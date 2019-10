Durante il weekend che va dal 26 al 27 ottobre, i nativi dell'Ariete saranno particolarmente attivi e coglieranno l'occasione per darsi all'attività sportiva, al contrario, Gemelli saranno impegnati sul posto di lavoro. Lo Scorpione si concentrerà parecchio sulla propria relazione di coppia per migliorarne l'affiatamento, mentre per i Pesci sarà un weekend diviso tra impegni al lavoro e momento di svago.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana di sabato 26 e domenica 27 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo weekend 26-27 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: vi sentirete carichi di energie durante il fine settimana. Energie da spendere principalmente in attività all'aperto, o più semplicemente dedicandovi ai vostri interessi. Cogliete l'occasione per svagare un po’ la mente.

Voto - 8

Toro: avrete qualche mansione da svolgere, che potrebbe rovinarvi i piani per il vostro tempo libero. In compenso sarà un'ottima occasione per ottenere degli ottimi guadagni. Bene l'amore, dove l'affiatamento di coppia sarà alto. Voto - 7,5

Gemelli: ci sarà del lavoro da svolgere durante il weekend che purtroppo non potete rimandare. Non disperate: avrete l'occasione di poter passare il tempo libero che vi resta in compagnia dei vostri amici oppure del partner.

Voto - 7

Cancro: il vostro umore sarà in rialzo, e vi permetterà di dare la vostra parte migliore per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Il lavoro passerà in secondo piano. Voto - 7,5

Leone: fine settimana sottotono per i nativi del segno. La vostra situazione lavorativa sarà in calo, nonostante vi state impegnando parecchio nelle vostre mansioni. Prendetevi del tempo per riflettere sulla vostra situazione.

Voto - 5

Vergine: nonostante ci siano state delle incomprensioni, il vostro fine settimana sarà positivo per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, e vi permetterà di recuperare molto con il vostro partner. Voto - 8

Bilancia: potreste avere a che fare con dei sentimenti contrastanti, tanto da potere avere momenti positivi e negativi nella con il partner. Meglio il lavoro, nonostante il quantitativo di mansioni da svolgere.

Voto - 6,5

Scorpione: vi concentrerete maggiormente sui sentimenti, regalando tanti dolci momenti alla vostra anima gemella, che non faranno alto che rafforzare l'affiatamento di coppia. Voto - 8,5

Sagittario: avrete delle soddisfazioni per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Grazie alla vostra fortuna, metterete a segno un successo dietro l'altro, senza stancarvi troppo. Voto - 8,5

Capricorno: ci saranno dei momenti di pigrizia, che potrebbero complicare la vostra situazione in ambito familiare.

Il lavoro passerà in secondo piano, ma fareste meglio a mettervi in pari presto. Voto - 6,5

Acquario: sarete carichi di energie durante il fine settimana. Approfittatene per portare a termine le vostre mansioni, e riuscire ad ottenere qualche guadagno extra. Voto - 8

Pesci: ci saranno momenti nei quali avrete tanto lavoro da svolgere. Ciò nonostante sarete in grado di occupare il vostro tempo libero con un'uscita con gli amici oppure con la vostra anima gemella. Voto - 7