L'Oroscopo di domani 21 ottobre 2019 per i segni della prima sestina è arrivato ed è pronto per essere visionato da voi lettori. In evidenza in questa sede l'ingresso della Luna in Leone, senz'altro ben disposta a dare una grossa mano ai comparti della vita dedicati all'amore ed in parte anche a quello relativo al lavoro. In questo caso, ad essere messi in osservazione saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire come saranno le stelle di questo lunedì?

L'Astrologia è pronta a favorire i nati sotto al simbolo astrale del Leone, nel contesto valutato al "top del giorno".

Non meno interessante si preannuncia il periodo altresì, per coloro appartenenti all'Ariete e al Cancro, in questo caso preventivati nel periodo con le cinque stelle della buona sorte. Discorso a parte invece nei riguardi di Gemelli e Vergine per i quali le previsioni zodiacali del 21 ottobre hanno considerato in giornata da tre stelle.

Classifica stelline 21 ottobre 2019

Ansiosi di vedere quali saranno nel complesso i segni al "top" e quelli "flop" previsti per questo nuovo lunedì?

Bene, andiamo dunque a dare lo spazio che merita alla nuovissima classifica stelline interessante il giorno 21 ottobre 2019. Senz'altro, a fare un'ottima figura il primo giorno della settimana numero quattro dell'attuale mese di ottobre saranno gli amici appartenenti al Leone che, come già anticipato in apertura, avranno il conforto in vetta alla classifica anche dell'Ariete e del Cancro, valutati nel periodo a cinque stelle.

Top del giorno : Leone;

★★★★: Toro;

★★★: Gemelli, Vergine.

Oroscopo lunedì 21 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questo frangente della settimana per tanti di voi appartenenti al segno dell'Ariete partirà certamente con il piede giusto. Di certo, la fortuna sarà dalla vostra parte e le vostre speranze procederanno secondo le attese, il che vi darà la forza per mettere in pratica alcuni vostri buoni propositi.

Secondo le nostre previsioni sullo zodiaco, per quanto riguarda l'amore, parlando in merito alla coppia, vivrete una splendida giornata seguita da un'altrettanto prospera serata, ovviamente in compagnia della persona amata. Tutto sarà perfetto, un grande meritato regalo alla vostra invidiabile tenacia. Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa: bene così!

Per voi "cuori solitari" dell'Ariete, finalmente un bel cielo pronto a concedere spazio a nuovi e positivi progetti: proponetevi... Nel lavoro, la giornata vi offrirà strepitose opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere dei riconoscimenti meritati.

Toro - Partirà discretamente bene questa parte iniziale della settimana, con un lunedì valutato a quattro stelle per moltissimi di voi Toro.

Diciamo che, se non proprio tutto, gran parte del periodo procederà a vele abbastanza sostenute: non appiattitevi sulla solita routine quotidiana, anche perché un simile atteggiamento non è da voi. In amore, il periodo sarà piuttosto curioso, tutto sommato non vi dispiacerà perché l'imprevisto e l'imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti in grado di rigenerare qualsiasi rapporto. Single, questa giornata sarà come una boccata d'aria fresca, un vero e proprio toccasana che vi porterà nuove interessanti amicizie: riuscirete a sfruttarle bene? Nel lavoro, chi ha una propria attività sarà avvantaggiato recuperando in parte alcune spese eventualmente sostenute; chi invece lavora sotto contratto avrà una giornata certamente impegnativa.

Gemelli - Questo parte della settimana coincidente il prossimo lunedì diciamo che si intravvede abbastanza "sottotono" in svariate situazioni. Cercate di mettere in sicurezza (per quel che vi è possibile) soprattutto quelle questioni più importanti, tenendo conto di eventuali immancabili risvolti negativi ovviamente. In amore, diciamolo subito, non avrete troppi punti a favore, anzi, dovrete essere molto cauti nelle cose che fate di routine. In effetti il litigio (e relativo eterno battibecco!) è dietro l'angolo, pronto a regalare stress e nervosismo. Consiglio: prudenza, visto che state vivendo un periodo poco florido e le stelle non vi aiuteranno di certo a risolvere; aspettate tempi più idonei. Single, come mai siete così malinconici? Forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato ma mai raggiunto? Dai, lasciatevi alle spalle il passato e provate a voltar pagina: le sorprese piacevoli sono spesso dietro l'angolo... Nel lavoro, questo sarà un giorno pieno di energia. Diciamo che avrete mille cose da fare ma rimarrete ugualmente concentrati sull'essenziale: lasciate "per dopo" le situazioni ininfluenti.

