L'Oroscopo del weekend di inizio novembre approfondisce l'entrata di Venere in Sagittario nella giornata di sabato. Non solo Sagittario ma anche Ariete, Leone, Bilancia e Pesci approfondiranno l'amore senza limitazioni, in maniera più libera. L'astro degli affetti garantirà successi sentimentali piuttosto avventurosi, alla scoperta di nuovi orizzonti amorosi. Luna dapprima in nona casa astrologica e successivamente in Capricorno, completerà alla perfezione le previsioni astrologiche segno per segno.

Oroscopo da Ariete alla Vergine

Ariete: l'influenza dell'astro venusiano nel weekend si farà sentire e nuovi viaggi mentali saranno garantiti da un atteggiamento molto positivo e avventuroso nei confronti delle opportunità sentimentali. Una continua scoperta che di sicuro renderà il fine settimana molto avvincente.

Toro: Luna interagirà con Urano sabato e domenica aprendovi a cambiamenti stravaganti e nuove emozioni faranno capolino nel cuore.

Una conversazione attuale potrebbe farvi cambiare idea su alcune decisioni prese in passato.

Gemelli: il weekend inizierà in modo alquanto teso a causa di un'opposizione lunare che sottolineerà la stanchezza accumulata in settimana. Già da sabato però la sfera affettiva migliorerà, anche se gli astri porranno interrogativi su un modo di amare troppo distaccato.

Cancro: attenzione a una Luna dissonante che in questo fine settimana potrebbe sprigionare pensieri pessimistici forse causati da un'eccessiva attenzione ai giudizi altrui.

In amore, non siate troppo riservati ma cercate di lasciar fluire le emozioni in modo più libero.

Leone: il desiderio di spaziare con la mente alla ricerca di nuove sensazioni è forte e Luna in Sagittario venerdì non darà tregua, esortandovi a fare sempre di più. Sarete però portati a vedere più le vostre esigenze che quelle altrui.

Vergine: luci e ombre si alterneranno nella giornata di venerdì a causa di una quadratura lunare che innescherà un rifiuto di affrontare i problemi sentimentali, controbilanciando un bisogno di amare in modo stabile. Potreste anche intrattenere un doppio gioco che saprete facilmente dissimulare con destrezza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: appassionati in modo quasi eccessivo, seguirete una scia propulsiva che verrà incoraggiata anche da Marte nel segno e sarà benefica per concretizzare le sensazioni amorose. Venere sarà in posizione favorevole e insieme a Giove rende l'amore molto fortunato.

Scorpione: Venere si trasferirà nel domicilio astrologico adiacente da sabato in poi ma lascerà una consapevolezza di amare più scorrevole e serena.

Buone le intuizioni anche grazie a Mercurio che in sinergia con Sole, garantirà colpi di fortuna improvvisi.

Sagittario: contate sempre sulla presenza di Luna venerdì che garantirà una libertà spontanea e molto positiva, utile per affrontare le relazioni amorose con maggiore entusiasmo. Giove fortunato garantirà successi in amore che saranno rafforzati alla perfezione dall'entrata di Venere nel segno proprio nella giornata di sabato.

Capricorno: attenzione a una Luna che entrerà nel segno sabato e domenica, acuendo il senso del dovere e rendendo i sentimenti piuttosto severi. Un certo distacco emotivo sarà sprigionato dall'astro lunare che in compenso però regalerà uno spiccato senso pratico.

Acquario: combattuti tra idealismo e sensualità in questo weekend, sarete piuttosto scettici nei confronti dell'amore. Alla fine prevarranno i sentimenti e se vi lascerete andare, ritroverete una gran pace e serenità amorosa.

Pesci: avvertirete una certa indolenza venerdì e attenzione a non essere arroganti con le persone che amate. Sabato e domenica la situazione migliorerà con Luna in sestile dal Capricorno che accentuerà una maggiore costanza nel modo di amare.