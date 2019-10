L'Oroscopo di domani giovedì 31 ottobre 2019 annuncia interessanti novità in amore e nel lavoro in vista dell'ultimo giorno del mese. A gongolare, considerando i soli sei segni sotto analisi in questo contesto, in tutto solo due, con buona pace di altri due simboli astrali costretti in questo caso ad aspettare tempi migliori. Curiosi di sapere chi tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine potrà contare sul favorevole appoggio dell'Astrologia?

Senz'altro la Luna in Sagittario, pronta quasi per passare nel comparto del Capricorno, invita nei sentimenti alla buona riflessione, quasi fosse fatta apposta per soppesare, pensare e valutare. Invece, Nettuno con Giove, Venere e Mercurio pongono l'accento sulle questioni a carattere economico con rapporti interpersonali e di lavoro in primo piano. Bene, tornando al nocciolo della questione, le odierne previsioni zodiacali, si prospetta un giovedì al "top del giorno" per gli amici Leone, super-favoriti in campo sentimentale.

Molto prospero il periodo soprattutto per coloro nativi in Cancro, valutati nel contesto in periodo da cinque stelle: al simbolo astrale di Acqua appena citato si prospetta vincente sia l'amore che il lavoro, senz'altro carichi di novità e buone chance. Poco da fare invece, secondo le previsioni zodiacali del 31 ottobre per coloro aventi nel proprio Tema Natale il segno dell'Ariete o quello della Vergine: a seguire tutti i dettagli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 31 ottobre

Come ogni giornata che si rispetti, anche questa in arrivo porta in dono l'attesissima scaletta riguardante il grado di positività assegnato dall'Astrologia quotidiana ai segni in analisi. Ad essere messi sotto la nostra "lente astrale", lo ricordiamo, i primi sei segni dello zodiaco: curiosi di dare un nome e un volto a coloro valutati più o meno fortunati in quest'ultima giornata di ottobre? Ebbene, la nuova nuova classifica stelline interessante il giorno 31 da poco svelata è pronta per essere visionata.

A voi il responso degli astri:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Ariete;

★★: Vergine.

Oroscopo giovedì 31 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Questa parte finale dell'attuale mese di ottobre, per la maggior parte di voi Ariete, si prevede abbastanza "sottotono". Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane, dunque, bisogna che abbiate tanta pazienza e siate calmi.

In generale, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre capacità. Cercate comunque di non compromettere eventuali sforzi fatti fino ad ora (in qualsiasi ambito) ma cercate di state calmi. Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, dovrete essere prudenti nelle scelte da effettuare, sdrammatizzando tutti i problemi che avete con le persone amate.

Se volete stare meglio cercate un po' di pace, senza litigare in continuazione. Single, dovrete affrontare alcune questioni da chiarire con qualcuno (che sapete), ma con il Sole speculare negativo al 85% sarete leggermente nervosi e stranamente diffidenti. Nel lavoro, cercate di risolvere le situazioni poco chiare, altrimenti rischieranno di minacciare la vostra tranquillità. Tranquilli, la fiducia nelle vostre capacità vi permetterà di agire con maggiore sicurezza e vi aiuterà a cancellare l’ansia che avete in questo momento.

Toro - Una giornata perfetta in tutto? Diciamo pure che potrebbe essere davvero così, visto il buon quadro astrale riservato per voi dalle stelle. Parte dei vostri obiettivi, insieme al vostro aspetto puramente comunicativo, verranno messi senz'altro in risalto. Ricordate, proprio attraverso la buona comunicazione si riescono ad ottenere esiti sorprendenti! In alcune situazioni vedrete persino "tutto rosa" ed avrete pertanto un atteggiamento mentale molto positivo ed ottimista a riguardo. In amore, se in passato ci sono state delle incomprensioni a causa di pianeti dissonanti, già da adesso potete contare su una tregua positiva e magari godere un po’ di meritata serenità, soprattutto con la vostra dolce metà. Senz'altro riuscirete ad essere in discreta armonia con voi stessi, magari orientati a favorire il conseguimento di un'affermazione personale grazie all'influenza abbastanza positiva di una persona a voi tanto cara. Single, potrete contare su un surplus di buona energia, più del solito, grazie alle influenze lunari; per questo vi sveglierete carichi e grintosi con tanta di voglia di fare. Nel lavoro sarà la giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre e per allargare i vostri orizzonti, mettendovi alla prova il risultato sarà brillante potrebbe superare anche le vostre migliori aspettative.

