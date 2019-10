Gli astri di mercoledì 9 ottobre 2019 sprigionano le loro energie positive per beneficiare ciascun segno zodiacale, elargendo consigli utili per progredire in campo professionale e concretizzare i sogni amorosi. L'Oroscopo seguente approfondisce la nuova posizione di Venere in Scorpione e il transito di Luna in Acquario che lavorano in sinergia, quasi sfidando i simboli zodiacali a portare avanti i progetti con maggiore coraggio. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Eventi stellari promettenti nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: smaniosi e impazienti con Luna in Acquario che elargisce i suoi influssi indipendenti e un po' fuori dagli schemi, in amore sentirete il bisogno di delimitare gli spazi personali. Liberi da convenzioni e pregiudizi, lavorerete anche in modo molto originale per affermare le proprie idee.

Toro: Urano rivoluzionario agisce in silenzio e trasforma le sfere vitali con audacia e originalità.

Potreste decidere di cambiare lavoro o ottenere nuovi incarichi, mentre in campo sentimentale si fa strada un desiderio innovatore di stravolgere la sfera affettiva, a caccia di nuove emozioni.

Gemelli: un magnetismo personale sarà utile per concretizzare i sogni amorosi e Luna e Sole in trigono elargiscono un'intuizione e un'affabilità davvero speciali. In ambito lavorativo siate più indulgenti e diplomatici.

Cancro: i ritmi vitali si fanno più intensi grazie a un'influenza Sole-Marte che procura vigore a intermittenza e potrebbe rendervi reattivi in amore. Attenzione che in campo professionale potreste diventare eccessivamente impulsivi e creare irritazione nei colleghi.

Leone: una stravaganza molto originale sprigiona un atteggiamento irritante che potrebbe dare fastidio a chi sta accanto a voi. Luna in opposizione immette il desiderio di stare al centro dell'attenzione e crea uno stato d'animo instabile sia nei confronti dell'amore che in ambito lavorativo.

Vergine: molti pensieri affollano la mente e parlano di bellezza, di intelligenza ma si accumulano per eccessiva prudenza. Questa sorta di paura, forse spinta dai sensi di colpa, minaccia il presente e chiude le porte alle novità interessanti in grado di delineare il futuro.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il desiderio di sperimentare nuovi orizzonti amorosi è forte con Marte che incrocia le sue energie con una Luna molto indipendente e libera.

Molto eccentrici, entrerete in contatto con le emozioni in modo molto profondo, anche se un po' eccentrico.

Scorpione: la sfera intellettuale prende il sopravvento nella vita amorosa e crea situazioni più stimolanti sotto ogni punto di vista. Mercurio, oltre ad acuire l'intelletto, garantisce anche splendide notizie riguardanti sia il lavoro che l'amore.

Sagittario: molto positivi grazie a splendide posizioni planetarie che sorridono alla vita, potreste ricevere delle notizie da una figura femminile e qualche colpo di fortuna di sicuro si avvererà a breve.

Capricorno: la nuova posizione di Venere in casa astrologica ottava garantisce splendide sensazioni amorose. Potrete approcciarvi alle opportunità sentimentali con maggiore ottimismo e un nuovo entusiasmo lambisce anche la sfera lavorativa.

Acquario: una Luna futurista nel segno saprà allargare gli orizzonti lavorativi, puntando su un'intuizione e un senso pratico fuori dal comune. In amore così come nelle amicizie, sentirete forte il bisogno di un contatto affettivo, immergendovi in una fratellanza perspicace e sensibile.

Pesci: una Luna sempre più vicina saprà consigliare l'utilizzo della dolcezza per allontanare dubbi e paure dalla persona amata. In ufficio, cercate di adattarvi a un nuovo clima che non prevede eccessive domande.