Astrologia del giorno 21 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Giornata dedicata alla riapertura della settimana abbastanza particolare, indicata soprattutto per le cose a stampo affettivo ma anche abbastanza positiva sul lato professionale. Diciamo pure che l’esuberanza del vostro segno subirà una accelerazione da sprinter: mitigate intanto l'eventuale vostra arroganza con toni più tolleranti e persuasivi. Le previsioni di lunedì intanto indicano in netta risalita il comparto relativo all'amore, dunque, massima compatibilità specialmente per coloro in coppia: sarete particolarmente affettuosi con la persona a voi più cara che, di conseguenza, si sentirà al settimo cielo ripagandovi con la stessa premura. Finale di giornata speciale, decisamente al peperoncino! Single, avrete le energie al massimo e vi concentrerete sulle strategie migliori per raggiungere i vostri obiettivi. Per molti di voi è arrivato il momento di fare il punto su una certa situazione sentimentale: diciamo che non potete più rimandare ma dovete decidere subito, o si o no! Nel lavoro, tutto procederà per il meglio, senza troppi intoppi o stress inopportuni. Diciamo che sarete particolarmente concentrati sulle cose da svolgere, per questo molto risulterete produttivi nei confronti di chi vi stima.

Leone 'top del giorno' - Giornata iniziale della settimana sicuramente solare, molto positiva per affrontare con successo qualsiasi problema in arrivo. Diciamo che il periodo è stato valutato nelle predizioni di lunedì davvero a massima positività, di sicuro potrebbe essere spettacolare in campo sentimentale. A dare la possibilità di poter contare sulle opportunità migliori, l'arrivo della Luna nel segno, presente nel settore a partire dalle ore 18:28 del tardo pomeriggio. In amore pertanto, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici, sia vecchi che nuovi. Godetevi come meglio e più che potete questo giorno, soprattutto se siete amabilmente già in coppia. Single, vi sembrerà di essere al posto giusto nel momento giusto, proprio come le orbite dei pianeti affini: e sarà proprio così! Vi aspetta sicuramente una giornata estremamente piacevole e rilassata. In tanti non farete che gioire aspettando che il quadro si completi: la persona giusta per voi è proprio a un passo dal vostro cuore. Nel lavoro, grazie alla riuscita dei vostri ultimi progetti, sarete apprezzati e ricercati nell'ambiente. Questo sarà motivo di orgoglio, il successo aumenterà la fiducia in voi stessi e vi aprirà le porte verso un futuro davvero positivo.

Vergine - Giornata di ripartenza della nuova settimana abbastanza difficile, classificata dalle stelle con la sigla (sicuramente poco gradita) del "sottotono". In tanti sentirete fortissimo il bisogno di stabilità, di tranquillità affettiva ma, nello stesso momento, vi accorgerete di non riuscire a raggiungere quegli obiettivi che vi eravate prefissati. In particolare, la giornata in questione è stata valutata come negativa, quindi vietato esporsi inutilmente. L'oroscopo di domani 21 ottobre visto il frangente poco ideale, consiglia in amore qualche breve turbamento potrebbe esserci; nel caso ci fosse, senz'altro sarà da attribuire ad un po' di nostalgia (per chi o per cosa?). Tranquilli, la vicinanza del partner senz'altro riuscirà a sistemare tutto. Single, ottimo per voi il campo sentimentale: abbandonate ogni tipo di freno e premete forte sull'acceleratore dei sentimenti, quindi abbiate fiducia nella persona che vi sta a cuore, senz'altro pronta a contraccambiare con ardore e maliziosa complicità. Nel lavoro intanto, vi metterete di sicuro in qualche bel guaio perché (come siete soliti fare...) vi intrometterete in faccende che non vi riguardano! Intanto, se vi sentirete tristi e abbattuti pazientate, sicuramente arriveranno tempi migliori.

