L'Oroscopo di lunedì 21 ottobre approfondisce ancora una volta la presenza di Luna in Cancro che trovandosi in domicilio astrologico, esprime al meglio le sue potenzialità garantendo intuizione e una grande voglia di amare. I valori tradizionali assumono così un significato essenziale e in famiglia il Cancro sarà una figura-guida nel portare avanti conforto e infondere sicurezza.

Le emozioni salgono a fior di pelle nelle previsioni astrologiche segno per segno.

Emozioni a fior di pelle nell'oroscopo di lunedì

Ariete: facilmente irritabili con Luna che forma una quadratura con Marte, potreste uscire dai gangheri anche senza un motivo plausibile. Attenzione a non lasciarvi prendere da azioni impulsive di cui poi potreste pentirvi.

Toro: l'influenza lunare proveniente dal Cancro smorza la carica rivoluzionaria di Urano nel segno e mitiga gli affetti, al punto che sarete molto accudenti nei confronti della persona amata.

Attenzione solo a non divenire troppo possessivi, tessendo una ragnatela emotiva per paura di essere abbandonati. Buono il lavoro.

Gemelli: una settimana molto interessante dal punto di vista emozionale si apre e potete intrecciare rapporti sociali proficui sia per l'amore che per il lavoro. Molto espansivi, vi piace vivere le passioni sdrammatizzando con il divertimento e mescolando le carte in tavola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: la casa, figli assumono un posto di primaria importanza con Luna nel segno. Molto materni e legati ai valori tradizionali, non amerete i cambiamenti prediligendo splendidi momenti di intimità in casa. L'amore diventa molto sensibile e in campo lavorativo una bella intuizione sarà proficua per ottenere successo.

Leone: Sole e Giove sono in posizione stabile garantiscono sensazioni fortunate anche se le vivrete con un modo di fare un po' troppo fanciullesco, spontaneo e chiaro.

Attenzione ad alcuni imprevisti in campo professionale che potrebbero creare nervosismo.

Vergine: come l'immagine di una madre che nutre, così diffonderete le sensazioni amorose in modo molto premuroso e avvolgente. Senza imbarazzo nel mostrare la propria sensibilità, elargirete splendide emozioni e anche in campo lavorativo una nuova percezione sottile sarà benefica per portare avanti cambiamenti costruttivi.

Previsioni astrologiche fortunate per molti segni

Bilancia: l'amore e il lavoro potrebbero accumulare tensioni a causa di Sole in posizione di quadratura con Luna. Le emozioni entrano in conflitto con una volontà cosciente e sembrerà di avere due personalità, una eccessivamente emotiva, l'altra più razionale.

Scorpione: Luna tiene il broncio dal domicilio del Cancro ma in compenso potrete contare sull'appoggio di Venere e Mercurio, potenti alleati che sprigionano una capacità di amare profonda e passionale, anche se voi vorrete mascherarla dietro un alone di razionalità.

Sagittario: molto sicuri di voi e vitali, vivrete l'amore con entusiasmo e beneficiando di transiti planetari favorevoli. Tutto il lavoro svolto nel professionale sarà un investimento per progredire in un futuro non molto lontano.

Capricorno: attenzione perché l'astro d'argento rema contro e potreste assumere un atteggiamento troppo protettivo nei confronti dei familiari o della persona amata. Va bene seguire il bisogno di amare, ma a patto che non si avviino dei ricatti emotivi esasperati dal vittimismo.

Acquario: il Sole dalla Bilancia rischiara come un faro nella nebbia le sensazioni amorose e potrete agire con una nuova sicurezza. Molto originali e trasgressivi, avrete voglia di stupire miscelando alla perfezione eccentricità e lucidità mentale.

Pesci: non abbiate paura di vivere le emozioni. Siete molto portati a soffocarle per paura che queste sensazioni possano essere scambiate per fragilità. Luna diffonderà splendide sensazioni da vivere in maniera approfondita e senza confusione.