Nuove prospettive si aprono nell'Oroscopo di venerdì e la Luna diventa protagonista in casa astrologica terza rendendo la sfera affettiva più razionale e aprendo il campo lavorativo a nuove percezioni logiche. Questo modo di fare molto riflessivo potrebbe scontrarsi con quel fiume in piena di sensazioni chiamato "emozioni". Incontenibili anche se racchiuse in un modo di fare molto ragionato, le sensazioni avviate da Venere in Scorpione e Marte in Bilancia potrebbero sprigionare degli ostacoli, facilmente superabili solo se si eviterà di seguire schemi prestabiliti.

Luna in Gemelli nell'oroscopo del 18 ottobre

Ariete: una nuova logica lambisce la sfera lavorativa e inizierete a confrontare alcune idee avute in passato con un modo di ragionare attuale che prevede maggiore perspicacia intellettuale. Anche in amore, adottando questa razionalità, riuscirete a vedere l'altro lato della medaglia.

Toro: i riflessi mentali sono pronti a garantire una rapidità di scatto benefica per le occasioni lavorative.

In amore, una nuova intensità emozionale, rende le sensazioni più profonde e calorose.

Gemelli: una spiccata curiosità, garantita dalla Luna nel segno, fa in modo che andiate a fondo nelle situazioni sentimentali e una fortunata intuizione farà cogliere al volo alcune opportunità lavorative benefiche per incrementare i guadagni.

Cancro: la figura materna assume un posto di grande importanza nella famiglia e svilupperete un modo di amare che diventa molto "materno" poiché concentra l'esternazione dei sentimenti e lo fa in modo molto emotivo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Un'intuizione singolare farà risolvere alcune controversie sul lavoro.

Leone: una marcata obiettività sarà utile per approfondire la sfera amorosa senza farsi troppe illusioni, anzi vivendo il tutto con distacco intellettuale. Utilizzate la stessa logica anche in campo lavorativo e le occasioni giungeranno rapide confermando quanto da voi percepito.

Vergine: un po' capricciosi e indolenti, in amore assumerete un atteggiamento altalenante che si lascia influenzare dall'indecisione. In campo lavorativo, attenzione a non essere troppo superficiali nel portare avanti alcuni progetti importanti.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: la Luna nel domicilio astrologico dei Gemelli quasi sfida a vivere le emozioni con maggiore profondità d'animo seguendo una scia propulsiva e sensuale marziana difficile da tenere a bada. Le sconfitte non le accettate e l'amore diventa quasi ossessivo se non concretizzato a dovere. In campo lavorativo sarà chiesto di comunicare di più con colleghi e superiori.

Scorpione: Venere sentimentale domina sulle emozioni lunari che quasi cercano di scombussolare la sfera affettiva tentandovi ad assumere un atteggiamento sottomesso nei confronti della persona amata.

Mercurio avrà la meglio e razionalizzerà il tutto in un attimo. Buone notizie sono previste in campo professionale.

Sagittario: attenzione a non trasformare l'amore a proprio comodo, seguendo un modo di pensare che prevede solo i vostri bisogni a discapito di quelli del partner. Sul lavoro, un'eccessiva pigrizia potrebbe evitare l'attuazione di alcuni progetti ambiti in precedenza.

Capricorno: attenzione a non teorizzare i sentimenti evitando di vivere le emozioni con slancio e creando delle barriere che alla lunga diventano insormontabili.

Piuttosto uscite allo scoperto e accettate anche le sfide lavorative dimostrando con coraggio quanto valete.

Acquario: sognatori per via dell'influenza del satellite notturno dai Gemelli, terrete conto tuttavia di una carica intellettiva che rende l'amore molto curioso e un tantino "cerebrale". In campo professionale vi aprirete ad alcune conoscenze che potrebbero risultare redditizie per gli affari.

Pesci: un po' malinconici a causa di una quadratura lunare che scombussola e sprigiona emozioni troppo sensibili, potreste assumere un atteggiamento mutevole che in amore evita le discussioni e in campo lavorativo rende l'entourage piuttosto fiacco.