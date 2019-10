L'Oroscopo di domani giovedì 24 ottobre 2019 è arrivato, puntuale come un orologio svizzero, all'appuntamento con l'Astrologia. In primo piano nell'articolo di oggi la nuova classifica stelline completa, impostata come da titolo sui primi sei simboli astrali e, nel contempo, messi sotto analisi nei confronti dei comparti relativi all'amore, al lavoro, alla salute e alla fortuna. Allora, curiosi di scoprire in anteprima se il vostro segno rientri tra quelli baciati dalla fortuna?

Ebbene, giusto per dare un breve anticipo sui migliori e peggiori del periodo diciamo che a spuntarla tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine sarà senz'altro il Toro. Al momento il simbolo astrale di Terra appena evidenziato avrà a favore un duo eccezionale: Venere e Mercurio, entrambi in splendida specularità positiva per un buon 95%. Intanto vi diciamo subito che non sarà una giornata ideale per i nati sotto il segno del Cancro.

Secondo le previsioni zodiacali del 24 ottobre a portare scompiglio a coloro nati nel predetto segno di Acqua sarà l'opposizione in atto tra Luna e Nettuno, al contempo speculare negativa al 70% di media: ansiosi di appurare qualcosa di più? Allora, andiamo pure a dettagliare in profondità, segno per segno, il pensiero degli astri interrogandoli su come potrebbero evolvere i comparti della vita che vanno per la maggiore.

Classifica stelline 24 ottobre

La nuova classifica stelline interessante il giorno 24 ottobre 2019 mostra in primo piano il segno del Toro, super favorito dall'Astrologia del momento. A seguire a breve passo il simbolo di Terra appena nominato altri due favoriti dalle stelle del giorno: Gemelli e Vergine, coppia classificata in periodo da cinque stelle. Adesso, senza tergiversare oltre, passiamo pure a decantare la scaletta al completo posta a seguire:

Oroscopo giovedì 24 ottobre: l'amore per coppie e single

Ariete - Il prossimo giovedì sarà agevole, ottimo per la maggior parte di voi Ariete.

Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore di coppia, se desiderate qualcosa dal partner non siate titubanti: finalmente sembra essere arrivato il momento per chiarire qualsivoglia dubbio o incertezza. Quindi esponete i vostri desideri con fiducia, magari lui/lei sarà disposto ad esaudirli. Single, usate il buon senso e la pazienza, specialmente verso la persona che vi interessa, ok?

Invece, parlando di coloro con storie pregresse andate a male, questo giovedì non sarà la giornata migliore per mettere in pratica (eventualmente) chiarimenti o tentativi di giustificare qualcosa che vi riguarda in prima persona.

Toro 'top del giorno' - Partirà bene questa parte della settimana, con un giovedì al "top" quasi in ogni comparto della vita. In amore, parlando di coppie, il periodo dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto e nulla rovinerà questa bella intesa ritrovata.

Ascolterete finalmente i vostri desideri e quelli del vostro partner e godrete a pieno questi nuovi sentimenti. Single, se dovete ancora conoscere la persona capace di farvi sentire le farfalle nello stomaco, forse domani sarà la giornata giusta: tenete dunque gli occhi aperti perché l'incontro della vita potrebbe essere dietro l'angolo, ok?

Gemelli - In arrivo un giorno fantastico a tutto tondo con la parte centrale della settimana. In coppia l'amore sarà al top: il periodo potrebbe segnare l'inizio di una piccola rinascita. Ultimamente non avete avuto molto dalla vita e quel poco non è stato "goduto" pienamente. Da questo giovedì la musica potrebbe cambiare (a favore): in campo affettivo potrebbero nascere nuove e belle sensazioni oppure prender vita importanti progetti. Single, siete pronti per innamorarvi di nuovo? Allora forza, datevi da fare perché le stelle sono già pronte a metterci lo zampino della fortuna. In alcuni casi esagerate pure con le attenzioni specialmente se rivolte alla persona che avete a cuore: potrebbero rivelarsi un'ottima arma persuasiva in grado di farvi ottenete l'impossibile.

Cancro - Le predizioni di giovedì in amore, in primis per coloro in coppia, non vedono di buon auspicio questo giorno. Alcuni pianeti dissonanti saranno pronti a mettere i classici paletti alle vostre azioni/intenzioni. Come comportarsi, dunque? Intanto, per quanto riguarda la parte sentimentale, i battibecchi con il partner saranno all'ordine del giorno: potrebbero susseguirsi per tutto il pomeriggio ed arrivare fin anche a tarda serata: calma! Single, in amore qualcuno di voi potrebbe assisterete alla fine di un sogno: e di cosa preoccuparsi? Dice il saggio "Chiusa una porta si aprirà un portone!". Meditateci un po' sopra, ok? In generale di certo la situazione non è che migliori più di tanto, sappiatelo: il momento richiederà una maggior attenzione alle cose che normalmente fate in scioltezza.

Leone - Giornata di metà settimana valutata discretamente buona per voi del Leone. Per le coppie già abbastanza affiatate tutto evolverà nella solita routine: l'amore coniugale soprattutto. Diciamo che senz'altro vi diletterete insieme in una qualche attività (ri)creativa, il che finirà per unirvi ancora di più. Certamente, con tanta buona volontà trascorrerete del buon tempo insieme riscoprendo quella complicità che ultimamente è andata un po' a scemare. Single, si consiglia di dare meno spazio a quelle scelte che necessitano di una certa tempestività, soprattutto in questo critico metà settimana. Cercate invece di tergiversare sulle varie questioni allungando il cosiddetto "brodo" e facendo in modo che questo periodo, un po' così, passi senza troppi danni...