Gemelli - Giornata sufficientemente interessante in molti settori. Ovviamente il periodo non sarà esente da momenti anche impegnativi verso i quali non farsi trovare impreparati. Chi di voi Gemelli ha problemi da risolvere o situazioni in bilico? Ebbene, a voi diciamo subito che una soluzione "per tutto" non esiste: una scappatoia potrebbe essere il saper ben pensare e poi, di conseguenza, essere chiari nel parlare, possibilmente al momento opportuno, cercando di essere il più possibile diretti e incisivi. Così facendo non sbaglierete mai... In amore, la Luna in Sagittario sarà sufficientemente favorevole, come anche abbastanza positivi risulteranno Giove, Venere e Mercurio. Vivrete in pratica una buona giornata trascorrendo momenti impastati nella solita scontata routine (a molti Gemelli piace anche così!). Insieme al vostro partner, forse, inizierete un programma da gestire sul medio termine (non sappiamo dirvi di cosa si tratta, purtroppo). Single, apprezzerete le chiacchiere spensierate e l'armonia che riuscirete a strappare alle persone in vostra compagnia. Concentrerete la vostra attenzione sul benessere altrui e questo, di riflesso, farà stare molto bene anche voi. Preparatevi a sfruttare un'amicizia, "a fagiolo" in una nuova questione sentimentale. Nel lavoro, vi attende un piacevole periodo, ottimo per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita sono superiori alle più rosee attese: riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Le predizioni del giorno 31 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà molto bene la giornata dedicata a questo ultimo giorno di ottobre. Inizialmente il periodo potrebbe risultare un pochino in salita, poi man mano tornerà completamente in positivo, come da previsioni. In alcuni casi, invece, in molti potreste sentire la necessità di spingervi oltre le proprie possibilità, magari cercando di prendere iniziative di un certo livello: se vi sentirete di osare, fatelo. Le previsioni di giovedì, intanto, per ciò che concerne la sfera sentimentale, indica che alcune situazioni d'amore tenderanno finalmente verso una pace stabile e duratura, con conseguente serenità nei vari rapporti. Il vostro senso dell'umorismo e la capacità di godervi la vita vi avvicineranno molto ad alcune delle idee del vostro partner: sfruttate questo appiglio per creare i presupposti per un quieto vivere, trascorrendo così momenti da gustare insieme a chi amate. Single, nessuna nuvola incomberà su di voi questo giovedì. In gran parte andrà (o almeno dovrebbe andare...) tutto benissimo, come da voi sperato. In massima parte trascorrerete piacevoli ore in compagnia delle persone a cui tenete maggiormente. Sarete sereni e rilassati e verrete contraddistinti da una vivacità contagiosa: ottimo così! Nel lavoro, spesso vi lasciate muovere dagli istinti che vi si agitano nel cuore senza pensare alle possibili conseguenze. Ma come sempre seguirete il vostro impulso e, fortunatamente, anche questa volta non sbaglierete. Bravi!

Leone 'top del giorno' - Una giornata molto positiva, solare e altamente convincente in diversi ambiti. Diciamo che quanto appena affermato è quasi sicuro per molti di voi Leone. A dare una grossa spinta in amore, come al solito la Luna, in questo contesto per voi posizionata speculare positiva al 80%. In gran parte sarete precisi e concentrati, soprattutto per merito di Giove e Plutone, anch'essi speculari positivi al 70% di media rispetto al segno: circoscriverete con chiarezza e meticolosità molti tra i vostri obiettivi. In amore, soprattutto, questa giornata sarà per voi nativi davvero meravigliosa in ambito di coppia: a farla da padrone l'ottimo umore. In molti casi riuscirete a trasmettere la vostra felicità e benevolenza a tutti quelli che vi staranno intorno, in primis ovviamente alla persona che amate. Perché non organizzare un pranzetto, una cenetta o semplicemente un'uscita in buona compagnia? Dai, sappiate vivere al meglio questo splendido momento; non molto spesso avrete tale opportunità, sappiatelo! Single, anche a voi la Luna porterà molto lontano (sentimentalmente parlando). Sollievo e lucidità di intenti saranno le vostre carte da giocare: un amici/a vi aiuterà ad evadere dalla solita realtà dandovi la possibilità di esprimere il lato più originale e avventuroso del vostro carattere. Nel lavoro anche qua procederà (quasi) tutto serenamente. Vi sentirete bene e vorreste che tutto continuasse così anche perché non sempre potete contare su sensazioni di benessere e di buona armonia simili.

Vergine - In arrivo una giornata in linea di massima negativa, valutata a priori con la spunta relativa ai periodi da "ko". Cosa fare e come comportarsi dunque? Purtroppo, visto il quadro astrale assolutamente non buono, invitiamo a tenere un profilo abbastanza abbottonato nei riguardi di qualsivoglia situazione, soprattutto se di una certa importanza, ok? Infatti, potrebbe presentarsi a voi Vergine più di qualche problemino da risolvere nel corso della giornata e questo potrebbe mettervi ansia i portare stress. Un consiglio: sfruttate la giornata di questo giovedì specialmente per riflettere su eventuali situazioni in sospeso, magari dando priorità a quelle realmente attuabili. L'oroscopo di domani 31 ottobre, intanto, per quanto riguarda il settore legato all'amore, invita ad osservare una impeccabile concentrazione sulle cose che andrete a fare. Con il giusto impegno e la frase giusta, senza litigare con chi avete accanto ovviamente, potreste riuscire a spuntarla: provateci, con calma e con pazienza non costa nulla... Single, guardatevi le spalle da alcune persone che fingono di essere amichevoli solo per raggiungere i propri scopi. Cercate di stare particolarmente attenti a chi parla troppo e non conclude mai! Nel lavoro, per concludere, per uscire da una situazione un poco preoccupante, le stelle consigliano di ascoltare le persone che vi stanno vicino. Queste potrebbero aiutare ad avere una visione più unitaria ed oggettiva dei problemi, fornendo una valida soluzione a gran parte dei vostri problemi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.