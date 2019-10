L'Oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì.

In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni più fortunati di venerdì?

In primo piano pertanto, l'ottimo momento offerto dalle stelle ai nati in Capricorno, senz'altro additati come ricettori di buone notizie in arrivo prossimamente.

Diciamo subito che i fortunati amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi, oltre alla posizione al 'top del giorno' potranno avere la splendida protezione della Luna, in arrivo nel segno alle ore 19:53. A figurare tra i baciati dalla fortuna questo nuovo venerdì saranno senz'altro anche gli amici nativi in Bilancia, Sagittario e Pesci valutati a cinque stelle e sostenuti rispettivamente dalla Luna in sestile a Venere, dalla Luna nel segno fino alle ore 19:52 e da Saturno e Plutone in sestile a Nettuno.

Sotto le aspettative il periodo invece, in base a quanto rilasciato dalle previsioni di venerdì 4 ottobre, per i nati nel generoso simbolo astrale dell'Acquario: a quest'ultimi si prospetta una giornata abbastanza impegnativa, in molti casi classificata come vero e proprio 'venerdì nero'. Andiamo pure ad approfondire la situazione astrale segno per segno, ovviamente dopo aver dato una controllata alla classifica del giorno pronta a seguire.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 4 ottobre 2019

In base alla carta astrologica interessante il quinto giorno della corrente settimana, a risultare pienamente positivi saranno ben quattro segni, tra l'altro già ampiamente svelati ad inizio articolo. A godere di una certa positività tra i restanti, anche lo Scorpione, in questo frangente valutato a quattro stelle. A questo punto non rimane altro da fare se non mettere in chiaro il riepilogo complessivo espresso nella classifica stelline interessante il giorno 4 ottobre 2019.

Il resoconto parziale è pronto per essere consultato:

Top del giorno : Capricorno - Luna nel segno;

: Capricorno - Luna nel segno; ★★★★★: Bilancia (Marte nel segno), Sagittario, Pesci;

★★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 4 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata adatta a fare tutto quello che potrebbe dettare la fantasia o meglio, il vostro cuore. Valutato al 'top' nelle predizioni di venerdì, il periodo sarà sotto 'protezione' della Luna in Sagittario, nel contesto in efficace sestile al vostro Pianeta Venere.

In amore pertanto, sarete molto tranquilli ed abbastanza comprensivi verso chi amate, quasi sempre ben disposti al dialogo e, soprattutto, pazienti nell'ascoltare i consigli dettati dal cuore. Single, sarà un giorno da vivere molto intensamente, siete convinti? Diciamo che tutto girerà a gran velocità e le occasioni di successo non vi mancheranno certamente, in primis per fare nuovi e importanti incontri.

Buone le prospettive per il vostro futuro sentimentale: le previsioni del giorno perciò invogliano a prendere le relative decisioni in tal senso. Nel lavoro, darete avvio a strategie vincenti, se non altro per far volare i vostri ultimi progetti. Il periodo sarà ottimo per aspirare a posizioni privilegiate.

Scorpione - La giornata del 4 ottobre, in questo caso interessante la fine della settimana lavorativa, si presume possa portare poco, o almeno non quello che molti di voi Scorpione sperate. Mercurio, entrato nel segno giovedì 3 ottobre, non sarà pienamente operativo in quanto sottoposto alla diretta opposizione di Urano in Toro. Dunque, non puntate molto sulla giornata in questione, per la precisione maggiormente sulla parte iniziale, poi man mano si farà sentire la benevola influenza della Luna, in buon sestile ancora a Mercurio. In amore, sarete in vena di fare progetti con la vostra dolce metà: fatelo! Chi invece sta per iniziare una nuova storia potrà farlo, incrociando le dita sperando che duri a lungo... Piccola sorpresa a chi ha avuto ultimamente momenti di grande sconforto. Single, protetti dalla Luna (nella parte finale della giornata) potrete cullarvi nella beata sensazione di sentirvi amati per ciò che siete: approfittatene per fare amicizia o nuove conoscenze. Nel lavoro, giornata tranquilla ma con totale assenza di soddisfazioni. Consolidate eventuali posizioni aperte, con calma.

Sagittario - La giornata del 4 ottobre si preannuncia in grande stile per tanti voi Sagittario. A dare ancora tanto lustro al periodo la presenza fino alle ore 19:42 della Luna nel segno, altamente positiva in quanto in ottimo sestile a Mercurio e Venere ed ancora in spettacolare trigono astrale con Urano in Toro. Un simile quadro astrale renderà affascinante gran parte del periodo in primis in amore. In coppia altresì, il cielo vivacizzerà l'intesa ed il dialogo con la persona amata. Perfetta sarà anche la buona comunicazione se ovviamente sarà supportata dalla bravura nell'esternare sensazioni, richieste e desideri di colui/lei che si porta nel cuore. Single, giornata davvero 'pimpante' grazie a un cielo dinamico ed altamente performante, pronto a movimentare positivamente il periodo. Pronti a trasformare i desideri in realtà? Certo che si, anche perché in questi giorni arriveranno occasioni fortunate per conoscere gente nuova: occhio, le nuove amicizie influenzeranno le scelte future! Nel lavoro, spinti dalla passione per il dovere porterete a termine tutte le incombenze che avete in agenda. Tutti saranno fieri di voi riempendovi di complimenti per l'operato svolto.

