L'Oroscopo del giorno 8 ottobre 2019 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato dalle stelle al prossimo martedì. Prima di iniziare a decantare uno ad uno i simboli astrali rientranti nella seconda sestina zodiacale, d'obbligo dare un breve anticipo in merito a quali saranno i segni migliori del giorno. In evidenza quest'oggi l'ingresso di Venere in Scorpione, transito di un certo spessore in ambito astrologico capace di cambiare i rapporti di forza all'interno dello zodiaco.

Un simile quadro senz'altro terrà molti di voi lettori con il fiato sospeso e con la curiosità a mille. Diciamo pure che le aspettative sui comparti della vita coincidenti con i sentimenti saranno altissime. Bene, partiamo immediatamente col dire che a godere del favorevole appoggio da parte dell'Astrologia, specialmente nei rapporti affettivi e interpersonali in generale, solo tre segni, ovviamente prescelti tra i sei sotto la lente in questa sede.

In questo caso, a poter gongolare questo martedì saranno di certo coloro nativi dello Scorpione, quest'oggi valutati a massima positività con la posizione 'top del giorno' grazie al transito astrale sopracitato. A fare compagnia agli amici Scorpione, due specialissimi simboli astrali: Bilancia e Acquario. Ambedue avranno pieno supporto da parte della Luna, presente già nel segno della Bilancia e in spettacolare trigono al Sole, presente in Bilancia appunto.

A non trovare il conforto degli astri, invece, secondo quanto messo in chiaro nelle previsioni di martedì 8 ottobre, altri due segni: Sagittario valutati 'sottotono' con il Capricorno decisamente messo peggio visto il poco piacevole 'ko' riservato loro dall'Astrologia di oggi.

Classifica stelline 8 ottobre 2019

Nuovo appuntamento con la classifica stelline quotidiana, in questo contesto applicata al giorno 8 ottobre 2019 e valida per i soli sei segni dello zodiaco in esame.

A tenere alta l'attenzione di tutti sarà l'imminente ingresso di Venere in Scorpione, pronto a cambiare settore nel tardo pomeriggio di questo martedì, precisamente alle ore 17:06. A svettare in alto al vertice della scaletta di oggi, in base a quanto messo in chiaro già in apertura articolo, il segno dello Scorpione ovviamente, degnamente affiancati (un pelino sotto) da Bilancia e Acquario. A seguire tutti gli altri segni, come sempre a scalare dal più fortunato (top del giorno) fino al più tartassato (due stelline).

A questo punto passiamo direttamente a togliere il velo dal responso offerto dall'Astrologia del giorno passando direttamente al riepilogo parziale:

Top del giorno : Scorpione - Venere nel segno;

: Scorpione - Venere nel segno; ★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 8 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata partirà alla grande già dalla prima mattinata per tantissimi di voi Bilancia.

Pertanto questa parte della settimana appena iniziata è annunciata dagli astri come 'super-positiva' sotto molti punti di vista. In amore, Sole in trigono alla Luna in Acquario vi sponsorizza su molti fronti, a cominciare da quello sentimentale. Se siete in coppia, sarete più vicini al partner nell'affrontare la quotidianità e vi troverete d'accordo su tutto pianificando con armonia i vostri progetti per il futuro. Single, l'amore busserà sicuramente alla vostra porta entro oggi o massimo dopodomani, grazie alla posizione della Luna. Sarà questo il momento ideale per vivere con slancio ed entusiasmo (se lo vorrete) una nuova amicizia. Le previsioni del giorno invitano ad esprimere positività e allegria. Nel lavoro, questo 8 di ottobre secondo i vostri astri dovrebbe davvero andare bene. Sicuramente sarà all'insegna dello spirito d'iniziativa e delle idee vincenti, il che vi farà raggiungere alcuni traguardi desiderati.

Scorpione ’top del giorno’ - In arrivo un martedì 8 ottobre valutato nel contesto molto positivamente: sarà davvero un giorno da vivere 'alla grande'? Certo che sì ovviamente, dato che la giornata in questione set potrà contare sui favori speciali garantiti dalla Luna in Acquario. In amore pertanto, il segno 'superstar' della giornata sarete proprio voi dello Scorpione: a tanti di voi le stelle hanno preparato una momento meraviglioso dove vivrete sicuramente dei momenti indimenticabili, ovviamente con la persona amata. Come conseguenza diretta otterrete quasi subito il ripristino della serenità di coppia ultimamente un po' scemata. Single, le vostre energie saranno al massimo e non accuserete affatto gli incalzanti ritmi della giornata. Arriverete a fine serata freschi come rose e pronti ad uscire con amici e/o persone che vi piacciono: divertitevi! Nel lavoro invece, sarà una giornata importante. Fate ricorso a tutto il senso pratico che avete assimilato nel tempo ed alla vostra serenità interiore per affrontarla nel migliore dei modi. Se seguirete i nostri consigli tornerete a casa soddisfatti e felici del vostro operato.

