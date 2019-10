L'Oroscopo settimanale studia in maniera approfondita i transiti planetari favorevoli, individuando uno spiraglio che illumina la sfera amorosa e garantisce splendide opportunità in campo professionale. In particolare l'entrata di Venere in Sagittario annuncia splendide sensazioni non solo a Sagittario ma anche ad Ariete, Leone, Acquario e Bilancia che rafforzeranno il concetto di sentimento, andando oltre la semplice attrazione fisica e coronando i sentimenti in modo profondo. Di seguito le previsioni astrali fortunate.

L'oroscopo settimanale

Ariete: finalmente Venere nel weekend lascerà la posizione sfavorevole e gli affetti saranno benedetti dagli astri. Buona l'intesa amorosa e una nuova vitalità spronerà i single a conquistare l'amore. Un nuovo ottimismo procurerà successi negli affari.

Toro: Luna in opposizione nella giornata di lunedì potrebbe sprigionare un certo egoismo, un modo di accentrare tutte le attenzioni anche in campo lavorativo.

In amore puntate tutto sulla giornata di sabato che vedrà l'entrata di Venere in Sagittario, benefica per la passione e per i colpi di fulmine.

Gemelli: a metà settimana l'opposizione lunare potrebbe creare sensazioni contrastanti e tenderete a idealizzare l'amore. Alcune difficoltà sentimentali saranno risolte nel weekend, ma dovrete affrontare un'introspezione emotiva che approfondirà le paure interiori per progredire.

Attenzione a non lasciarvi prendere da spese eccessive.

Cancro: Luna già da lunedì porterà a galla alcune sensazioni tenute nascoste nella vostra intimità. Sarete quasi costretti ad approfondire le emozioni in modo più consapevole, fronteggiando le insicurezze e riemergendo più forti di prima. Buone le opportunità lavorative.

Leone: la quadratura di Luna a inizio settimana causerà qualche nervosismo che sarà facilmente superato nel weekend.

Alcune storie amorose nate come attrazione fisica diventeranno qualcosa di più. Il lavoro sarà in netto miglioramento.

Vergine: Venere elargirà strepitose sensazioni amorose ma attenzione che nel weekend assumerà una quadratura astrale in grado di creare difficoltà nel coronamento dei sogni amorosi. Sempre nel fine settimana sentirete forte un senso del dovere che ben si bilancerà con una maturità interiore benefica per l'amore e per portare avanti i progetti lavorativi.

Previsioni astrali

Bilancia: Venere, Sole e Marte veglieranno sugli affetti ed esprimerete l'amore in modo esuberante e sincero. Ottima l'intesa fisica soprattutto nel weekend, attenzione solo a una Luna in quadratura proprio a fine settimana che potrebbe creare sensazioni altalenanti. Sul lavoro non siate indolenti.

Scorpione: Luna nel segno già da lunedì aprirà una settimana promettente sia per l'amore che per il lavoro.

Un nuovo magnetismo verrà elargito dall'astro d'argento che in sinergia con Sole elargirà un'intuizione benefica anche per ottenere successi in campo professionale.

Sagittario: puntate tutto sull'entrata di Venere nel segno da sabato in poi che potenzierà la sfera sentimentale, garantendo splendide sensazioni romantiche. L'amore si miscela all'influsso benefico di Giove e sarete più comprensivi in coppia. In ambito professionale, otterrete splendidi risultati senza alcuno sforzo.

Capricorno: Luna veglierà sugli affetti e in particolar modo acquisterà una posizione favorevole sabato e domenica. Molto rigorosi, incuterete rispetto e troverete il modo di sfruttare le situazioni a proprio vantaggio. Fortunati gli investimenti che prevederanno guadagno.

Acquario: l'astro d'argento in quadratura aprirà una settimana un po' tesa per i sentimenti ma da sabato in poi Venere finirà di essere in quadratura e l'amore riprenderà quota. Luna sprigionerà un atteggiamento amichevole e molto indipendente, utile per emergere con grinta in ambito lavorativo.

Pesci: la settimana inizierà in modo molto passionale grazie all'influenza lunare che dallo Scorpione illuminerà gli angoli più nascosti dell'animo, rendendo l'amore introspettivo. A metà settimana in campo professionale potreste mancare di organizzazione.