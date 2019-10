L'Oroscopo di domani 14 ottobre 2019 regala ancora nuove predizioni in vista della giornata di lunedì. Sotto osservazione i sei segni rappresentanti la prima metà dello zodiaco, come da prassi ormai collaudata considerati in base al proprio indice di positività quotidiano. Nel periodo analizzato l'Astrologia quotidiana svela un nuovo transito messo in atto dall'astro terrestre. Ebbene, questo 14 ottobre alle ore 18:24, assisteremo alla formazione della splendida figura astrale offerta dalla Luna in Toro.

Allora, vista la curiosità di conoscere in anteprima quali saranno i simboli zodiacali più fortunati di lunedì in amore e nel lavoro, iniziamo pure a dare qualche anticipazione in merito.

La giornata sotto esame, come anticipato in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, annuncia buone notizie per coloro nativi in Toro. Il simbolo di Terra appena citato, giudicato positivo nel frangente e meritatamente classificato al "top del giorno", potrà beneficiare dell'appoggio incondizionato in arrivo dal transito lunare specificato in apertura.

Invece, volendo chiudere questa breve analisi astrologica evidenziando i segni in difficoltà ad inizio settimana, puntiamo decisamente l'indice in direzione del Cancro.

Secondo le previsioni zodiacali del 14 ottobre i nativi nel predetto segno d'Acqua dovranno scontrarsi con un periodo decisamente ostico, pertanto da considerare sotto "ko". Andiamo a dettagliare in profondità la nuova scaletta con le stelle del giorno, le predizioni e la relativa astrologia applicata ai segni della prima sestina.

Classifica stelline 14 ottobre 2019

L'Astrologia ritorna prepotentemente alla ribalta in questo inizio settimana, pronta a fare una scala di valori relativamente alla giornata di lunedì. In evidenza come da titolo, l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 14 ottobre 2019. In apertura articolo abbiamo già parlato del segno più fortunato del momento, il Toro, come pure abbiamo messo in rilievo le scarse possibilità di successo attribuite agli amici del Cancro. Adesso non resta altro che dare piena luce all'intera scaletta.

Nel prosieguo, il report astrologico con le stelle segno per segno:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★: Cancro.

Oroscopo lunedì 14 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo lunedì sarà certamente al "top" per molti nativi dell'Ariete. Per alcuni, in prospettiva potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, con hobby e svago in primo piano.

Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenere sotto controllo lo stress: fatelo! Intanto, secondo le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore il consiglio è quello di avere più fiducia in voi stessi. Le stelle annunciamo fin da subito che probabilmente sarete affascinanti come non mai: il vostro partner se ne renderà conto, per questo sarà ben felice di trascorrere con voi una serata speciale all'insegna della felicità e della passione.

Single, invece di perdervi nelle (solite) troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale strada sia quella giusta da seguire. In generale, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in situazioni negative. Nel lavoro, buone notizie in arrivo per quelli come voi che sono (o saranno) stati scelti per partecipare ad un corso di aggiornamento professionale: sicuramente potrà aprirvi nuovi sbocchi professionali futuri. Probabilmente qualcuno sarà chiamato ad impegnarsi nel far quadrare i conti: occhio alle distrazioni...

Toro 'top del giorno' - In arrivo una giornata altamente positiva per la maggior parte di voi Toro (ascendente?). A favorire tante situazioni, in primis quelle relative ad sentimenti e/o affettività sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna del periodo, in questo frangente in arrivo nel segno. Diciamo pure che il primo giorno della corrente settimana sarà in qualche caso addirittura favoloso per le coppiette già affiatate. In amore parlando in generale, la configurazione astrale in oggetto si presume possa essere molto intensa, rendendovi più decisi e combattivi. In coppia sappiate parlare con franchezza, senza curarvi della reazione emotiva di chi vi circonda: la verità non ha mai ucciso nessuno, sappiatelo! Grazie alla buona posizione di Mercurio (speculare positivo al 80%), entusiasmo e dinamismo saliranno alle stelle: vi attendono emozioni molto intense, ovviamente da vivere con la vostra dolce metà. Single, vi attende una giornata davvero esuberante: vi farete trascinare in un vortice d'incontri sempre più elettrizzanti. Con la mente pronta a girare a mille, sarà facile per voi godere appieno della vita. Nel lavoro, niente di meglio della sicurezza elargita dalla Luna, per esaudire il vostro desiderio di essere al centro della scena. Qualcosa di nuovo renderà più facili gli affari e gli investimenti ed in voi finalmente, tornerà l'entusiasmo di sempre.

