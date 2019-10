L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì approfondisce il transito di Luna in Sagittario che va a congiungersi a Giove condividendo così sensibilità e fortuna. L'introversione dell'astro d'argento si miscela all'allegria di Giove e smussando l'un l'altro gli angoli, riescono a formare un'unione redditizia per gli affetti. Buone le sensazioni anche per l'Ariete, Sagittario, Leone, Vergine e Capricorno che ritroveranno una nuova fiducia nella felicità di coppia. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Una nuova vitalità nell'oroscopo dell'amore di giovedì 30 ottobre

Ariete: molto positivi ed estroversi, potrete contare su una Luna favorevole che insieme a Giove, garantiscono intuizione nel modo di vivere l'amore e sprigionano una nuova fiducia per il futuro. Molto espansivi, avrete voglia di vivere attimo dopo attimo con maggiore serenità.

Toro: attenzione a non stressarvi troppo a causa di alcuni "scherzi del destino" che Urano propone in sinergia con Luna.

Potreste innervosirvi a causa di alcuni ostacoli e contrattempi, che saprete superare al meglio ma poi dovrete beneficiare di più relax per metabolizzare il tutto.

Gemelli: poco cordiali a causa di una Luna in opposizione, potreste sbottare per un nonnulla e assumere un atteggiamento indolente che procura nervosismi. Anche se Giove in sinergia con l'astro d'argento fa vedere tutto nero poiché in dissonanza, cercate di ritrovare quell'entusiasmo che vi è consono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: l'energia vitale è al massimo con Marte che garantisce nuova vitalità dalla Bilancia ma rischierete di non canalizzarla al meglio, mancando di equilibrio e avendo difficoltà a dare degli obiettivi alla relazione di coppia. Adesso non avete discernimento a causa di un fato che decide per sé senza tener conto delle vostre esigenze.

Leone: l'esigenza di maggiore autonomia prevarrà sui sentimenti e cercherete di ritagliarvi uno spazio tutto vostro, seguendo una scia indipendente conferita da Luna in trigono.

Generosi e molto comunicativi, non trascurerete l'amore di coppia ma sarete molto permalosi.

Vergine: in amore, tenderete a seguire le proprie idee pur essendo coscienti dei bisogni emotivi della persona amata. Seguirete un influsso del tutto personale suggerito da una Luna in quadratura che fa vivere il presente in modo un po' indolente, senza impegnarvi più di tanto a progettare per il futuro.

Luna in Sagittario nelle previsioni astrologiche segno per segno

Bilancia: un potere quasi magico di Giove e Luna insieme nel Sagittario rende gli affetti più profondi e positivi.

Sarete molto attenti alle esigenze della persona amata, elargendo emozioni e facendolo con semplicità. Molto vitali, vi aprirete anche a nuove prospettive con spirito più avventuroso.

Scorpione: il sovraffollamento planetario nel segno garantisce un bell'equilibrio di sentimenti. Assetati di nuove emozioni, vivrete delle passioni travolgenti con Venere, Sole e Mercurio in congiunzione. Un nuovo dialogo profondo e costruttivo sarà tutto da investire in coppia per progredire al meglio.

Sagittario: molto fiduciosi in voi stessi e dinamici, seguirete un istinto libero elargito da Luna nel segno che al tempo stesso rende anche molto suscettibili. Non dimenticherete quindi l'offesa e soppeserete con minuzia le parole del partner, comunicando con difficoltà i sentimenti.

Capricorno: le paure e le insicurezze in coppia a un tratto si placano e assumerete un atteggiamento più profondo e propulsivo nei confronti dell'amore. La vicinanza dell'astro d'argento si fa sentire e incrociando le sue energie benefiche con Saturno, attuerà la realizzazione dei progetti dedicati alla relazione a due.

Acquario: puntate tutto su un Marte favorevole che fa riuscire ogni iniziativa. Avete bisogno di rivoluzionare ciò che non va per vivere con maggiore serenità il rapporto di coppia e Luna garantirà una sensibilità giusta per progredire.

Pesci: attenzione a non rifugiarvi in un mondo tutto vostro, seguendo il consiglio di un Nettuno piuttosto influenzato da Luna in quadratura che mette a fuoco una visione molto soggettiva dell'amore, come se foste molto intolleranti ai problemi del partner poiché presi dai vostri interessi.