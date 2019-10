L'Oroscopo del giorno 5 ottobre 2019 è pronto a dare ottime notizie a due segni e qualche piccola delusione ai restanti. Ovviamente le predizioni, come da titolo, sono incentrate esclusivamente sui sei segni rappresentanti la seconda sestina zodiacale. In analisi il prossimo sabato d'inizio weekend, messo sotto la lente astrologica in rapporto ai soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Curiosi di dare un nome e un volto ai segni migliori e peggiori in vista del prossimo fine settimana? Certo che si, allora andiamo a dare un piccolo anticipo su come sarà la giornata di questo sabato per i sei segni in questione, non prima comunque di aver dato qualche aggiornamento sull'attuale situazione astrale. Diciamo subito che a tenere banco in ambito astrologico sarà ancora una volta la Luna: quest'ultima è da poco andata via dal Sagittario e dalle 19:43 di venerdì 4 ottobre risulterà stabile nel settore del Capricorno.

Tra gli altri transiti in evidenza, da segnalare Mercurio in Scorpione e Marte in Bilancia presenti nei segni indicati rispettivamente giovedì 3 e venerdì 4 ottobre. A fronte di una tale formazione astrale, a convincere questo sabato saranno di sicuro Scorpione e Capricorno, ambedue valutati in giornata con cinque stelle. Purtroppo, il frangente sotto analisi non sarà affatto positivo, in base a quanto riscontrato nelle previsioni di sabato 5 ottobre, per gli amici nativi in Bilancia, valutati con un pessimo 'ko'.

Scopriamo qualcosa di più andando ad analizzare l'Astrologia d'avvio di questo nuovo weekend e dare una sbirciata alla classifica stelline posta subito a seguire.

Classifica stelline 5 ottobre 2019

L'Astrologia applicata agli ultimi sei segni dello zodiaco si prepara a dare soddisfazioni o delusioni a tanti di noi: ansiosi di sapere come saranno le stelle di questo inizio weekend? A togliere dubbi o perplessità in merito a come potrebbe evolvere la giornata sotto analisi, la nostra classifica stelline interessante appunto la giornata di sabato 5 ottobre 2019.

La posizione migliore in assoluto (ovviamente nella scaletta provvisoria), come già visto in apertura è attualmente riservata agli amici nativi nel segno dello Scorpione ed in quello del Capricorno. Per i restanti simboli astrali è pronta l'attesissima classifica con le stelline quotidiane indicanti il grado di positività assegnato ad ognuno di essi. Di seguito il resoconto segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario, Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo sabato 5 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Questa parte della settimana per voi Bilancia sarà abbastanza impegnativa.

Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In alcuni frangenti sarete preoccupati per alcune questioni finanziarie che da un po' di tempo vi tengono sulle spine. Proprio per questo, non riuscirete a dare il meglio di voi. Se non volete correre il rischio di ingarbugliarvi il cervello, rilassatevi.

In amore, chiederete forse un po' troppo al vostro partner perché, anche se i tempi recenti sono stati idilliaci, sarà necessario più che mai aspettare un po' prima di vedere sogni e speranze giungere a buon fine. Apprezzare ciò che avete e senza rancore dare tutto il vostro affetto, senza chiedere niente in cambio, oggi sarà una scelta azzeccata. Single, un pizzico di tensione e nervosismo potrebbe farvi salire il mal di testa, dunque non sprecate energie su questioni inutili. In questo caso le previsioni del giorno invitano senz'altro a rimanere sereni. Nel lavoro, cercate di limitare alcune distrazioni che potrebbero portarvi fuori rotta, facendovi perdere molto tempo. Il tempo è spesso sinonimo di denaro per voi Bilancia.

Scorpione - Partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana con un avvio di weekend in linea con i vostri migliori auspici. In generale, diciamo che eventuali slanci collaborativi, d'aiuto o gesti affettuosi saranno in grado di stupire le persone che avete attorno. La buona energia positiva che vi ha accompagnato in questi ultimi tempi condizionerà non poco le prossime scelte di vita: non fatevi prendere troppo la mano dall'entusiasmo però. In amore, vivrete una giornata fantastica e, con l'aiuto delle stelle, manterrete e confermerete tutti i risultati raggiunti insieme al vostro partner. Single, avrete tanta voglia di fare e questo vi porterà a stringere nuove relazioni oppure a fare sicuramente incontri importanti. Insomma, potrebbero maturare molto presto belle novità per il vostro futuro affettivo. Nel lavoro, il tono muscolare e l'umore saranno quasi perfetti: pronti a prendere decisioni di una certa importanza o ad imporvi negli ambiti che più vi interesseranno? Intanto iniziate quel progetto che sapete, nel giro di poco tempo potrebbe dare discrete soddisfazioni.

