L'Oroscopo di domani 23 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro la classifica e le previsioni astrali di questo mercoledì. Ansiosi di sapere come saranno le stelle a metà della settimana? Bene, prima di soddisfare tale domanda vediamo di dare valore ad un transito abbastanza importante per quanto concerne l'ambito sentimentale: l'Astrologia apre in bellezza queste nuove previsioni mettendo in evidenza il transito della Luna in Vergine, precisamente alle ore 21:29 della sera.

A dare enfasi all'Astrologia quotidiana un altro cambio di settore molto interessante: l'arrivo del Sole in Scorpione, trattato a sufficienza nell'altro articolo relativo agli ultimi sei segni. Tornando invece alle analisi relative ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto, ovviamente relativi ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, ad avere massima compatibilità con le proprie effemeridi sarà il segno della Vergine.

A decretare il successo nella giornata di mercoledì agli amici nativi nel simbolo astrale di Terra, la Luna, come logico che sia meritevoli della posizione "top del giorno". Invece, a soffrire un po' di più il decorso quotidiano rispetto a tutti gli altri saranno Cancro e Gemelli: secondo le previsioni zodiacali del 23 ottobre il prestigioso segno di Acqua potrebbe avere a che fare con una giornata decisamente 'sottotono' mentre al segno di Aria toccherà probabilmente la sorte peggiore, quella espressa dal 'ko'. Vediamo di appurare qualcosa di più nei paragrafi sottostanti.

Classifica stelline 23 ottobre

La buona Astrologia ha stilato già la scaletta riservata ai sei segni zodiacali attualmente in analisi e riportato fedelmente nella nostra classifica stelline interessante il giorno 23 ottobre 2019. Vediamo pertanto di analizzare insieme la situazione generale: cosa riserverà di interessante l'Astrologia e quali saranno i simboli zodiacali esenti da negatività? Tante le opportunità offerte dal giorno in analisi, interessanti soprattutto oltre al già anticipato simbolo della Vergine, anche Ariete, Toro e Leone tutti valutati in periodo da cinque stelle. Invece cosa dovranno aspettarsi gli altri segni?

Andiamo a svelare passo passo la scaletta di oggi:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Toro, Leone;

★★★: Cancro;

★★: Gemelli.

Oroscopo mercoledì 23 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Il prossimo mercoledì sarà molto positivo e nel contesto sicuramente di ottimo auspicio, per voi dell'Ariete. Questa giornata è da considerare una tra le migliori, certamente portatrice di nuove sensazioni pronte a riempire di gioia e portare tanta serenità.

Secondo le previsioni di domani, per quanto riguarda l'amore, la giornata si presenterà positivamente sotto molteplici punti di vista. La vostra voglia di vivere, un po' alla giornata e un po' organizzati, sarà la carta vincente con cui affronterete eventuali problemi in arrivo. Molto bene il dialogo nella coppia: vantaggi per entrambi dopo una discussione animata. In generale, a dare sapore alla giornata di mercoledì sarà la voglia di uscire dalla routine quotidiana.

Viaggiare in libertà, lontano da tutto e da tutti: in mancanza, bene anche solo con la mente... Single, è arrivato il momento di fare nuove conoscenze visto che gli incontri domani non si faranno attendere. Diciamo che ai più intraprendenti tra voi le stelle potrebbero regalare belle sorprese, ovviamente se siete interessati a trasformare un incontro in "qualcosa di più". A qualcuno dell'Ariete in attesa di una risposta a stampo sentimentale arriverà una interessante novità: in pentola potrebbe davvero bollire qualcosa di piacevole ed intrigante. Nel lavoro la vostra mente sarà completamente rivolta agli impegni che avete in agenda. Infatti, in mattinata il cielo vi infonderà quelle certezze necessarie per poter procedere con disinvoltura.

Toro - Giornata scintillante, valutata dall'Astrologia del momento come perfetta per mettere in campo nuove idee da sfruttare soprattutto nei sentimenti. La quotidianità vi metterà di fronte ad un bivio: anche se vi spaventa lasciare la strada vecchia per la nuova, quello che potreste trovare ha potenzialità di essere infinitamente migliore rispetto a ciò a cui siete abituati. In amore, la situazione è ideale soprattutto per coloro che non hanno più un buon feeling affettivo da un pezzo: sapete quale è il problema principale? È che ormai comunicate poco, o se lo fate non trattate gli argomenti giusti. Per gli altri? Si presume possa arrivare una giornata speciale anche perché i rapporti sentimentali andranno, in molti casi, nella direzione voluta. Gli amori duraturi, parlando in merito alle coppie conviventi, potrebbero portare a pronunciare quel fatidico "sì", da sempre sperato: siate sinceri, il profumo dei fiori d'arancio stuzzica molto, vero? Single, concedetevi il lusso di vivere una cenetta rigorosamente a due, così, tanto per concludere in bellezza il periodo o per scambiare confidenze ad alto tasso erotico con chi sapete: via libera a sogni, progetti e desideri. Nel lavoro riuscirete a risolvere piccole complicazioni: l'invito, però, è quello di fare attenzione alle persone poco sincere. Per quanto riguarda le vostre aspettative professionali, sforzatevi di essere persone affidabili, serie, produttive.

