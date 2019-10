Nella giornata di domenica 13 ottobre il Sole continuerà a stazionare nel segno della Bilancia, che sarà ancora molto felice di passare il proprio tempo con il partner, mentre per Gemelli ci saranno delle piccole sorprese, forse non così importanti, ma che li renderanno felici. Mercurio, ancora in Scorpione, conferirà ai nativi del segno buone opportunità in ambito lavorativo, mentre chi è del Sagittario farebbe meglio a non innervosirsi per questioni di poco conto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 13 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 13 ottobre segno per segno

Ariete: fareste meglio a non assillare il partner per cose che non avete fatto. In questo modo, rischiate soltanto di rovinare il vostro rapporto. Cercate di tenervi impegnati, senza dare troppo fastidio. Per i single sarà un buon fine settimana, con delle piccole soddisfazioni. Per quanto riguarda il lavoro, non avete trovato una soluzione ad alcuni problemi e questo vi turba.

Meglio aspettare lunedì prima di combinare guai. Voto - 7

Toro: Mercurio in opposizione al vostro segno farà in modo che possiate evitare persone fastidiose, riuscendo in qualche modo a circondarvi di gente che amate, come il partner o i vostri amici. I cuori solitari potrebbero togliersi qualche sfizio. Sul posto di lavoro sarete pigri: preferireste divertirvi con i vostri amici o anche da soli, ma ci sono degli incarichi che vi attendono già da un po’ e non avete più tempo per rimandarli.

Inoltre, fate attenzione alle parole che userete con un vostro collega. Voto - 7,5

Gemelli: potrebbero esserci delle piccole sorprese in ambito sentimentale oppure in famiglia durante la giornata di domenica. Non sarà nulla di così importante, ma vi riempirà il cuore di felicità, scacciando i pensieri negativi. Le coppie di lunga data preferiranno trascorrere del tempo insieme, senza nessun altro intorno, riaccendendo il romanticismo.

La giornata inizia in modo positivo per quanto riguarda il lavoro e si conclude altrettanto bene, con la possibilità di nuove idee vincenti. Voto - 8

Cancro: attualmente avete una percezione piuttosto pessimista. Tuttavia, il sole in quadratura al segno della Bilancia, farà in modo che usciate da questa ideologia, seppur momentaneamente. Ci saranno momenti durante i quali tornerete a sorridere, fate in modo che sia così il più a lungo possibile.

I single dovranno cercare di essere meno diffidenti. Sul posto di lavoro curate tutti i minimi dettagli di un progetto che sarà molto importante. Voto - 7

Leone: la Luna transiterà nel vostro segno, ciò significa che le vostre finanze potranno essere favorite, ma ovviamente dovrete impegnarvi. Ci sono grandi notizie in arrivo, ma l'unico modo in cui potrete festeggiare è insieme a qualcun'altro che condivide con voi questo momento.

I single faranno degli incontri interessanti. In ambito sentimentale, avrete modo di vivere dei momenti intensi in compagnia del partner, grazie al vostro ottimismo. Voto - 8

Vergine: Giove in quadratura vi riserverà delle novità che forse vi aspettavate. Non vi aspettate mai nulla e fate bene in questo caso, visto l’andamento del periodo, ma questa volta fatelo. Nonostante non siate in perfetta forma fisica, in amore oggi andrà tutto bene. Anche i single potranno dichiararsi con chi desiderano e avere ottime possibilità di ricevere un sì. Per quanto riguarda il lavoro, non buttatevi a capofitto in progetti che potrebbero risultare fallimentari. Voto - 7,5

Bilancia: il Sole si trova nel vostro segno e per la giornata di domenica sarete ancora particolarmente inclini ad amare alla follia il partner, anche se ci saranno alcuni cambiamenti che modificheranno leggermente il vostro approccio. Al contrario, i single saranno di pessimo umore e non avranno voglia di uscire e fare nuove frequentazioni. Il lavoro e la vita privata in questa giornata potrebbero essere legati l'una all'altra. Cominciano a maturare i frutti del vostro lavoro e delle passate fatiche. Voto - 8

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno vi darà buone opportunità in ambito lavorativo, favorendo le collaborazioni con i colleghi, nonché un maggior senso di responsabilità, che vi permetterà di portare a termine gli incarichi più ingenti. Una vostra relazione sta andando proprio come volevate e questo vi rende orgogliosi. Per i single un appuntamento a cui avevate dato poca importanza potrebbe invece rivelarsi un'opportunità interessante, ricca di prospettive future. Voto - 9

Sagittario: la Luna in trigono potrebbe mettervi il bastone tra le ruote durante la giornata di domenica. Avete bisogno di controllarvi e di non apparire nervosi, qualcuno noterà la vostra sicurezza e vi assegnerà un compito di alto rilievo. Periodo molto sereno in campo sentimentale. Lasciate che i sentimenti prendano il sopravvento, quando volete siete in grado di far sentire le persone davvero speciali. Fortuna in arrivo per i single, l’amore è vicino a voi. Voto - 7

Capricorno: Sole in quadratura al segno della Bilancia influenzerà molto la sfera sentimentale, rendendovi un po’ più pigri, ma nulla di allarmante per il momento. Potreste essere coinvolti in alcune discussioni che vi toccheranno profondamente l'animo e che non potrete condividere con chiunque. In ambito lavorativo la giornata inizierà in modo lento, ma presto riuscirete a riprendervi e presentare dei buoni progetti. Voto - 7

Acquario: ci saranno dei momenti dolcissimi in compagnia del partner durante la giornata di domenica, che aumenteranno a dismisura l'affiatamento di coppia. Prendete le cose con calma, godetevi il momento e rimandate eventuali progetti di coppia. I single preferiranno trascorrere una bella serata in compagnia dei loro amici. Sul posto di lavoro state attraversando un periodo redditizio, ma presto avrete a che fare con degli incarichi più pesanti. Voto - 7,5

Pesci: con Mercurio stazionario nel segno dello Scorpione, continuerà la vostra striscia positiva in ambito lavorativo. Non distraetevi proprio adesso, considerato che state ottenendo degli ottimi risultati. Molte idee vi verranno suggerite dal vostro istinto, appuntatevele e cercate di portarle alla luce. Per quanto riguarda la vita di coppia, farete faville e sarete più inclini a dedicarvi al partner senza farvi tanti scrupoli. Buon momento anche per chi è solo e desidera avere una persona accanto. Voto - 9