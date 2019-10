L'Oroscopo di domani, sabato 26 ottobre, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Dopo una settimana carica di faccende e tensioni, è giunto il momento di staccare la spina. Nonostante ciò, c'è chi ancora deve fare i conti con il proprio lavoro o gli studi. In questo sabato risultano favoriti gli incontri, gli svaghi e la passionalità che risulta più sprizzante del solito. Non rimane che approfondire nel dettaglio le previsioni di ciascun segno zodiacale e scoprire la relativa classifica top e flop.

Classifica e oroscopo del giorno 26 ottobre da Ariete a Vergine

Ariete - 11° posto - Anche questa si presenta come una giornata sottotono. Vi sentite stanchi e svogliati. Spesso alternate fasi di sprint a fasi di apatia assoluta. Tutto ciò che avrete voglia di fare in questo sabato è poltrire. Non si escludono attacchi di golosità ma attenzione a non esagerare altrimenti c'è il serio rischio di ingrassare.

Fare del movimento e mangiare sano può aiutare a reggere i ritmi di una vita frenetica. Considerate l'idea di iscrivervi in palestra poiché apporta benefici sia fisici che mentali. Coloro che amano destreggiarsi tra i fornelli potrebbero ricevere dei complimenti. Appassionatevi a qualcosa di nuovo, solo così potrete sfuggire dalla monotonia quotidiana.

Toro - 10° in classifica - L'oroscopo del giorno vi vede alle prese con un continuo via vai.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

In casa potrebbe esserci del movimento frenetico e potreste sbottare per il troppo casino. Chi ha dei figli piccoli si ritrova a fare i conti con una serie di capricci. Amate fare shopping ma allo stesso tempo detestate consumare. Spesso con il partner avete delle discussioni riguardanti i soldi. Sono previste delle uscite di denaro e forse è il caso di stringere la cinghia per un po' di giorni. Tenete duro fino a novembre perché all'orizzonte si intravedono delle novità.

Gemelli - 4° posto - Sfruttate questo weekend per approfondire un determinato lavoro o per portarvi avanti negli studi. Organizzate qualcosa di bello e piacevole per la serata, magari da trascorrere in compagnia del partner o di alcuni cari amici. Spesso siete accusati di superficialità e pigrizia. Nonostante vi diate da fare e ci mettiate della buona volontà, a volte sembra che tutto vada storto.

Lasciatevi scivolare di dosso tutte le dicerie altrui altrimenti vi distrarrete dai vostri obiettivi e impegni. È una buona cosa mantenere la parola data o restituire le cose prese in prestito.

Cancro - 5° in classifica - Il traguardo si raggiunge un passo alla volta. Siete molto ambiziosi e sentimentali, spesso travolti da una voragine di emozioni e crisi di pianto. Nonostante ciò, agli occhi degli altri apparite forti e tosti. Siete protettivi nei confronti dei vostri cari, ma a volte il vostro comportamento risulta a dir poco soffocante. In questo sabato siete molto lunatici, dunque, organizzatevi al meglio e provate a fare delle attività diverse dal solito. Sono previste uscite e qualcuno potrebbe ricevere un incarico particolare. Evitate di discutere con gli altri, non ne vale la pena e perdete solo tempo prezioso.

Leone - 12° posto - L'oroscopo di sabato 26 ottobre vi vede sfuggenti e, al contempo, concentrati. Qualcuno potrebbe avvertire dei dolori o fastidi fisici. Dopo una settimana di fatica e sopportazioni, dovete concedervi un premio, magari una pizza o uno sfizio in serata. Coloro che sono sposati o impegnati sentimentalmente, potrebbero organizzare un'uscita e lasciarsi andare alla passione. I single, invece, dovrebbero accettare un eventuale incontro o trascorrere la serata in compagnia. Di solito siete molto tosti come segno anche se dentro di voi avete attimi di insicurezza. Sapete benissimo come divertirvi.

