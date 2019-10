L'Oroscopo dell'amore di coppia della settimana fra lunedì 28 ottobre e domenica 3 novembre indaga sulla posizione degli astri, a caccia di novità capaci di rendere la relazione a due di ciascun segno zodiacale più profonda e armoniosa.

La Luna entrerà rispettivamente in Scorpione, Sagittario e Acquario, rigenerando le emozioni e i sentimenti con una carica sensibile e vitale. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Comprensione o disaccordo nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: a metà settimana una Luna fortunata dal Sagittario, anche se molto libera e indipendente, garantirà una nuova intuizione e un modo di amare più ottimistico, che sprigionerà benessere. Finalmente anche Venere lascerà una posizione astrale sfavorevole nella giornata di venerdì, quindi via libera all'amore.

Toro: alcune circostanze molto tese creeranno pressioni in grado di turbare il proprio animo.

Attenzione nella giornata di lunedì a non assumere un comportamento fanciullesco che nuocerà all'amore. Meglio il weekend che vedrà transiti planetari promettenti per i sentimenti.

Gemelli: Marte sempre in trigono elargirà una sferzata di energia sensuale e potrete vincere questo vostro modo di amare più intellettuale che sentimentale, lasciando fluire le emozioni. La vicinanza di Urano si farà sentire ancora una volta e garantirà un'apertura a cambiamenti costruttivi per l'amore.

Cancro: contate sui raggi lunari molto luminosi e profondi che già da lunedì illumineranno l'amore di coppia. Un nuovo magnetismo sarà garantito anche da Venere, Mercurio e Sole che faranno approfondire l'amore in modo più consapevole.

Leone: il fine settimana in particolar modo sarà promettente poiché l'astro venusiano diverrà complice di un modo di amare più profondo e affascinante. Attenzione solo a Mercurio in quadratura che potrebbe farvi pronunciare alcune parole che non corrisponderanno ai pensieri elaborati.

Vergine: fino a venerdì le sensazioni saranno stabili e armoniose. Poi nel weekend qualcosa cambierà e dovrete fare i conti con una quadratura venusiana che potrebbe farvi commettere delle imprudenze.

Previsioni astrologiche profonde

Bilancia: l'autoaffermazione di sé si intreccerà alle emozioni, con Marte presente nel segno per tutta la settimana. Sensibilità, enfasi e passionalità saranno sprigionati anche da Venere in posizione benefica venerdì che regalerà molta certezza di essere nel giusto, portando avanti i progetti con determinazione.

Scorpione: la Luna nel segno approfondirà le emozioni già da lunedì e potrete aprirvi all'amore, utilizzando un magnetismo molto profondo e affascinante. Venere entrerà nel segno venerdì e completerà una situazione amorosa strepitosa.

Sagittario: un nuovo benessere di coppia verrà confermato e rafforzato dalla presenza di Luna mercoledì che garantirà ottimismo e tanta voglia di progettare il meglio per la coppia.

Venere nel segno venerdì garantirà splendidi momenti a due.

Capricorno: il transito Luna-Plutone in sestile chiederà di rielaborare il tessuto emotivo, ritrovando una nuova fiducia e una sicurezza forse intaccata da una scarsa fiducia nelle proprie capacità.

Acquario: Venere venerdì assumerà una posizione benefica per le sensazioni amorose. Non più in quadratura astrale, potrete usufruire di una carica magnetica e molto affascinante, tutta da investire nella storia vincendo la pigrizia e una confusione mentale elargita da Mercurio in Scorpione.

Pesci: l'influenza del satellite lunare a inizio settimana si farà sentire e vivrete appieno un'istintività emotiva fuori dal comune. Molto profondi, trarrete il meglio dalla relazione amorosa scavando in profondità a caccia di nuove emozioni.