L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 24 ottobre vede l'entrata di Sole in Scorpione che, con la sua carica vitale, elargisce fascino e un modo di amare più pretenzioso. Anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno imporranno la loro volontà in amore poiché spinti a concretizzare nuove energie dirompenti. Nel frattempo, la Luna entra in Vergine e rende le emozioni meno impetuose, esortando alla prudenza e alla riservatezza anche Scorpione, Cancro, Toro e Capricorno.

Maggiori dettagli per il 24 ottobre sono approfonditi nelle previsioni astrali seguenti.

Luna in Vergine nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: il Sole rompe la negatività e una nuova vitalità lambisce l'amore di coppia, elargendo un carisma nuovo molto apprezzato dal partner. Giove garantisce splendide sensazioni a due e riuscirete a intendervi alla perfezione con la persona amata.

Toro: l'opposizione lunare si fa sentire, quindi attenzione a non disperdere le energie in modo brusco, lasciandovi prendere dall'orgoglio o da sentimenti negativi.

Alcuni cambiamenti sono proposti da Urano nel segno, ma dovrete spazzare via le restrizioni per progredire.

Gemelli: potrete contare sempre su Marte per potenziare il fascino e la sensualità in coppia, vincendo un influsso lunare che potrebbe creare ansia e insicurezza. Ottima l'intesa con Venere e Mercurio rafforzati dalla presenza del Sole in Scorpione.

Cancro: una sferzata di energia viene garantita dalla presenza di Sole in Scorpione che fa prendere il sopravvento in coppia, sprigionando un modo di dominare molto ambizioso.

La Luna in Vergine irrigidisce un po' le emozioni, rendendo l'amore molto riflessivo.

Leone: alcuni cambiamenti improvvisi potrebbero mettervi con le spalle al muro e dovrete decidere di prendervi delle responsabilità in coppia. Urano e Sole in posizione non molto favorevole impongono dei mutamenti, riabilitando energie sepolte.

Vergine: la Luna nel segno rende l'amore molto prudente e tenderete a evitare di vivere le emozioni, lasciando campo libero alla riflessività e al distacco, rilasciando poche manifestazioni di affetto.

Previsioni astrali sensazionali

Bilancia: il Sole si trasferisce nel domicilio adiacente, ma rimane sempre Marte che sprigiona una carica energetica utile per concretizzare i propri scopi in campo affettivo. Forti stimoli faranno passare all'azione, ma sempre con gentilezza.

Scorpione: il Sole nel segno sprigiona una forza creativa tutta da esprimere in modo dirompente, elargendo emozioni turbolente.

Il desiderio di dominare è forte e dovrete attingere a un'autodisciplina per non imporvi in maniera eccessiva sul partner.

Sagittario: la Luna in Vergine rema un po' contro e assumendo una posizione di quadratura con Giove, potrebbe causare ansia nel modo di amare. Attenzione a non spendere più del dovuto, rischiando di ricevere lamentele dal partner.

Capricorno: una nuova carica autoritaria viene elargita dall'astro solare in casa astrologica settima e avrete il pieno controllo della relazione di coppia.

Perseveranti nel concretizzare i sogni amorosi, sarete anche pazienti attendendo il momento giusto per agire.

Acquario: molto sicuri di voi e prevedibili, rimarrete stupefatti dei cambiamenti avviati da Urano che apre a un nuovo modo di vivere la coppia, ma lo fa in modo improvviso e alquanto sconvolgente. Cercate di non forzare gli eventi, piuttosto vivete questo cambiamento in modo positivo.

Pesci: il Sole irradia con i suoi raggi benefici il domicilio nettuniano e potenzia il fascino, garantendo un buon equilibrio tra razionalità ed emotività. Un nuovo benessere lambisce la coppia ed è tutto da approfondire con slancio.