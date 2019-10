L'Oroscopo dell'amore per i single relativo alla settimana fra il 21 e il 27 ottobre introduce novità nella sfera emozionale e lo fa tenendo conto in particolare dell'entrata del Sole nel cielo astrologico dello Scorpione.

Una voglia di realizzare i propri sogni e ampliare gli orizzonti amorosi viene elargita dall'astro diurno che rafforza le sue energie, poiché in congiunzione con Venere e Mercurio.

Il modo di sedurre diventa più marcato anche per la Vergine, Capricorno, Pesci e Cancro che riceveranno una spinta in più nelle previsioni astrali segno per segno.

Realtà o utopia nell'oroscopo dell'amore settimanale

Ariete: finalmente giovedì il Sole non sarà più in opposizione, anzi diverrà un potente alleato per puntare un riflettore sul proprio io e sulle occasioni amorose. Mercurio e Venere dallo Scorpione potrebbero porvi alcuni interrogativi su un modo di approcciarvi alle sensazioni molto pigro e disordinato, spetterà a voi rispondere con sincerità.

Toro: come stretti in una morsa, desidererete aprirvi a cambiamenti innovativi in grado di ribaltare la solita routine ma non sarete in grado di farlo, almeno nelle giornate di martedì e mercoledì che vedranno una Luna in quadratura non molto chiara nei confronti dell'amore.

Gemelli: la voglia di concretizzare i sogni amorosi si farà strada nel modo di fare sempre un po' controllato di voi Gemelli e una nuova passione creerà le basi per trasformarvi in conquistatori intraprendenti.

Puntate tutto sulla simpatia e su un modo di fare ottimista che regalerà molte chances.

Cancro: l'espressione verbale diverrà più fluida e sciolta in amore grazie a Mercurio in trigono con Luna già da lunedì. Le parole d'amore voleranno leggere e colpiranno il cuore di una preda amorosa che sta aspettando un sì. Venere è benefica dallo Scorpione e facilita l'approccio sentimentale.

Leone: Luna entrerà nel segno a metà settimana e rafforzerà una personalità già di per sé molto ambiziosa e idealista.

Nuove intuizioni e una spiccata immaginazione coloreranno la sfera amorosa di rosa, attenzione solo a non fare uso dei bluff, la chiarezza prima di tutto.

Vergine: molto affabili nei modi, riuscirete a sedurre con la gentilezza e manifestando un'attenta premura nei confronti dei bisogni di chi sta di fronte a voi. In particolare giovedì sarete molto sicuri delle vostre capacità e questo modo di fare anche un tantino narcisistico misto all'allegria, sarà apprezzato da tutti.

Sole in Scorpione nelle previsioni astrali fortunate

Bilancia: non lasciatevi influenzare da alcune malinconie sprigionate da ricordi passati, si aprirà un nuovo scenario amoroso e sarà tutto da approfondire puntando sulla presenza di Marte che elargisce una carica sensuale fuori dal comune.

Scorpione: puntate tutto sulla giornata di giovedì che vedrà l'entrata del Sole nel segno. Molto sensuali, le emozioni voleranno e si faranno più ardite, conquistando alcuni corteggiatori che cadranno ai piedi in un attimo.

Una sorta di intuizione quasi preveggente riuscirà a captare le opportunità prima che queste si presentino.

Sagittario: come un fiume in piena, le emozioni fluttueranno impetuose poiché rafforzate da una sicurezza e una vitalità uniche. Anche se darete maggior peso alla passionalità a discapito del romanticismo, le occasioni amorose si moltiplicheranno.

Capricorno: alcune battute concilianti colpiranno nel segno e smorzeranno il rigore saturniano che mantiene gli affetti sempre un tantino rigidi. Sentirete forte il bisogno di sentirvi amati e il Sole dal domicilio astrologico ottavo darà una sferzata di calore alla sfera amorosa.

Acquario: molto appassionati nel fine settimana, vivrete l'amore in modo istintivo e con una profondità magnetica che cadrà quasi nell'introversione. Attenzione a non essere troppo possessivi con le nuove conquiste amorose.

Pesci: una nuova chiarezza d'animo verrà elargita da Mercurio e Venere in posizione favorevole dallo Scorpione. Più sereni, potrete pensare all'amore in modo più profondo e consapevole, il Sole da giovedì sarà vostro complice e un nuovo magnetismo attrarrà l'amore come una calamita.