L'Oroscopo del weekend approfondisce i transiti planetari e tiene conto dell'entrata di Mercurio in Scorpione che conferisce un'intuizione, frutto di un'intelligenza brillante e magnetica. Nuovi incroci astrologici segnano il destino di ciascun simbolo zodiacale e una prontezza di riflessi combinata agli effetti portentosi di Mercurio beneficerà anche Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo del weekend

Ariete: Mercurio abbandona una postazione sfavorevole, dando il via libera ai pensieri positivi. I processi mentali diventano più comunicativi, anche se molto indagatori nello scovare la verità dietro le apparenze.

Toro: una nuova forza sinergica spinge a fare le cose in fretta, forse non considerando le conseguenze, poiché Mercurio in opposizione non può indicare una strada precisa che porta al consolidamento delle novità amorose.

Puntate tutto sulla giornata di venerdì che propone un Marte favorevole e carico di forza.

Gemelli: i pianeti presenti nel Capricorno mettono in difficoltà i sentimenti, indagando con circospezione sul modo di amare che potrebbe diventare più rigoroso. Una nuova energia deve essere solo concretizzata in modo da attuare un cambiamento persistente per l'amore.

Cancro: approfittate della posizione favorevole di Marte nella giornata di venerdì, ricavandone una grinta utile per attuare i progetti amorosi.

Domenica una mancanza di valutazione obiettiva elargita dalla Luna in opposizione procurerà insicurezza in amore.

Leone: molto impulsivi a causa di alcuni intrecci planetari non molto favorevoli, dovrete rimandare per un po' la concretizzazione dei progetti amorosi. Il ritmo è accelerato in questo weekend e alcuni atteggiamenti potrebbero risultare sbagliati.

Vergine: mente e forza incrociano le loro energie nella giornata di venerdì grazie a un aspetto di sestile tra Marte e Mercurio che sprigiona una nuova convinzione nei confronti di alcune soluzioni radicali. Sabato e domenica Marte abbandonerà il segno ma una comunicazione più approfondita sarà un'arma a vostro favore.

Previsioni astrologiche

Bilancia: Sole e Venere splendidi e in piena forma nel segno, sprigionano energia positiva e una carica vitale che rende l'amore più caldo e appassionato. Mercurio passerà nel domicilio astrologico adiacente e testerete le sensazioni di una persona a cui tenete, indovinando i suoi pensieri.

Scorpione: Mercurio entrerà nel segno venerdì e le sensazioni andranno soppesate andando contro l'apparenza.

Scavando in profondità in maniera molto introspettiva, passerete al setaccio una realtà amorosa ricevendo conferme positive.

Sagittario: venerdì Luna e Giove entreranno in congiunzione e sarete molto positivi e ottimisti, vivendo il weekend con slancio. Solidali rispetto ai problemi altrui, questa nobiltà di intenti sarà apprezzata in gruppo.

Capricorno: l'astro mercuriano in aspetto favorevole e in sinergia con Saturno, tiene a bada i pensieri e le sensazioni amorose, evitando che il fluire delle emozioni possa degenerare e prendere una piega sbagliata.

Luna nel segno domenica garantirà novità amorose.

Acquario: l'astro delle novità entra in posizione di quadratura e incrociando le sue energie con Urano rende i pensieri nebulosi e incerti. La rivoluzione di Urano non si può attuare perché contrastata da un Mercurio indagatore, quindi pensateci prima di proferire le vostre intenzioni.

Pesci: l'astro dell'intelletto passerà al setaccio la realtà e smorzerà un tantino la fantasiosa creatività di Nettuno, divisa tra sogno e realtà. Un modo di fare molto intrigante e da vero "detective" riuscirà a captare anche le sensazioni amorose più nascoste.