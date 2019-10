L'Oroscopo di martedì approfondisce una Luna in Toro e lo fa puntando un riflettore sulla fortuna in amore e le opportunità lavorative favorevoli. L'astro d'argento un po' pigro nel segno, sprigiona voglia di benessere e di comodità familiare. Sensuale e romantica in ambito affettivo, rende più solidi i rapporti di coppia e favorisce gli incontri amorosi sprigionando un fascino che non passa inosservato. Le previsioni astrologiche seguenti beneficeranno anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno che potranno dare il massimo in ogni sfera vitale.

Sensibilità e passione nell'oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: Luna si è trasferita nel domicilio adiacente e potrete vivere i cambiamenti con maggiore lungimiranza e razionalità. Attenzione a non trascurare l'amore poiché presi da un lavoro che non soddisfa come vorreste ma non temete, le rivincite arriveranno presto.

Toro: il ritmo produttivo è elevato e Luna in Toro apre degli orizzonti lavorativi davvero interessanti.

Insieme a Urano, le sfere vitali saranno rivoluzionate in maniera originale, quindi via libera anche all'utilizzo del fascino in campo sentimentale per avviare nuove evoluzioni amorose.

Gemelli: Marte in buon aspetto vi rende iperattivi e sprigiona una voglia di fare che non ha eguali. Finché non assolverete alcuni compiti professionali e non concretizzerete l'amore, non troverete pace e non riuscirete a sentirvi pienamente soddisfatti.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: un atteggiamento più concreto prende il posto di un'eccessiva emotività, in questo modo fronteggerete eventuali difficoltà professionali con coraggio e una nuova tenacia. L'amore sarà più consapevole grazie a uno stato d'animo che afferma la voglia di amare in modo più consistente. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da un'eccessiva gelosia.

Leone: il cielo è lì pronto per farvi volare, dovrete solo spiccare il volo e osare per riuscire a concretizzare i sogni.

Sole e Marte beneficiano gli affetti e il lavoro, solo Luna in quadratura potrebbe ostacolare questa armonia provocando alti e bassi nelle finanze.

Vergine: molto romantici e sensuali a causa dell'influsso lunare derivante dal Toro, i Vergine in coppia saranno possessivi e i single invece potranno aprire il cuore a nuovi incontri promettenti per l'amore. In campo professionale sono previsti guadagni.

Previsioni astrologiche

Bilancia: è un buon momento per gli affari e alcune attività vanno a gonfie vele grazie alle vostre capacità organizzative. Molto sicuri di voi, espanderete anche la sfera d'azione in amore, cogliendo alcune occasioni fortunate al volo.

Scorpione: eccessivamente possessivi, cercherete conferme dal partner per dissolvere alcuni dubbi che torturano la mente. L'eccessivo indagare però potrebbe essere spinto da una insicurezza nei confronti delle vostre emozioni.

In campo lavorativo, attenzione a una Luna in opposizione che potrebbe causare alti e bassi negli introiti.

Sagittario: molto sinceri e carichi di energia positiva, potrete esprimervi meglio in campo sentimentale e sperimentare nuove tecniche di seduzione. In ambito lavorativo, la serietà sarà premiata profumatamente.

Capricorno: un po' pigri poiché soggetti agli influssi lunari che incrociano le loro energie con un Marte quadrato non molto dinamico, desidererete stare in famiglia e beneficiare di momenti rilassanti e di intimità romantica. Saturno però ricorda di mettervi all'opera per rispondere con efficienza alle esigenze lavorative.

Acquario: la buona sorte bacia il segno e rende molto attiva la sfera lavorativa. Avrete più libertà di manovra anche in campo amoroso e potrete puntare su Marte favorevole che procura dinamismo e successi.

Pesci: l'influenza del satellite notturno in casa astrologica seconda tenderà a farvi nascondere le emozioni poiché in sinergia con Nettuno che catapulta in un mondo interiore fantasioso e raccolto. Sono favoriti i lavori artigianali che procureranno guadagni o quelli che spronano a viaggiare via mare.