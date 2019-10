L'Oroscopo della settimana indaga sulla posizione della Luna, presente prima in Ariete, poi in Toro e Gemelli. Il luminare notturno elargirà splendide emozioni, prevedendo splendidi guadagni da martedì per il Toro e divenendo molto amichevole e affettuosa in Gemelli. Di seguito l'approfondimento dell'amore e delle opportunità lavorative fortunate, riassunte nelle previsioni astrali segno per segno.

Configurazioni stellari nell'oroscopo della settimana

Ariete: l'astro d'argento presente a inizio settimana nel segno sprigionerà un'ambizione che renderà quasi temerari di fronte alle situazioni della vita. In amore potreste apparire aggressivi, ma lo spirito d'iniziativa non mancherà di certo anche in campo professionale. Attenzione a non essere gelosi, soprattutto nel weekend.

Toro: Luna nel segno martedì garantirà un certo fascino e un modo di fare che farà fare centro in amore.

In ambito lavorativo, i guadagni arriveranno senza eccessiva fatica, attenzione solo a un'opposizione lunare che potrebbe rendere il tutto un po' troppo superficiale.

Gemelli: venerdì e sabato il satellite notturno assumerà una posizione favorevole con Marte e Sole dalla Bilancia. Affronterete alcuni argomenti con la persona amata e lo farete in modo diretto. E' il momento di iniziare nuove attività, è il periodo migliore per i guadagni e la vicinanza lunare nel Toro sarà garante di splendidi successi in campo finanziario.

Cancro: a metà settimana saranno previsti guadagni grazie a un marcato senso degli affari e a un modo di aggirare gli ostacoli molto coraggioso e originale. In amore, Urano e Luna in congiunzione astrale garantiranno cambiamenti stupefacenti per l'amore.

Leone: molto sognatori grazie all'influenza del luminare notturno in Gemelli presente venerdì e sabato, potrete approfondire l'amore in modo più intuitivo e sincero.

I single instaureranno rapporti amichevoli che potrebbero diventare qualcosa di più, mentre in campo professionale alcuni viaggi di lavoro saranno fruttuosi per gli affari.

Vergine: alcuni tumulti emotivi potrebbero manifestarsi a causa di una congiunzione Luna-Urano dal Toro che a metà settimana produrrà cambiamenti senza scosse. Eccitazione e turbamento cammineranno di pari passo con l'amore e non mancheranno di certo le infatuazioni sentimentali. Buono il lavoro.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: Marte e Sole saranno una costante nel segno e garantiranno una perseveranza nel portare avanti i progetti che sfrutteranno la diplomazia e l'ingegno per ottenere successo. In amore, la carica sensuale sarà alta, attenzione solo alla giornata di lunedì che potrebbe rendere gli affetti un tantino lunatici.

Scorpione: la settimana inizierà in maniera altalenante a causa di un'opposizione lunare che renderà gli affetti misteriosi e i guadagni incostanti.

Potreste lasciarvi prendere dalle spese, quindi attenzione a equilibrare le entrate e le uscite. Venere e Mercurio sempre presenti nel segno elargiranno splendidi momenti romantici soprattutto domenica.

Sagittario: un po' capricciosi a fine settimana, subirete un influsso di Luna in opposizione che insieme a Giove creerà sensazioni incostanti in amore. Ma riuscirete a superare il tutto con l'ottimismo che vi sarà consono, emergendo anche in campo lavorativo con successo. Giornata fortunata: lunedì.

Capricorno: alcune proposte lavorative non convinceranno e sarete un po' indecisi sul da farsi. In amore, nuove proposte amorose giungeranno nella giornata di lunedì ma le vaglierete a fondo, utilizzando quel rigore saturniano che non vi abbandonerà mai.

Acquario: una nuova diplomazia lambirà gli affetti già da lunedì e potrete sfruttare una sensibilità e uno charme unici per concretizzare i sogni amorosi. Molto pazienti anche sul lavoro, cercate di affrontare gli impegni come una sfida per progredire, investendo più grinta in ciò che farete.

Pesci: non fidatevi dei colleghi o delle amicizie che vi circonderanno poiché Mercurio non garantirà una buona comunicazione. Alcuni potranno essere poco gentili anche in amore, ma Venere in splendida posizione consiglierà un modo per mettervi a vostro agio.