Vergine - L'Astrologia di domani 24 ottobre consiglia in amore di darsi da fare specialmente se si è in coppia. Infatti, la mente sarà libera di svolazzare e il cuore leggero favorirà il buon dialogo e l'ascolto. Certamente vi sentirete come quasi sospesi da terra, felici come non mai: vi siete davvero meritati questo senso di benessere, perciò sarebbe anche giusto condividerlo con le persone che vi stanno vicino. Soprattutto il partner, da sempre disponibile verso di voi e sempre presente nel momento del bisogno, sarà felice di condividere questa splendida giornata. Single sarete in gran forma per quanto riguarda l'aspetto sentimentale: in amore farete nuove amicizie e tra queste forse ci sarà anche la persona che fa per voi. Se in settimana siete costretti spesso a pensare agli altri, questo giovedì lo dovete dedicare tutto e solo a voi stessi.

Le predizioni del giorno 24 ottobre: lavoro, salute e fortuna

Ariete - Giornata abbastanza discreta secondo le predizioni del 24 ottobre per quanto riguarda il lavoro. Il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi o per inserirvi con successo in nuove attività idonee per fare carriera: approfittate dell'occasione. In alcuni casi, soprattutto, avvertirete un forte desiderio di fare nuove esperienze, il che vi permetterà di dimostrare le vostre buone qualità ed il vostro fiuto per gli affari: se così fosse, non sbaglierete di certo. La salute, visto il periodo un po' in discesa, senz'altro potrebbe dare qualche piccolo problemino: state allerta! La fortuna, invece, potrebbe dare piccoli spunti su cui puntare per risolvere magari una questione importante.

Toro 'top del giorno' - Nel lavoro, dopo le incertezze legate a quelle situazioni che ben conoscete, sempre in bilico su cosa fare o non fare, dovreste trovare la forza necessaria per procedere in direzione di quei progetti a cui tenete di più: provateci, gli astri saranno dalla vostra parte! Se in proprio, invece, potrete concludere affari d’oro con clienti lontani, in terra straniera: i risultati sicuramente prima o poi si vedranno. Il lato salutare rimane sul solito andazzo: niente di più e niente di meno. Nei confronti della fortuna quotidiana invece, piccole probabilità di fare centro in qualche cosa di vostro interesse sarebbe da metterle in conto.

Gemelli - Nel comparto lavorativo sarete più che positivi portando il vostro entusiasmo anche in quelle attività lavorative solitamente monotone. Avrete la possibilità di dare una spinta positiva alle vostre finanze grazie ad una nuova collaborazione, in bocca al lupo! In merito al fisico e alla salute in generale, da tenere a mente quel problema che ben sapete, ok? Inutile cercare di ignorarlo: farlo significherebbe fare un torto a voi stessi e poi alle persone care che avete attorno: curatevi! La fortuna, intanto, lascerà il tempo che troverà: se decideste di puntare al Lotto, probabilmente potreste perdere....

Cancro - Le previsioni di giovedì annunciano nel lavoro qualche intoppo non messo in programma. A fare la differenza potrebbe essere l'esperienza: bene chi si ritrova con alle spalle competenze vissute e acquisite, oltre che nel teorico, soprattutto sul pratico. La partenza della prossima settimana invece potrebbe far registrare piccoli miglioramenti: allegria e voglia di fare in aumento. La salute invece, continuerà al solito: fate solo quello che sapete di poter fare; no a sforzi o posizioni non a voi congeniali, ok? Sul lato della fortuna, purtroppo, non ci sentiamo di consigliarvi di fare oppure di non fare: il periodo è un po' indecifrabile pere voi Cancro. Meglio non rischiare.

Leone - Nel lavoro, le idee e l'originalità in questa giornata di giovedì non vi mancheranno: vi sveglierete abbastanza carichi e sarete più che mai propensi a fare qualsiasi cosa prevista dalla routine quotidiana. Nel caso aveste poca quantità di energia, indirizzatela verso le cose che dovete realizzare con urgenza. La salute, intanto, non porterà miglioramenti vistosi a chi ha a che fare con acciacchi o guai fisici, almeno non adesso. Parlando di fortuna, invece, ottimo il periodo per puntare a qualcosa di mai osato prima: affari, vendite o acquisti saranno i benvenuti questo giovedì.

Vergine - Nel lavoro, l'oroscopo di domani 24 ottobre annuncia un ottimo momento: chi ha dovuto subire ultimamente un brutto periodo, soprattutto in ambito professionale, dovrà cercare di sforzarsi al massimo cercando di rimettersi in carreggiata al più presto in quanto le stelle saranno pronte a dare il loro indispensabile supporto. Il comparto salutare, altresì, viaggerà a gonfie vele: non strapazzatevi troppo, a lungo andare anche il fisico più "tosto" potrebbe accusare il colpo... La Dea Bendata, parlando di fortuna, vi sarà parzialmente amica: datele una mano, forse potrebbe sorridervi.

