico-fisica. Venere ancora per poco dissonante sprona ad ascoltare anche le ragioni della persona amata, forse perché in questo momento necessita della vostra presenza.

Gemelli: cercate di scacciare via un'eccessiva apatia, forse provocata da Luna in opposizione che confonde un po' le idee in amore.

Mercurio è in posizione valida e potrete utilizzare una carica intellettiva molto intuitiva per emergere in campo professionale.

Cancro: Saturno e Plutone sono in opposizione ma cercano di frenare alcuni istinti molto dinamici, come a dare un saggio freno alle sensazioni amorose. Siete molto ricettivi alle sollecitazioni esterne e anche in campo professionale, vi farete valere.

Leone: piacerà molto viaggiare o cambiare aria, alla scoperta di nuovi ambienti in grado di allargare anche gli orizzonti mentali.

In ambito lavorativo riuscirete a procurarvi delle protezioni o amicizie fortunate, in amore attenzione a non assumere un atteggiamento troppo distaccato nei confronti dei sentimenti.

Vergine: il passaggio di Luna e la presenza di Giove in Sagittario mettono i bastoni tra le ruote, e alcuni contrattempi potrebbero rendervi nervosi. In ambito lavorativo, sarà proficua una buona collaborazione con i colleghi e in amore un maggiore approfondimento del dialogo.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: molto magnetici grazie alla vicinanza lunare, l'intuizione è molto viva e insieme alla presenza di Marte, sprona a sfruttare al massimo un dinamismo sensuale, tutto da applicare in campo sentimentale. Sul lavoro alcuni viaggi potrebbero procurare guadagni.

Scorpione: azioni e reazioni si equilibrano al meglio, tanto che potrete sfruttare una carica sentimentale brillante e perspicace che procurerà successo in amore.

Negli affari, una buona dose di fortuna aiuterà a scegliere i dipendenti giusti.

Sagittario: Luna si congiunge a Giove e garantisce una nuova sensibilità e una vitalità che spianeranno la strada alla concretizzazione dei sogni da realizzare. Un forte attaccamento ai valori tradizionali farà sì che anche l'operato sia più valido e professionale.

Capricorno: un nuovo intuito sarà utile per emergere in campo lavorativo e la simpatia non mancherà di certo grazie al sovraffollamento planetario benefico dallo Scorpione.

Via libera quindi all'amore profondo.

Acquario: mostrate grinta e simpatia nelle uscite con gli amici, di sicuro non passerete inosservati e sarete molto empatici. Marte darà la spinta giusta per raggiungere una meta sentimentale prefissata.

Pesci: come in un mondo immaginario popolato da fantasmi, sarete molto confusi e indecisi sul da farsi. In bilico tra realtà e immaginazione, non riuscirete a riconoscere il bene e il male, utilizzando le energie psichiche nel modo sbagliato.