Astrologia del giorno 4 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno ’top del giorno’. Una giornata davvero super in campo sentimentale. La presenza della Luna in Capricorno a partire dalle ore 19:43 della prima sera sarà il vostro lasciapassare per un finale di giornata all'insegna dell'amore e della felicità. In generale, ad avere ottimo sostegno da parte della 'musa dei poeti', non solo gli affetti ma anche le amicizie più importanti e di riflesso anche il comparto relativo alla famiglia. Le predizioni di venerdì pertanto, indicano come sublime in molti frangenti la parte interessante i sentimenti: sarete spinti dalla passione più irruenta nel mostrare i vostro 'sentire' più vero a chi amate. Questo periodo favorirà l'armonia e la comunione d’intenti, due elementi chiave in grado di ridare forza e smalto al vostro rapporto. Single, quella in analisi in questo contesto sarà una giornata molto movimentata, piena di brio e tanto sano divertimento. Vi sveglierete già con l'umore alle stelle e vi sentirete superattivi fin dalla prima tazzina di caffè. Sbrigherete con maggior velocità del solito le pratiche quotidiane e vi ritroverete a sera in compagnia di un buon aperitivo, ovviamente 'incorniciato' dalla presenza di amici e/o persone che vi piacciono. Senz'altro vi sentirete così bene che non potrete restare chiusi in casa... Nel lavoro, sarete al pieno delle energie ed in perfetta forma fisica. Con tanta motivazione, lavorerete a ritmo sostenuto senza sentirne il peso, aumentando notevolmente la produttività.

Acquario - Il prossimo venerdì si presume possa essere un 'mezzo disastro' per voi Acquario. Il perché andrà ricercato nella non buona situazione astrologica in cui versa il vostro settore durante il periodo messo sotto analisi. Infatti, sia il Sole che Marte saranno in massima parte speculari negativi, dunque capaci di interferire nelle azioni e nelle intenzioni da voi messe in campo nel corso della giornata. In campo sentimentale la ruota non sembrerà girare come dovuto, soprattutto perché (quasi sicuramente) si potrebbero verificare delle discussioni pesanti con il partner e le delusioni in generale non mancheranno. Non disperate, giocate le vostre carte come meglio potete e, se credete di poter fare qualcosa per cambiare la situazione, lanciatevi senza remore. Single, nulla è da considerare perso senza prima lottare: nella mattinata di venerdì potreste svegliarvi abbastanza angosciati e intorno a voi vedere tutto nero. Calma, sarà solamente una sensazione transitoria, quindi non disperate. Il tempo farà il suo corso e vi ricondurrà verso una nuova luce: quello che dovete fare è solamente pazientare aspettando che passi questo momento 'no'. Nel lavoro invece, vi darete un gran da fare nel cercate di impiegare al meglio le ore della giornata. Non avvertirete fatica ma potreste sentirvi inadeguati e/o incapaci nel portare a termine alcune cose...

Pesci - Venerdì si annuncia perfetto per voi nativi in Pesci. La parte migliore, astrologicamente parlando, arriverà dal Saturno e Plutone in Capricorno, entrambi in splendido sestile al vostro Nettuno. Specificato ciò, l'oroscopo del giorno 4 ottobre consiglia in generale di non abbattersi in caso di eventuali riscontri o situazioni negative da parte di persone, amici o familiari: a garanzia di buon esito e positività, un cielo certamente 'magico' capace di sostenervi anche nei momenti più duri. Secondo l'Astrologia del periodo, riguardo l'amore, il rapporto col partner riprenderà quota proprio questo venerdì. Lo stesso si farà vivace ed appagante come nei vostri sogni più ottimistici, colorando di stimoli ed emozioni nuove tutto il periodo. Se single invece, giornata positiva soprattutto per chi non ha ancora trovato l'anima gemella: le stelle vi indirizzeranno infatti su una persona che avrà i vostri stessi interessi. Provate a conoscerla meglio, potrebbe essere quella giusta... Nel lavoro, per chiudere, se saprete dare un ragionevole impulso ai vostri pensieri non mancheranno occasioni affinché gli stessi si trasformino in veri e propri fuochi d'artificio. Alcuni progetti in corso potrebbero arrivare a buon fine proprio in questi giorni d'inizio ottobre.