Durante la giornata di domenica 20 ottobre, i nativi Ariete dovranno far fronte ad un cambio di collega sul posto di lavoro. Con la Luna in trigono al segno del Cancro, Scorpione preferirà cimentarsi in nuove avventure sul posto di lavoro, mentre Pesci potrà contare sulla propria relazione sentimentale per risolvere alcuni problemi. Giove sarà nel segno del Sagittario, conferendo ai nativi del segno di concludere dei buoni affari, mentre Acquario dovrà cercare di recuperare in ambito lavorativo.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 20 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 20 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: con Marte in opposizione al segno della Bilancia, in amore alcuni nodi potrebbero venire al pettine. Non abbiate paura della verità. Chi ha da poco incontrato una persona speciale, comincerà già a sentire le farfalle nello stomaco, potrebbe davvero essere quella giusta con la quale costruire un solido futuro.

Per i single si preannuncia una giornata ricca di incontri e soddisfazioni. In quanto al lavoro, potrebbe essere una buona idea cambiare collega per un po’ di tempo. Voto - 7,5

Toro: staccare la spina per un po’ dai vostri problemi familiari, potrebbe essere una buona idea in questo momento. Se qualcuno non è in grado di dirvi cosa desidera o quale posizione assumere, non perdete il vostro tempo a cercare di decifrare i suoi messaggi, soprattutto se siete single.

In ambito lavorativo, miglioreranno le relazioni professionali, favorendo una potenziale collaborazione. I vostri progetti nonostante un possibile contrattempo, andranno molto bene, soprattutto se lavorate autonomamente. Voto - 7

Gemelli: Marte in opposizione al segno della Bilancia, animerà la giornata di domenica con la vostra allegria L'atmosfera nell’ambito amicale vi è molto congeniale tanto da farvi esibire in battute umoristiche in ogni occasione possibile.

In amore ci sarà un grande recupero dell'affiatamento di coppia. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. Sono favoriti anche i single che hanno l’opportunità di poter rivelare i propri sentimenti. Sul posto di lavoro sarete favoriti dalla vostra facilità ad adattarvi ai cambiamenti che si verificheranno, con un ottimo tempismo. Voto - 8,5

Cancro: con la Luna in trigono e Venere nel vostro segno, le emozioni saranno fondamentali durante la giornata di domenica.

Sarete inclini a soddisfare le esigenze del vostro partner, con momenti di passione, oppure di crescita. Per il momento i single devono evitare di prendere decisioni troppo azzardate. Sul posto di lavoro, la vostra proverbiale intuizione vi consentirà un fiuto particolare, essenziale per un affare economico, ora promettente, e che si rivelerà decisamente fruttuoso nel futuro. Voto - 8

Leone: Mercurio in trigono al segno dello Scorpione, potreste sentirvi piuttosto stanchi, probabilmente a causa della quantità di lavoro.

Ciò nonostante durante la giornata di domenica l'ambito lavorativo sarà particolarmente leggero e avrete modo di riprendervi. Sul piano sentimentale, non vi sentite completamente soddisfatti. Dovreste cercare di rinnovare la vostra situazione e rivedere alcuni dettagli. Alcuni single potrebbero pensare di ricominciare da capo considerate le precedenti relazioni. Voto - 6,5

Vergine: Giove in quadratura al vostro segno, farà in modo che vi concentriate solo sui programmi futuri davvero importanti o urgenti. Non ostinatevi a vedere subito i risultati concreti che vi aspettate. Per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, Fedeltà e sincerità saranno le vostre qualità essenziali che vi faranno pensare di essere insostituibili. Nuove conoscenze in arrivo per i single, stringerete intese con persone molto diverse da voi. Voto - 7,5

Bilancia: Sole in congiunzione al vostro segno, ci sarà un clima di fiducia tra voi e la vostra anima gemella, e vi aiuterà a consolidare il vostro rapporto. Molti single stanno rivoluzionando diversi aspetti della loro vita, a cominciare dalle amicizie. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Plutone in opposizione potrebbe darvi qualche grattacapo. Fate attenzione a non incappare i dei possibili imprevisti e portate a termine i vostri progetti con serietà e ambizione. Voto - 7

Scorpione: la Luna in trigono al segno del Cancro vi aiuterà nella vostra relazione di coppia, concedendovi a dei dolci momenti in compagnia della vostra anima gemella, utili all'affiatamento di coppia. Inoltre, avrete voglia di fare un po’ di shopping per rinnovare il vostro look, mentre i single potrebbero approfittare di alcune occasioni per cercare di conquistare l'amore della propria vita. Sul posto di lavoro tenete a freno la vostra ambizione e cercate di non imporre il vostro punto di vista agli altri. Voto - 8

Sagittario: il transito di Giove nel vostro segno, vi aiuterà a fare dei buoni affari per quanto riguarda il lavoro, o più semplicemente a chi ha intenzione di fare shopping per svagarsi un po’. Sapete essere di conforto agli altri e questo vi fa onore, considerando che vi capita anche di dover riparare ad errori non commessi da voi. In ambito sentimentale, se siete single le vostre capacità vi permetteranno di mettere a segno più di un successo. Le coppie stabili invece, potrebbero faticare un po’ prima di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Voto - 8

Capricorno: sentirete la necessità di passare del tempo in più con la vostra anima gemella durante la giornata di domenica. Ciò nonostante ci sono decisioni importanti da prendere, anche in famiglia questo è il momento giusto per far valere le proprie idee. I single dovranno fare attenzione ai nuovi incontri e valutare bene. Sul posto di lavoro non sarà necessario fare progetti troppo eclatanti per riuscire a raggiungere il successo. Voto - 7

Acquario: fareste meglio a darvi da fare per evitare che qualche collega possa rubarvi il posto. Cercate soprattutto di non essere polemici e di non dare seguito a provocazioni che potrebbero complicare la situazione. Cercate inoltre di tenere lontani gli amici dai vostri affari. In amore ci saranno delle grandi soddisfazioni, soprattutto per le coppie di lunga data, che ritroveranno una maggiore intesa. Venere rende speciali gli incontri e i single potranno incontrare l’anima gemella. Voto - 7

Pesci: La sensibilità di cui darete prova vi rende amabili e ricercati nel gruppo di amici che frequentate. I riflettori sono puntati sulle persone care che vi ruotano attorno durante la giornata di domenica. Con la Luna nel vostro segno, l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto e sarà facile sfociare nella passione. Sensuali e affascinanti, i single faranno colpo e saranno al centro dell’attenzione a faranno tante conquiste. Per quanto riguarda il lavoro, arriveranno delle buone notizie, e nonostante la competizione fra i vostri colleghi, potreste proporre una collaborazione. Voto - 8,5