Gemelli - I pianeti vi sorreggeranno ben poco in questa giornata di mezza settimana. Pertanto, il periodo richiederà un po' di attenzione in più, specialmente verso quei progetti o attività che avete intrapreso da poco. Cercate di non dare peso ad eventuali dubbi che possano sorgere nel corso della giornata: vi farebbero perdere solo del tempo. In amore, una specie di corto circuito mnemonico agiterà i vostri sogni mettendo a rischio nervosismo il risveglio mattutino: la colpa? Al solito: congiunzioni astrali negative pronte a destabilizzare il progresso giornaliero. Non agitatevi, se lo farete peggiorerete di più le cose e il risultato sarà un partner suscettibile, permaloso e inavvicinabile. Forse, il rinunciare ad avere ragione a tutti i costi potrebbe essere la cosa migliore da fare per molti di voi Gemelli... Single, se non vi sentite corrisposti cambiate obiettivo, inutile perseverare se la persona che vi interessa ha già lo sguardo rivolto verso altri, non credete? Tra le lenzuola l'intesa e l'armonia dei "bei tempi" sembrerà un lontano ricordo. Il motivo? Diciamo che forse state un po' invecchiando. Nel lavoro, per concludere, sarà davvero frenetico questo periodo: munitevi di pazienza, passerà in fretta. In alcuni casi un collega potrebbe riuscire ad intercettare una vostra intuizione facendovi restare con un palmo di naso: calma! Le stelle per oggi consigliano di rilassarsi per poi ripartire con più determinazione.

Le predizioni del giorno 23 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Il prossimo mercoledì si presume possa portare una giornata marcata con il segno di spunta relativa ai periodi "sottotono". Quasi sicuramente vi aspetta un giorno abbastanza in salita ma proficuo per certi aspetti, in primis nell’ambiente familiare o a livello delle amicizie. In mattinata potrebbero esserci momenti di nervosismo, poi però la strada della quotidianità sarà meno dura da percorrere. Le previsioni di mercoledì, intanto, indicano in amore di tenere una certa concentrazione in merito a cose/situazioni/persone con le quali avrete a che fare. La conformazione del cielo attuale lascia pensare che, quasi sicuramente, in ambito sentimentale potrebbe accadere qualcosa di inatteso. Visto il momento non troppo favorevole a voi Cancro, il consiglio è quello di non dare peso eccessivo ai piccoli battibecchi quotidiani tra voi e il partner: una scintilla potrebbe essere in grado di provocare un putiferio! Single, una piccola flessione nella fortuna, domani, a causa di turbolenze planetarie che andranno ad impattare (momentaneamente) sul benefico flusso proveniente dal trio planetario Plutone-Saturno-Giove. Diciamo che, per adesso, le cose dovrete cercare di sbrigarvele da soli... Nel lavoro, come è facile immaginare non sarà un periodo al top: molti problemi, specialmente a carattere professionale, non troveranno sfogo. Finirà, nel frattempo per bilanciare la negatività del periodo date libero sfogo ad hobby e passioni in genere.

Leone - In programma un mercoledì 23 ottobre davvero superiore a ogni più rosea attesa. Diciamo pure che la giornata di centro settimana sarà positiva in più di qualche settore della vita, grazie soprattutto all'ottima presenza della Luna, presente nel vostro segno fino alle ore 21:28 di questo giorno (poi passerà in Vergine). Se il dubbio vi assilla, non siate nervosi ma chiarite le cose con chi di dovere. In amore, intanto, una questione aperta, riguardante il vostro partner, troverà facile soluzione. In generale, eventuali preoccupazioni riguardanti problemi in attesa di soluzione, domani influiranno quasi per niente sull'umore. Con buona probabilità riuscirete a risolvere le questioni più urgenti, così da togliervi un peso dallo stomaco. Eccellente la parte finale della serata. Single, per evitare di incappare nei soliti contrattempi giornalieri, come consiglia l'Astrologia di domani, dovreste cercare di tenere a freno un pochino la vostra proverbiale impazienza. Nel lavoro ottima la giornata dal punto di vista della comunicatività e nelle relazioni interpersonali. Gli astri senz'altro consigliano di iniziare a progettare qualcosa di nuovo. Per chi lo avesse già pianificato, il momento è buono per chiedere il parere di una persona con esperienza a riguardo.

Vergine 'top del giorno' - La giornata rappresentante la parte a metà dell'attuale settimana si prospetta altamente proficua per molti di voi della Vergine. Grazie all'ingresso della Luna nel segno, nel contempo in spettacolare trigono astrale a Giove e Urano non troverete ostacoli insormontabili sulla vostra quotidianità; se dovessero esserci, tranquilli, riuscirete a metterli in sicurezza in un batter d'occhio per poi riprendere le normali attività di routine. L'oroscopo di domani 23 ottobre intanto consiglia in amore di dare libero sfogo a qualsivoglia desiderio. In coppia, invece, tutto il necessario alla buona riuscita della giornata lo troverete nella comprensione e nell'aiuto di chi avete al vostro fianco. Le difficoltà non dovrebbero presentarsi, caso contrario vi faranno di sicuro "un baffo"! Single, è ora di iniziare a pensare per conto proprio: dai, domani traete spunto dagli stimoli sentimentali suggeriti dal cuore e dateci dentro! In molti casi a darvi conforto e forza di volontà saranno i pianeti amici, capaci di indirizzarvi nelle scelte e nelle decisioni importanti. Nel lavoro, per concludere, una riflessione che potrebbe valere "oro" per qualcuno di voi: chi vi conosce sa e chi non vi conosce un po' vi teme... Approfittate pure di eventuali situazioni per vantaggio personale.

