I transiti planetari nell'Oroscopo di mercoledì sono promettenti per l'amore e ampliano gli orizzonti in modo fortunato. Le tensioni sentimentali, forse scaturite da una mancanza di fiducia nelle proprie capacità, man mano si dissolvono e i simboli zodiacali potranno approcciarsi all'amore in modo più profondo e avvolgente. Complice anche una Luna in Sagittario che rende le previsioni astrali seguenti molto promettenti anche dal punto di vista lavorativo soprattutto per i Pesci, Capricorno, Vergine e Toro.

Astri e oroscopo di mercoledì

Ariete: un'intraprendenza senza limiti si esprime con una maggiore passionalità in amore e con un modo di guardare avanti alla concretizzazione dei progetti lavorativi più fiducioso. Luna e Giove in trigono veglieranno con successo su tutte le sfere vitali.

Toro: cercate di contrastare l'effetto dissonante di Venere e Mercurio dissonante, attingendo a una maggiore diplomazia che sarà benefica per attuare progetti insperati.

Urano veglierà sulle nuove opportunità, anche quelle amorose con improvvisi colpi di fulmine per i single.

Gemelli: non siate impazienti nell'attuazione dei propri sogni amorosi o professionali. Luna fa guardare lontano ampliando gli orizzonti ma essendo in quadratura, potrebbe dirottare un po' la rotta facendovi perdere l'orientamento e rischierete di nutrirvi solo di illusioni.

Cancro: alcuni passaggi planetari positivi spianeranno la strada dell'amore, dovrete solo pazientare un po' e contrastare l'opposizione di Saturno e Plutone che crea degli ostacoli improvvisi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Attenzione a non assumere un atteggiamento capriccioso in ambito lavorativo.

Leone: l'entusiasmo offuscherà le passività e potrete approfondire l'amore in modo più avventuroso e libero. L'astro d'argento elargisce dal Sagittario un desiderio di maggiore indipendenza che si esprime anche in campo professionale, dove porterete avanti il lavoro svolto senza accettare critiche.

Vergine: molti impegni riempiono le giornate ma rendono piuttosto nervosi.

Ricordando che la perfezione non esiste, cercate di adattarvi ai tempi previsti e non pensateci su troppo, rischierete di stressarvi inutilmente. Buono l'amore ma non siate polemici.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione a non fidarvi troppo di persone o colleghi che sono senza scrupoli e che potrebbero approfittare di un modo di vedere la vita che diventa molto influenzabile.

Per fortuna Mercurio veglia sull'intelletto, facendo prevalere la razionalità sui sentimenti e sull'emotività.

Scorpione: Venere, Sole e Mercurio sono benefici poiché in domicilio e potenziano la sfera emotiva, infondendo maggiore fiducia nel futuro. Sfruttate l'intuito che sarà vostro alleato in ambito professionale, i riflessi mentali sono vivaci e brillanti.

Sagittario: Luna nel segno amplia gli orizzonti e una nuova curiosità incrementa il desiderio di conoscenza.

Una forza propulsiva approfondirà l'amore in modo più sensibile e in campo lavorativo, la congiunzione dell'astro d'argento con Giove garantirà successi.

Capricorno: una nuova armonia lambisce la sfera sentimentale e Venere con Sole riscalda i cuori dallo Scorpione. In campo lavorativo capirete che occorrerà maggiore impegno e tanta pazienza per attuare alcuni progetti tenuti in cantiere già da un po'.

Acquario: un'influenza lunare che ha bisogno di viaggiare, di nutrire un desiderio intellettuale molto profondo, fa ampliare gli orizzonti lavorativi a caccia di nuove opportunità più redditizie. In amore, Venere e Sole ancora per poco in quadratura, sprigioneranno dei retropensieri in grado di confondere un po' le idee.

Pesci: Luna in quadratura con Nettuno confonde un tantino le idee ma Venere e l'astro solare consigliano di rispondere ad alcuni interrogativi che esortano ad avere maggiore fiducia in voi stessi. Uscirete così da un torpore emotivo che non giova a nessuna sfera vitale.