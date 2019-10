Nell'Oroscopo di mercoledì Luna in Toro incrocia le sue energie con Urano, signore delle rivoluzioni fulminee. Questa congiunzione astrale risulterà molto stimolante sia per l'amore che per le opportunità lavorative, regalando una marcia in più che invoglia all'azione. Buone le sensazioni per Vergine, Cancro, Capricorno e Pesci che saranno investiti da una carica originale e ingegnosa, benefica e tutta da approfondire nelle previsioni astrali segno per segno.

L'oroscopo di mercoledì

Ariete: attenzione a non "strafare", seguendo una scia ambiziosa che fa superare i limiti. Ci pensa Saturno in quadratura a rallentare i ritmi, quasi sfidandovi a plasmare i progetti ambiti con le proprie possibilità. Attenzione a un Marte che rende l'amore molto capriccioso.

Toro: l'imprevedibile Urano si congiunge con Luna, azione e sentimentalismo si fondono in una carica stimolante che spinge all'azione.

L'intuito si fa fulmineo anche in campo professionale e alcune decisioni si riveleranno molto produttive.

Gemelli: in ambito lavorativo, dovrete scendete di più a compromessi, adattandovi a nuovi cambiamenti che ribaltano i progetti in modo imprevedibile. In amore, nuovi interessi animano le relazioni di coppia e se siete single sono previsti incontri amorosi molto promettenti.

Cancro: siete alla ricerca dell'amore se single e in cerca di maggiori attenzioni se in coppia.

Le emozioni sono racchiuse nel cuore come in uno scrigno che quasi avete paura di aprire per eccessiva timidezza. Eppure Venere, Sole, Luna e Urano sono dalla vostra parte quindi cosa avete da temere?

Leone: molto sicuri di voi, combinerete l'intelligenza a un perfetto autocontrollo che risulterà un'arma vincente in ambito lavorativo. Attenzione solo a un'eccessiva stanchezza che potrebbe farsi sentire in campo sentimentale.

Vergine: una Luna trafelata in Toro subisce l'influsso uraniano e rende l'amore quasi frenetico. Avete bisogno di conferme e di nuove risposte che non tarderanno ad arrivare, nel frattempo affidatevi a un intuito fulmineo. In campo lavorativo, schizzerete qua e là come una trottola ma attenzione a non essere poco concludenti.

Previsioni astrali fortunate

Bilancia: riscontrerete una certa resistenza agli sforzi per emergere e ciò è dovuto alla presenza di Saturno in quadratura che consiglia di andare adagio in amore.

Ma non abbiate paura di fallire anche in campo lavorativo, qualcosa bolle in pentola.

Scorpione: la voglia di lasciarsi andare all'amore venusiano viene messo a dura prova dal bisogno di sicurezza di Luna, ecco perché non riuscirete a soddisfare le esigenze sentimentali in modo completo. Buono il lavoro con Mercurio in sestile con Saturno.

Sagittario: Venere e Mercurio molto vicini a Giove nel segno, garantiscono un amore profondo e un modo di abbandonarsi ai sentimenti davvero speciale.

Molto in forma anche dal punto di vista fisico, riuscirete a risolvere un problema lavorativo con autorevolezza e intelligenza.

Capricorno: un po' caotici nei confronti dell'amore, subirete l'influsso di Urano e Luna che rendono il tutto più originale, quasi sfidando il rigore di Saturno e le sentenze di Plutone. Le emozioni diventano fluttuanti come un lampo, mentre in campo professionale dovrete dimostrare quanto valete per tagliare i traguardi ambiti.

Acquario: molto razionali, cercherete un'agilità mentale che sia benefica sia per i sentimenti che per il lavoro, cercando di vincere gli influssi mercuriani in quadratura che compromettono la comunicazione verbale dei sentimenti e il contatto con i clienti.

Pesci: le sensazioni amorose saranno talmente mutevoli che quasi vi sentirete in imbarazzo davanti ai cambiamenti che Urano attua con Luna e Nettuno. Ma non temete, cercate solo di cogliere al volo le opportunità che gli astri offrono, senza rifugiarvi in un mondo immaginario che potrebbe distrarvi anche dal lavoro.