L'Oroscopo di domani mercoledì 9 ottobre 2019 arriva a proposito, pronto a dare conto su cosa riserverà il terzo giorno di questa settimana. Sopra tutto e tutti, in bella mostra quest'oggi un transito astrale a dir poco spettacolare: dite la verità, siete o no curiosi di sapere quale potrebbe essere? Ebbene sì, proprio il 9 ottobre assisteremo al transito della Luna nel comparto dello Scorpione, senz'altro ispirazione di positività e buone chance soprattutto per quei pochi segni favoriti da tale passaggio.

Vediamo subito di dare un breve ma esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni in amore e nel lavoro per i segni messi sotto torchio quest'oggi. Diciamo subito che ad avere la classica marcia in più saranno di sicuro gli appartenenti a Gemelli, quest'oggi valutati in periodo a cinque stelle. Abbastanza buono il periodo anche per altri tre 'prescelti', in questo caso rappresentati da Ariete, Cancro e Leone: il terzetto appena evidenziato potrà contare su una giornata da quattro stelle.

Invece, ad andare incontro ad un mercoledì abbastanza pesante da digerire, soprattutto per quanto concerne le vicissitudini quotidiane, tutti coloro appartenenti a Vergine e Toro: secondo le previsioni zodiacali del 9 ottobre saranno costretti a lottare il primo con un periodo giudicato a priori come 'sottotono', mentre l'altro dovrà fare i conti con una giornata segnata con il 'ko'. Andiamo ad approfondire le analisi astrologiche, logicamente dopo aver dato meritato spazio alla nuova scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 9 ottobre 2019

Curiosi di conoscere il pensiero degli astri in merito alla giornata del prossimo mercoledì? Sicuri della risposta affermativa, facciamo subito largo alla nuova classifica stelline interessante il giorno 9 ottobre. Abbiamo già svelato i segni top e flop del giorno 22 aprile, adesso non rimane altro da fare se non andare direttamente al riassunto conclusivo. Allora passiamo pure a dettagliare il grado di positività riservato dall'Astrologia quotidiana ai primi sei segni togliendo il velo definitivamente all'attesissima scaletta del momento:

★★★★★: Gemelli (massima positività);

★★★★: Ariete, Cancro, Leone (ordinaria routine);

★★★: Vergine (sottotono);

★★: Toro (ko).

Oroscopo mercoledì 9 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Sostenuta da aspetti positivi, la giornata di oggi (riferimento ovvio per questo mercoledì) vi sarà utilissima per mettere a frutto le vostre ottime qualità pratiche.

Discreti saranno i riscontri su alcuni fronti di interesse generale. Diciamo pure che il periodo sarà in linea generale abbastanza positivo, ovviamente non senza piccoli intoppi dai quali non dovrebbe essere difficile venir fuori. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore diciamo che, se appartenete alla schiera di coloro più dotati di spirito d’iniziativa e coraggio, troverete ad aspettarvi occasioni davvero importanti.

In amore, momento discreto per chiarire eventuali malintesi pregressi, cercando quindi di ristabilire quella dolce armonia che sembrava un po' smarrita. In molti casi la giornata, se non splendida, certamente sarà buona da sfruttare: usando la testa e con un pizzico di fortuna sarete in grado di affrontare ciò che finora avete sempre rimandato. Single, per alcuni di voi un'amicizia potrebbe trasformarsi in un qualcosa di più profondo, per altri ci potrebbero essere in arrivo novità sufficientemente piacevoli, il che potrebbe regalare momenti di vera felicità.

Nel lavoro infine, giornata discreta quanto basta per la maggior parte di voi Ariete. Si realizzerà una situazione astrale buona per la professione in grado di dare nuovo slancio alla vostra situazione finanziaria. Finalmente una buona notizia!

Toro - Questo vostro mercoledì di metà settimana si prevede orfano di qualcosa di importante: forse a qualcuno di voi Toro mancherà la volontà 'di fare' oppure sarà assente la voglia di 'combattere per ottenere'. Consiglio: scrollatevi di dosso un po' di razionalità perché a volte è meglio reagire con freddezza in eventuali situazioni che erano state messe in programma. In amore, verranno meno un po' di energie a causa della posizione di astri non troppo affabili nei confronti del segno. Diciamo che le forze residue (quelle poche che avete ancora disponibili...) le sprecherete in scenate di gelosia verso il partner, per la maggiore immotivate! Allora! Cercate di rilassarvi e di fare chiarezza senza infierire più di tanto, probabilmente c'è qualcosa che vi turba e ancora non ve ne siete resi conto. Single, in tanti (si spera) sarete molto comunicativi, specialmente con le persone che incontrerete prossimamente: sorriderete sempre, anche nelle situazioni più imbarazzanti, sarà il miglior modo per conquistare simpatie e nuove amicizie. Nel lavoro, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua per tutto il giorno. Diciamo che non riuscirete a concludere molto oggi, tuttavia non sarete dispiaciuti di quello che andrete ad archiviare a fine giornata.