Gemelli - Lunedì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto, ma non in questo frangente. Alcune situazioni legate ai rapporti familiari o di amicizia troveranno in giornata una soluzione accettabile: meglio così! In amore intanto, diciamo che sarà il giorno adatto per perdonare o farsi perdonare, tentando il tutto per tutto allo scopo di riconciliarvi con la persona amata. Occhio però, tantissime cose intorno a voi rischieranno di consumare parte della buona energia. Pertanto, cercare di trovare un po' di tranquillità, magari ascoltando per una volta 'quel consiglio' che ben sapete. Single, un'amicizia che non frequentate da molto tempo vi darà conferma che (purtroppo) non è cambiato niente dall'ultima volta. L'episodio sopracitato servirà a rafforzare la vostra convinzione: alla prossima occasione ignorerete del tutto la situazione e via, ognuno per la sua strada. Nel lavoro, senza dubbio non potrete ancora toccare con mano un vero e proprio cambiamento, tuttavia sprazzi di luce potrebbero già avvertirsi. Purtroppo il periodo e gli astri in merito alle attività economiche son quello che sono: a colpire potrebbe essere la noia, la stanchezza o la ripetitività.

Astrologia del giorno 14 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Le previsioni per questo primo giorno della settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere abbastanza impegnativo. Classificato con le due stelline relative ai periodi da "ko", la giornata (a dispetto degli altri comparti) vi assicura una forma fisica alquanto perfetta, con una buona tenuta muscolare: se praticate un’attività sportiva otterrete risultati oggettivamente positivi specialmente dove è richiesta destrezza e colpo d’occhio. Le previsioni di lunedì intanto indicano in amore più di qualche difficoltà: Venere speculare negativa, in opposizione alla Luna, sarà per voi Cancro abbastanza capricciosa ma non è il caso di preoccuparsi: sono previsti miglioramenti a breve. In generale dovete fare i conti con persone più sciolte e determinate di voi che pretenderanno risposte precise e repentine. Sempre in merito ai sentimenti, nel rapporto di coppia correte il rischio d’incappare in fraintendimenti e litigi animati, per cui siatene coscienti e preparatevi. Single, per uscire da una situazione che attualmente desta un poco di preoccupazione le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino. Questo potrebbe aiutarvi ad avere una visione più oggettiva dei problemi, fornendo una valida soluzione. Nel lavoro, vi sveglierete con un po' di tensione, dovuta agli influssi astrali poco positivi: nell'arco della giornata il sereno tornerà sufficientemente dalla vostra parte. Sapete infatti di dover prendere una decisione importante, il che comporterà dei cambiamenti sostanziali nella vostra vita lavorativa: aspettate fine pomeriggio per poi decidere le direzioni da seguire.

Leone - Si profila una giornata discreta all'orizzonte per voi del Leone. Questa parte di avvio settimanale, contrariamente a quanto capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare "a ruota libera" in diverse situazioni: non fatelo! Anche se parte del cielo sarà dalla vostra parte, dunque positiva, datevi da fare solo se siete sicuri al 100% di portare a conclusione ciò che vi interessa, oppure se avete sul piatto questioni destinate al buon fine. In amore, avrete bisogno di tempo per comprendere la persona per la quale avete un forte sentimento; le stelle per questo vi consigliano di dare pieno sfogo alla vostra fantasia liberando tutta la felicità che è in voi. Vivete pure sereni e tranquilli la vostra storia, senza esasperare eventuali punti eventualmente di disaccordo: il tempo e la pazienza aggiusteranno tutto. Single, le predizioni sono leggermente più complicate: sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Vi anticipiamo che prossimamente dovrete prendervi delle responsabilità molto importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni come anche amare delusioni. Nel lavoro, progressi in vista, anche se per il momento ancora leggeri: il periodo abbastanza a favore invita a mettercela tutta. In taluni casi, per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni.

Vergine - Una giornata decisamente performante, soprattutto negli affetti e nei rapporti sentimentali. Molti di voi Vergine sarete invogliati ad intraprendere percorsi nuovi, forse più impegnativi ma in grado di regalare tantissime emozioni. Diciamo che queste nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità: senz'altro andrete incontro ad un deciso aumento del feeling nei confronti delle persone che più vi piacciono. L'oroscopo di domani 14 ottobre pertanto, indica in amore che probabilmente quasi tutto andrà a gonfie vele. Momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni: approfittate della giornata per consolidare il vostro rapporto. Single, sicuramente riuscirete a conquistare il cuore della persona che sapete, in primis con la vostra originalità e poi senz'altro con l'aiuto di una persona legata a voi in modo speciale. Per molti potrebbe essere l'inizio di una bella (nuova) storia d'amore: l'Astrologia invita a darsi da fare. Nel lavoro, i pianeti saranno dalla vostra parte e per questo farete sicuramente colpo su qualcuno all'interno del vostro ambito professionale. L'autostima salirà alle stelle specialmente quando mostrerete di avere conoscenze in ambiti particolari.

