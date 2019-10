L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di giovedì, cerca di conciliare le volontà di ciascun segno zodiacale con i desideri. Ecco che le sensazioni amorose prendono il volo per Scorpione, Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro, che approfondiranno gli affetti in modo profondo e riflessivo. Le emozioni diventano più perspicaci nelle previsioni astrali segno per segno e fanno affidamento sulle configurazioni planetarie favorevoli per progredire con serenità e amore.

Nuove percezioni emotive nell'oroscopo dell'amore

Ariete: la vicinanza lunare e nettuniana crea un po' di confusione e i processi mentali sembrano astenersi dalla realtà di coppia. Attenzione a non rinchiudervi in un mondo immaginario non appena sorge una qualsiasi difficoltà in coppia.

Toro: Luna in sestile con Urano potrebbe farvi tendere a fuggire da una realtà amorosa che non condividete. Il desiderio di smuovere la solita routine è forte e tenderete a fuggire dalle responsabilità del rapporto, trovando una scappatoia originale e fuori dagli schemi.

Gemelli: un vero e proprio sex appeal sarà irresistibile e non passerà di certo inosservato al partner, poiché entrano in gioco anche le influenze vitali di Sole dalla Bilancia, che garantiscono un'autoaffermazione che rende sicuri nei confronti dell'amore di coppia. Via libera quindi a splendidi momenti da vivere in due.

Cancro: molto premurosi con il partner, sarete attenti ai suoi bisogni e subirete un'influenza del luminare notturno che rende gli affetti più umani e caritatevoli.

Attenzione solo a un Marte in quadratura che scombussola un po' l'aspetto sensuale del rapporto di coppia, sprigionando una reattività quasi frenetica.

Leone: il bisogno di stare in armonia con il partner è grande ma attenzione a non scendere a compromessi in modo esagerato, per equilibrare l'intesa di coppia. Forse vorreste modellare la persona amata a vostro piacimento, invece dovreste accettarla.

Vergine: una confusione mentale offusca un po' la visuale amorosa e in coppia sentirete forte l'influenza di una Luna in opposizione che scombussola un po' le idee. Molto influenzabili dalle sensazioni esterne alla coppia, non sapete ciò che desiderate dalla vita.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: è un periodo in cui vorreste applicare dei cambiamenti creativi, seguendo una linea di azione che fa cambiare i programmi in modo repentino.

Ma siate cauti e valutate bene la situazione amorosa, cercando di capire se desiderate davvero attuare queste trasformazioni.

Scorpione: Venere affascinate e bella nel segno, accoglie le sensazioni amorose con profondità d'animo, rendendovi molto simpatici in coppia. L'influsso lunare dai Pesci forma un trigono favorevole e potrete immedesimarvi nei bisogni del partner con maggiore sensibilità.

Sagittario: aperti all'approfondimento dell'amore a 360°, approfondirete un'intesa emotiva che è il risultato dell'aspetto favorevole di Luna e Giove.

Pronti a dare una mano al partner se ne ha bisogno, lui/lei non esiterà a ricambiare con un sostegno reciproco.

Capricorno: molto ricettivi degli influssi lunari, potreste sognare a occhi aperti fantasticando sulla storia amorosa. Per fortuna Saturno e Plutone riportano all'ordine e concretizzano gli affetti in una realtà che comunque è benefica per il rapporto di coppia.

Acquario: forse insicuri a causa di alcune ferite del passato che ritornano a sanguinare, non riuscirete a vivere l'amore di coppia con piena partecipazione emotiva. Ma non pensate di non meritare la felicità, potenziate l'autostima e capirete che il partner ama proprio il vostro essere così spontanei e veri.

Pesci: l'immaginazione è molto spiccata con Luna nel segno e i momenti di romanticismo saranno assicurati anche da una congiunzione con Nettuno che potenzia in modo sensibile le emozioni. Gli astri sono in posizione favorevole e spingono l'amore alle stelle.