Gemelli - Questa parte finale della settimana per la moltitudine di voi Gemelli si preannunciano buone notizie in campo sentimentale come nel lavoro. Intanto mettete pure in conto che il periodo inizierà benissimo. Giocare d'anticipo sarà una buona tattica soprattutto se siete sicuri di quello che volete. Certamente sarete più che intenzionati a vincere, quindi studiate il vostro avversario nelle sue abitudini e poi agite. In amore invece, si consiglia senz'altro di non allentare la concentrazione. L'arrivo di questo nuovo giorno farà uscire fuori tutta la vostra vena romantica: vi organizzerete per rendere unica ed indimenticabile questa serata, logicamente da vivere insieme alla persona amata. Single, il vostro innato senso di sfumature e di buon gusto creeranno un alone di armonia intorno a voi, il che affascinerà gli altri lentamente e in modo progressivo. Sarà il momento di dichiarare il vostro amore e di sprofondare nel piacere e nella passione... Nel lavoro, ci saranno vari cambiamenti in positivo per quanto riguarda il vostro ambiente professionale. Potrete così ambire a posizioni più elevate e di responsabilità. Non vi resta che giocare d'anticipo cercando di condividere eventuali meriti anche con gli altri.

Astrologia del giorno 9 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà bene questa giornata, parte centrale di metà settimana. Certamente sarà tempo di sarà tempo di staccare la spina: rilassatevi, rinviate gli impegni meno urgenti e situazioni stressanti tenendo a distanza di sicurezza le persone sgradite. Visto il periodo poco proficuo, sappiate reagire ad una giornata faticosa e/o poco brillante, concedendovi qualche momento di meritato relax: vedrete, vi ricaricherà le pile. Le previsioni di mercoledì in merito all'amore indicano un periodo normalissimo, pertanto troverete ad attendervi 'la solita minestra!': calma, meglio questo che altro non trovate? Sappiate che in giro c'è tanta negatività da far paura, quindi il sapersi accontentare di ciò che si ha è una gran virtù! Quindi, con le stelle che vi ritrovate nel frangente non sarà possibile cancellare nervosismi, tuttavia avrete buone possibilità di conviverci. Per alcuni l'amore tornerà ad essere il bene più prezioso, in questo caso da salvaguardare. Single, vi aspetta una giornata nella quale il vostro carattere estroverso e disponibile ad ogni esperienza sarà stimolato a fondo. Alcune situazioni decisamente allettanti vi sproneranno a mettervi in gioco in nuovi incontri: approfittatene! Nel lavoro, le stelle stanno mettendo alla prova la vostra capacità e la vostra efficienza. Proprio per questo, sentirete forte il bisogno di conferme in campo professionale: impegnatevi. Si prevedono intanto discrete opportunità di successo da cogliere al volo, in particolare se lavorate nel privato.

Leone - Una giornata al limite della costanza giostrata quasi tutta sulla normale positività. Ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante è non demordere mai: sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve. Intanto, riuscendo a piazzare mosse intelligenti otterrete risultati tangibili. In altri casi qualcuno potrebbe segnare un po’ il passo, anche perché lo spirito d’iniziativa risulterà essere nel periodo un po’ sopito. In amore, l’atteggiamento del partner nei vostri confronti in questo momento sarà rivolto al dialogo sincero e ad una normale disponibilità, sia sul piano puramente affettivo che nelle cose relative alla quotidianità. Se riuscirete a stare tranquilli e sereni, evitando di 'battibeccare' rimpallando eventuali colpe, sicuramente tutto andrà secondo le aspettative. Single, il ritmo della giornata sarà molto calmo e disteso, sembrerà quasi che le ore si allunghino e la giornata non finisca mai. Dentro di voi regnerà la pace e tanta tranquillità: sarete contraddistinti da un gran sorriso sulle labbra, il che susciterà attrazione in chi vi sta vicino. Nel lavoro, potreste incontrare qualche difficoltà se avete nuove mansioni di lavoro, ma le supererete brillantemente. In molti casi farete appello alla vostra forza di volontà ma soprattutto alla pazienza: per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni..

Vergine - Questo giorno cadente nella parte centrale di questa settimana si presume possa essere abbastanza 'sottotono' per molti della Vergine. In generale potrebbe essere una giornata di 'calma piatta': state aspettando delle novità che tardano ad arrivare? Di certo quest'ansia vi turberà non poco a livello emotivo: siate fiduciosi nel futuro, presto il vento cambierà. L'oroscopo di domani 9 ottobre consiglia in amore di stare sereni: ancora incertezze nell'aria specialmente in alcune storie con problematiche di vecchia data. Diciamo che i sentimenti gireranno come una giostra e vi sentirete spiazzati dagli eventi: guardatevi dentro prima di prendere qualsiasi decisione e, soprattutto, pensate a tutto quello che il vostro partner a fatto per voi... Single, vi sentirete quasi spaesati e vi metterete all'affannosa ricerca di un punto di riferimento sentimentale quanto più stabile e sicuro possibile: non sarà facile, lo sappiamo, l'importante sarà non arrendersi subito ma cercare di essere costanti e fiduciosi. Nel lavoro, se vi mostrerete ricettivi ai segnali che da un po' di tempo a questa parte vi stanno arrivando riuscirete a cavarvela, anche nelle situazioni più contorte e intricate. Lo stress aumenterà notevolmente.

