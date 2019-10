L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì diventa molto variopinto nell'orizzonte stellare a causa di alcuni influssi che rendono gli affetti altalenanti. Le insicurezze fanno capolino nel cuore di Ariete, Leone e Vergine che quasi hanno paura di lasciarsi andare ai sentimenti poiché messi in discussione da alcune forze inconsce difficili da smaltire. Buone le sensazioni amorose per Gemelli, Cancro, Scorpione e Pesci nelle previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: come una pentola a pressione, rischierete di accumulare tensioni a causa di Marte che incamera energie pronte a scoppiare in maniera dirompente e furiosa. Sole in opposizione rende l'amore un po' fiacco, solo Giove potrà lasciarvi intravedere un barlume di ottimismo.

Toro: Luna nel segno sottolinea la voglia di una sicurezza affettiva che diventa ansiosa poiché influenzata da Urano che cerca di aprirvi a cambiamenti travolgenti per l'amore.

Fedeli e al tempo stesso molto rivoluzionari, cercherete stabilità in coppia anche se sarete molto possessivi.

Gemelli: Luna molto vicina al segno saprà anticipare alcuni avvenimenti con l'intuizione e potrete così aggirare gli ostacoli in modo benefico per l'amore. Uno spiccato sex appeal sarà tutto da investire nel rapporto per raggiungere un'intesa perfetta.

Cancro: molto propensi a vivere l'amore nella comodità di casa propria, ritaglierete uno spazio domestico tutto per voi in modo tale da trarne tranquillità e beneficiare di splendidi momenti di avvolgente relax con il partner.

Fedeli e saldi agli affetti, vivrete l'amore in modo tradizionale.

Leone: Venere e Mercurio sono un po' imbronciati e causano un atteggiamento altalenante che passa da un'eccessiva gioia a una tristezza profonda. Sole cerca di equilibrare questi eccessi, rendendovi irresistibili agli occhi del partner.

Vergine: controllati in amore, nasconderete molto bene le emozioni evitando di lasciarvi andare alle sensazioni che provate nell'inconscio.

Paurosi nei confronti degli imprevisti, preferirete rinchiudervi nella vostra testardaggine evitando le tentazioni attuate da un Urano carico di energia lunare.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il coraggio e la passione si concretizzano nella relazione e Marte nel segno regala la spinta giusta per affermare una volontà decisionale con grinta. Come un'emozione troppo grande da gestire, cercherete di sfogare queste sensazioni in coppia e lo farete in modo controllato.

Scorpione: una volontà positiva investe amore nella relazione a due e lo fa con un nuovo slancio, sprigionando sensazioni stabili e rendendo le emozioni molto profonde. Sceglierete di partecipare di più ai bisogni del partner, poiché convinti di voler migliorare il rapporto amoroso.

Sagittario: Giove garantisce fortuna nel segno e vorrete pretendere di più dal partner, per fortuna la vicinanza di Saturno invoglia alla temperanza e a essere prudenti nei confronti del destino.

Molto liberi e vitali, siate spontanei e l'amore di coppia volerà.

Capricorno: cercate di moderare un atteggiamento troppo aggressivo nei confronti dell'amore inscenato da una quadratura di Saturno con Marte che sprigiona energie difficili da controllare. Venere e Mercurio sono dalla vostra e filtreranno queste sensazioni attraverso l'amore e la ragione.

Acquario: dinamici e attivi, elargirete degli ottimi consigli al partner, utilizzando una carica intellettiva in grado di soddisfare le esigenze dell'anima. E' il momento di vivere l'amore di coppia con maggiore passione.

Pesci: amerete i rapporti consolidati, rimanendo fedeli alle promesse matrimoniali e approfondendo l'amore in modo quasi materno. Molto profondi e romantici, un'eccessiva sensibilità concentrerà l'attenzione sui bisogni del partner in maniera molto premurosa.