Vergine - 9° in classifica - Spesso vi trovate a fare troppo tardi la sera, per questo il mattino vi sentite nervosi e vi urtate per qualsiasi cosa. Siete molto precisi nelle cose che fate e non lasciate niente a metà. Siete soliti criticare i parenti o alcuni conoscenti. Avete delle responsabilità sulle spalle per questo non gradite le perdite di tempo. Cercate sempre di andare avanti, anche quando il portafoglio è vuoto e la vita vi appare sfortunata. Possibili proposte di collaborazioni in arrivo, ma valutate attentamente prima di rispondere.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Bilancia - 1° posto - Continua il filotto positivo ed anche questo sabato volge a vostro favore grazie al supporto lunare. Gli astri sono favorevoli e la Dea Bendata bussa alla vostra porta. La sera fate spesso tardi per poi risvegliarvi stralunati. Siete ricchi di inventiva e questo è un bel pregio. Quando vi appassionate, tendete ad estraniarvi dal resto. Alternate momenti di insicurezza e timidezza ad attimi di allegria e positività. Vivere con voi è come stare sulle montagne russe, ma chi vi ama veramente non vi mollerebbe per niente al mondo. Coloro che sono single sognano di incontrare l'anima gemella, magari prima delle feste di Natale.

Scorpione - 2° in classifica - L'oroscopo di domani porta novità in svariati comparti. Qualcuno potrebbe ricevere una chiamata importante o un'email che aspettava da tanto. Chi è innamorato ha ottime opportunità di dichiararsi senza temere rifiuti. Siate cauti in tutto quello che fate e svolgete una mansione alla volta. Il multitasking non serve a niente poiché tende a disperdere la concentrazione. Qualcuno potrebbe riferirvi un dettaglio importante. Cercate di dare ascolto al partner altrimenti rischiate di allontanarlo da voi. Possibili colpi di fulmine per i single.

Sagittario - 3° in classifica - È un periodo fortunato nonostante qualche insidia. Non vedete l'ora che arrivi il vostro compleanno e le festività di Natale. Amate le cose belle e divertenti ma spesso avete il timore che qualcuno si approfitti di voi. Proprio per questo motivo siete abituati ad essere diffidenti ed estremamente prudenti. Vi guardate di continuo alle spalle e spesso ripensate ad alcuni episodi che vi hanno stravolto completamente. Non scoraggiatevi se qualcosa non va come avreste voluto, purtroppo la vita regala anche intoppi e ostacoli. Chi è a dieta, in questa giornata potrebbe lasciarsi andare e concedersi una golosità.

Capricorno - 8° posto - Le previsioni del giorno vi mettono al riparo da eventuali difficoltà. Siete agevolati nelle attività casalinghe, ma avrete dei benefici anche in altre faccende. Sbrigate eventuali commissioni e non fate lo sbaglio di rimandare. Delle volte avete la sensazione di vivere una vita che non vi appartiene, vi sentite scossi e agitati. In questo caso è chiaro che non siete soddisfatti di qualcosa e forse è necessario effettuare dei cambiamenti. Con la costanza si ottengono grandiosi risultati. Non sporcatevi la coscienza e siate sempre corretti nei confronti dei famigliari e dei vostri cari amici.

Acquario - 7° in classifica - Possibili visite, qualche parente o conoscenza potrebbe mettersi in contatto con voi. Per avere successo nella vita è necessario muoversi nella giusta direzione e non arrendersi mai. Chiedetevi cosa cosa volete diventare un domani oppure cosa volete ottenere. Dopodiché cercate di studiare, di applicarvi o di mettere da parte dei soldi. Momento favorevole per la semina, in questo caso si avranno presto dei frutti gustosi e appaganti. Spesso vi sentite sottovalutati e poco ricercati.

Pesci - 6° posto - Si prospetta un sabato all'insegna della stanchezza e dell'umore irritabile. Rischiate di aggredire chiunque vi faccia una critica, anche costruttiva. Attenzione a questo comportamento poiché potrebbe mandare in crisi un certo rapporto. Quando vi accorgete che la giornata non gira bene, lasciate stare qualsiasi faccenda lavorativa o casalinga e rilassatevi davanti alla tv o a un buon libro. Solo così sarà possibile aggirare la sfortuna. Previste delle possibili uscite in serata, fate attenzione alla guida e non dimenticate l'ombrello perché potrebbe piovere.