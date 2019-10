Le configurazioni astrali riassunte nell'Oroscopo di venerdì spingono ciascun segno zodiacale al raggiungimento di un ideale che produca benessere e appagamento. Sia in campo professionale che nella sfera amorosa, un nuovo vigore sprigiona determinazione e una straordinaria energia positiva elargita da Marte ancora per poco in Vergine. Urano in Toro e Mercurio in Scorpione, rivoluzioneranno ciascun simbolo alle prese con l'amore e con gli impegni lavorativi. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di venerdì

Ariete: un'insoddisfazione interiore sprigiona una certa aggressività in amore e alcuni problemi economici minacciano il desiderio di maggiore benessere. Forse troppo presi dalla smania di guadagnare di più, state perdendo dei dettagli vitali per la felicità.

Toro: molto presi dal guadagnare di più, potreste indirizzare le idee verso un modo di fare illecito e utilizzare il raggiro per raggiungere i propri scopi.

In amore, pensate e parlate troppo in fretta, quindi attenzione, ciò potrebbe farvi trascurare qualche dettaglio essenziale.

Gemelli: il Sole dalla Bilancia infonde ottimismo e potrete ricaricarvi di energia positiva. Una spiccata intelligenza saprà far fronteggiare le avversità e potrete rivoluzionare il presente amoroso o lavorativo, con coraggio e grande spirito d'intraprendenza.

Cancro: una buona capacità di sintetizzare le idee e applicarle in modo più pratico viene conferita da Mercurio in posizione favorevole.

Forse troppo tortuosi proprio a causa dell'influsso mercuriano, che dallo Scorpione fa sospettare delle trame amorose.

Leone: un atteggiamento tormentato e negativo potrebbe sprigionare desideri morbosi nei confronti della persona amata. Un'attrazione per il denaro potrebbe spingervi a osare in campo finanziario, sconfinando ai margini della legalità.

Vergine: una nuova comunicazione fa intrecciare rapporti molto marcati, anche sarcastici e spiritosi.

Molto indaffarati in campo professionale, porterete avanti i progetti con coraggio e determinazione. L'energia non mancherà con Marte presente nel segno.

Previsioni astrologiche

Bilancia: il settore lavorativo sarà messo a dura prova da Saturno e Plutone in quadratura che creano blocchi e complicazioni varie. In compenso, l'amore vola grazie a Marte che sta per entrare nel segno e garantisce una sferzata di sensualità che non ha eguali.

Scorpione: una carica intellettiva viene conferita dall'entrata di Mercurio nel segno che renderà le percezioni molto intuitive. La riuscita in campo lavorativo è certa e anche la sfera affettiva sarà avvolta da splendide novità amorose.

Sagittario: continua il transito di Luna, che insieme a Giove garantisce ottimismo e tante emozioni tutte da vivere approfondendo gli affetti con dinamismo e positività.

Molto determinati sul lavoro, sarete ambiziosi e molto proiettati verso un futuro ricco di successo e non molto lontano.

Capricorno: molto vigorosi nel sostenere le tesi in ambito professionale, metterete anima e cuore nella risoluzione di alcuni progetti tenuti in cantiere da molto tempo. La posizione favorevole di Mercurio in Scorpione sprigiona splendide conversazioni amorose.

Acquario: impulsivi e precipitosi, potreste trascurare alcuni pensieri importanti capaci di migliorare la sfera affettiva. Una forte intuizione combinata a una spiccata razionalità fa andare i pensieri alla velocità della luce, ma dovreste anche adeguarvi ai tempi della persona amata.

Pesci: molto astuti, terrete gli occhi aperti in ufficio reagendo alle provocazioni con scaltrezza. In amore, se capiteranno delle occasioni in cui vi sentirete incompresi dal partner, vi chiuderete in un silenzio comunque provocatorio.