L'Oroscopo di martedì 29 ottobre apre un varco nell'interiorità di ciascun segno zodiacale e offre nuove opportunità in tutte le sfere vitali. Una sensibilità più ricettiva e una mente brillante saranno le armi giuste per concretizzare i progetti amorosi e quelli professionali, seguendo un percorso indicato dalle emozioni.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno per questo ultimo martedì di ottobre.

Un nuovo entusiasmo nell'oroscopo di martedì

Ariete: alcuni contrattempi lavorativi metteranno alla prova la pazienza e sono sprigionati da Plutone in quadratura. Se gli intoppi improvvisi creano nervosismi, potrete contrastarli assumendo un atteggiamento positivo e fiducioso benefico anche per la sfera affettiva.

Toro: qualcosa è cambiato nel modo di amare e avvertirete questa evoluzione in coppia.

I single cambieranno l'approccio sentimentale, in ogni caso Urano nel segno sarà garante di questi mutamenti originali che potrebbero garantire successo se accantonerete nervosismi e tensioni.

Gemelli: Venere rema contro e minaccia l'attuazione di idee brillanti che potrebbero cambiare il destino in modo favorevole. Attenzione a non irritarvi in campo professionale e in amore sprigionate il calore umano che vi è consono per conquistare la persona amata.

Cancro: un inconscio ribollente conserva i discorsi effettuati e sprigiona delle emozioni positive. Guardando in voi stessi con maggiore consapevolezza, riuscirete ad aprirvi al presente in maniera più logica e loquace. Avete bisogno di un contatto che sia più profondo con gli altri, proprio perché in cerca di emozioni forti.

Leone: rischierete di vivere in un mondo immaginario dove gli influssi lunari e solari in quadratura ostacolano i sogni e le opportunità.

Conscio e inconscio si scontrano e creano inquietudine, limitando un'intuizione che sarebbe benefica per vederci chiaro sia in amore che in campo lavorativo.

Vergine: molto loquaci e comunicativi, sarete predisposti a concludere affari benefici per incrementare i guadagni. Muniti di un certo fascino inconsapevole elargito da Luna e Venere in congiunzione nello Scorpione, potreste esprimere questo charme in maniera timida e giocherellona.

Previsioni astrali intriganti

Bilancia: alcune imprese iniziate da poco andranno bene e gli affari risultano vantaggiosi. E' un momento favorevole per applicare alcune idee anche in campo affettivo, ampliando il proprio punto di vista in modo costruttivo.

Scorpione: in campo professionale potrete utilizzare l'intelligenza e l'arguzia conferitavi da Luna in congiunzione con Mercurio. Creativi, spiritosi e brillanti, saprete affermarvi con prontezza in ogni campo.

In amore, la facilità di espressione verbale sarà utile per sigillare i sentimenti in modo armonioso.

Sagittario: Giove intreccia le sue energie positive con Marte e una nuova carica energetica è tutta da investire in ambito sentimentale per emergere e concretizzare le proprie aspettative. Gli obiettivi lavorativi sono chiari e non esiterete a concretizzarli al meglio, i pianeti sono favorevoli a procurare successo.

Capricorno: in ambito lavorativo, una mente brillante che afferra i concetti al volo sarà promettente per attuare alcune idee tenute in cantiere. Molto affettuosi nel privato, racconterete le emozioni che provate condividendo le sensazioni in modo più aperto.

Acquario: alcune vicende del passato riemergono in maniera improvvisa e Luna in quadratura dallo Scorpione si porta indietro un bagaglio pesante, che sprigiona emozioni molto profonde. Ecco perché potreste reagire a questi ricordi prendendovi maggior cura degli altri. Buono il lavoro ma dovrete concentrarvi di più per emergere.

Pesci: sempre in movimento e molto curiosi, sarete attenti a ciò che accade intorno a voi. Attenzione a non essere però troppo altalenanti in amore, potreste seguire alcuni umori irrazionali sprigionati da Luna in quadratura forse perché riaffioreranno nel presente delle esperienze passate.