Sagittario - Giornata di martedì valutata 'difficile' per voi Sagittario, dunque classificata dalle stelle con la sigla (sicuramente poco gradita) del 'sottotono'. In tanti sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità affettiva e tanta voglia di serenità ma, nello stesso momento, vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In particolare, visto che la giornata in questione è stata valutata come negativa, è severamente vietato esporsi inutilmente (a buon intenditor...). In amore, se vi sentirete stressati e non avrete voglia di reagire, senz'altro anche la vostra relazione ne risentirà, sappiatelo. Aprite il cassetto dei ricordi e pensate a qualcosa che vi ha fatto piacere nel passato, vedrete che subito ritroverete il sorriso che vi rallegrerà sicuramente la giornata. Single, le preoccupazioni vi agiteranno e vi faranno crescere l'ansia. Cercate di rilassarvi, di fare respiri lunghi non appena avete un brutto pensiero, vedrete che così facendo riuscirete a calmarvi un po'. Nel lavoro, quello su cui dovrete puntare oggi saranno la logica e l'intuizione. Osservate bene quello che vi si presenterà d'avanti e non assecondate il vostro istinto ad agire subito, ma aspettate e riflettete prima di fare danni.

Astrologia del giorno 8 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Giornata poco promettente per voi Capricorno secondo le predizioni di martedì. In questo caso gli astri consigliano di stare fermi e non fare nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità, ok? Intanto, se vi sentirete tristi e abbattuti pazientate, sicuramente arriveranno tempi migliori. In amore, questo giorno vi metterà qualche bastone tra le ruote e non riuscirete a essere sempre lucidi e pazienti come sarebbe giusto e in qualche caso necessario. Cercate di buttare giù gli ostacoli con la forza della ragione e vi accorgerete così che invece di litigare sempre con il partner potete risolvere il tutto con il buon dialogo. Single, quasi certamente è arrivato il momento di cambiare rotta e di prendersi più cura di sé. Vi state lasciando andare in questi ultimi tempi e questo non vi aiuterà in nessun modo ad incontrare qualcuno di speciale: prendete le contromisure. Nel lavoro intanto, intorno a voi ci sarà molta agitazione e sapete bene il perché. Nonostante questo, non potete fare niente per cambiare la situazione: dovrete solamente aspettare che passi il periodo, quindi calmi e sereni.

Acquario - Partirà con un certo sprint questo vostro martedì in questa settimana appena iniziata, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. In generale, sarete socievoli e brillanti riuscendo a primeggiare anche in ambienti diversi, senza problemi. In campo sentimentale poi, si preannuncia già una romantica giornata dove sentirete di essere amati follemente dal vostro partner. Dal canto vostro quindi, svelate il vostro lato più dolce e sensibile che avete e mostratelo al vostro lui/lei, così facendo lo renderete immensamente felice di avervi come 'metà del cielo'. Single, apprezzatevi di più in modo da essere interessanti anche per agli altri (soprattutto da chi vi piace...). Tenete presente questa regola e, guardandovi allo specchio, cercate di sorridere di più ed essere più al naturale possibile. Dedicatevi anche a qualche hobby preferito, fatelo però con maggior costanza coltivando nel frattempo anche eventuali nuove amicizie: potrebbero essere importanti per il vostro futuro amoroso. Nel lavoro invece, sarete assolutamente decisi a raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissi e non intenderete guardare in faccia nessuno. La forza dei vostri progetti e delle vostre azioni sarà incredibile e con astri amichevoli, tutto sarà più facile.

Pesci - Una giornata giudicata abbastanza in linea con le attese, anche se in alcuni frangenti potrebbero sopraggiungere piccoli problemi a cui dovrete porre un po' di attenzione in più. Ci sono stati dei giorni in cui tornavate a casa tristi e delusi dal fatto che la comunicazione con gli altri non aveva funzionato a dovere. Oggi sicuramente vi farà bene anche solo parlarne. Secondo l'oroscopo del giorno 8 ottobre invece, riguardo l'amore, con il giusto apporto di volontà potrete superare un'eventuale crisi di coppia e tornare a provare forti emozioni e una rinnovata passionalità. Coccolate il vostro partner e cercate allo stesso momento di recuperare il tempo perduto, ok? Vedrete che sarà meraviglioso e vi sentirete benissimo insieme. Se single invece, finalmente l'atmosfera si prospetta più invitante e sicuramente farete colpo su qualcuno di vostro interesse. Il vostro buon istinto non vi tradirà sicuramente: non esitate quindi e seguite il vostro intuito ed il percorso che eventualmente avete già intrapreso. Nel lavoro, per concludere, non abbattetevi di fronte a qualche problema (oggi si presenteranno sicuramente). Diciamo che quelli che sembrano insolubili si riveleranno più che risolvibili, in modo semplice ed automatico.