Sagittario - Da qualche tempo molti di voi Sagittario state vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Ora finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In altri casi, tanti nativi del segno si trovano ancora in una fase di recupero, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, ok? In amore saprete come creare un clima positivo vicino a voi. Infatti lo sappiamo, siete bravi voi Sagittario a fare sorprese alla vostra dolce metà, dunque muovetevi! Oggi e domani sarete in una forma grandiosa e perfettamente in grado di risolvere eventuali problemi. Single, sarete ispirati a procedere spediti verso la felicità. Scacciate dubbi e perplessità che attualmente vi sbarrano la strada e pensate positivo. Ci sarà sicuramente tanta passione nell'aria di questo sabato: cogliete quindi quest'opportunità cercando di conoscere quanta più gente nuova possibile, senza tergiversare. Nel lavoro, sarete bravi nella creatività perciò non siate timidi nell'esprimere tali indiscusse qualità, ok? Fatevi conoscere per quello che siete: voi valete!

Astrologia del giorno 5 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni indicano che questo sabato 5 ottobre sarà ottimo da vivere e ben gestibile se dovessero presentarsi situazioni impegnative. Gli astri del momento mettono in primo piano per questo inizio weekend la presenza di Luna, Saturno e Plutone (trio presente nel comparto) in ottima configurazione rispetto a Nettuno in Pesci (sestile). Diciamo pure che la parte del leone la farete proprio voi: mettete in conto tutto quello che non avete mai osato fare, ok? Di sicuro gli astri saranno al vostro fianco per quanto concerne l'amore in generale: passerete dei bellissimi momenti con la persona del cuore e finalmente avrete abbastanza tempo da dedicare al vostro lui o alla vostra lei. Fatelo, magari organizzate insieme qualcosa di speciale solamente per voi due. Single, state beneficiando di un flusso astrale davvero positivo nella vostra vita sentimentale, ovviamente in grado di favorire un cambiamento abbastanza marcato: troverete supporto nelle vostre iniziative. Nel lavoro, i vostri sogni potranno diventare realtà se darete loro la possibilità di crescere. Liberate la vostra spontaneità, perché sarà proprio quella ad aiutare nel raggiungere buoni risultati.

Acquario - In preventivo un sabato diviso a metà tra l'essere pienamente positivo ed a tratti risultare abbastanza indisponente, quindi non lasciate dietro di voi pazienza e costanza. Diciamo che il periodo anche se non è stato messo in conto come negativo si presenterà legato alla solita scontata routine, visto il frangente poco chiaro si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni. Se delle cose/situazioni dovessero stentare ad andare a buon fine, forse per colpa anche vostra, dedicate un momentino a chiarire con i diretti interessati i relativi problemi, chissà che non ne esca fuori una soluzione adeguata. In campo sentimentale intanto, sarà l’amore a dare qualche piccola soddisfazione. Passata la tempesta, col partner tornerà il sereno: approfittate quindi di questa fase di calma (apparente?) per godervi a pieno il vostro amore reciproco, senza pensare a nulla. Single, le stelle vi infonderanno un'incredibile voglia di amare e sarete sicuramente disposti a rivoluzionare diverse situazioni stagnanti. Consiglio: evitate di prendere iniziative senza pensare alle conseguenze. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento ai cambiamenti sarà chiamata in causa. Fareste meglio ad essere aperti a diverse opzioni che tra poco vi si presenteranno: arrivare lontano è alla vostra portata.

Pesci - Un discreto sabato d'inizio weekend si preannuncia a molti di voi Pesci. Durante la giornata potrebbero esserci positivi risvolti riguardo una questione di vostro interesse (ovviamente non possiamo essere più precisi). Un consiglio: state attenti a non commettere i soliti errori, per esempio come quelli fatti da voi ultimamente, ok? Datevi un programma e cercate di mantenerlo, soprattutto segnando ogni punto debole e relative vie di fuga. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 5 ottobre riguardo l'amore, l’intesa affettiva apparirà abbastanza flessibile specie con la persona amata e gli amici più importanti. Se la Luna in sestile al vostro Nettuno esalterà la passione, Giove in quadratura ridimensionerà sogni e programmi. Tranquilli, le coppie che avevano attraversato periodi di crisi sicuramente usciranno dal tunnel, anche se non subito. A breve vivrete finalmente una vita sentimentale abbastanza serena. Se single, molti del segno sono arrivati ad un bivio: urge voltare pagina! Fatelo senza ripensamenti, ma prima fate una accurata opera di riflessione soprattutto perché gli astri risultano parzialmente a favore. Non perdere tempo con persone che non sono interessate a voi. Il lavoro intanto è giunto ad una svolta. Dovete impegnarvi seriamente in questo ambito, quindi concentratevi al massimo se volete ottenere risultati soddisfacenti.