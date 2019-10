L'Oroscopo di domani mercoledì 30 ottobre 2019 è pronto a dire come saranno le stelle in amore e nel lavoro.

In questa sede l'Astrologia sarà applicata esclusivamente ai primi sei segni dello zodiaco. Pertanto il riferimento è tutto a favore dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Diciamo subito che il periodo vedrà tre segni in crescita positiva: i rapporti d'amore e le situazioni legate ai sentimenti in generale faranno stare certamente tranquilli coloro appartenenti al Cancro, in questo contesto valutati al "top del giorno".

Invece nelle relazioni legate a interessi come il lavoro, con il denaro in prima lista, ad avere una marcia in più saranno quasi certamente coloro nativi in Ariete e Gemelli. Al contrario, si preannuncia poco performante il giorno in analisi, secondo quanto messo in chiaro dalle previsioni zodiacali del 30 ottobre, per i nati in Leone e Vergine, il primo preventivato in giornata da "sottotono" mentre l'altro avrà a che fare con un mercoledì da "ko".

Andiamo pure a scoprire nel dettaglio la nuova classifica con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 30 ottobre 2019

Un nuovo mercoledì è alle porte: vediamo di dare una scala di valori ai primi sei segni dello zodiaco rapportando quest'ultimi con la qualità messa in conto alla giornata. Pertanto, come giusto che sia, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità.

A tale scopo è pronta per essere sfruttata la nostra classifica stelline giornaliera, in questo contesto impostata sul giorno 30 ottobre 2019. Come già parzialmente anticipato in apertura, l'Astrologia andrà a massimo beneficio dei nativi in Cancro, Ariete e Gemelli: tutti e tre i predetti simboli astrali avranno a disposizione splendide effemeridi pronte a portare positività in campo sentimentale e nel lavoro.

Scopriamo insieme la scaletta parziale impostata sui primi sei segni:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Leone;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo mercoledì 30 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Partirà benissimo, questo vostro mercoledì di metà settimana: cosa desiderare di più dalla vita? Senz'altro, in taluni casi, potreste iniziare a vedere uno spiraglio di luce per quelle questioni che nell'ultimo periodo vi hanno preoccupato in modo particolare.

Secondo le previsioni del giorno invece, per quanto riguarda l'amore, la Luna in Sagittario illuminerà senz'altro gran parte della la vostra giornata favorendo occasioni di svago e/o di divertimento insieme alla persona a cui volete bene. Se lo desiderate, potreste anche organizzare un'uscita serale o magari programmare qualcosa per il prossimo weekend, ovviamente per trascorrere un po' di tempo insieme a chi amate.

Single, la Luna vi vedrà molto concentrati sulla vostra vita sociale e con l'aiuto di Mercurio e Venere, speculari positivi al 75%, potreste stringere nuove amicizie con persone destinate a divenire in seguito "qualcosa di più". Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Potreste così portare fino in fondo un agognato obiettivo.

Toro - Una giornata in gran parte negativa? Diciamo che in un certo senso è questo che asseriscono le stelle nei riguardi del vostro segno. Pertanto, cercate di stare fermi e non fate nulla in più di ciò che serve per andare avanti nella quotidianità. In amore, diciamo pure che in massima parte risulterete particolarmente lunatici e a tratti abbastanza suscettibili: proprio non vi si potrà dire nulla! Fate attenzione però a non esagerare con il vostro partner, perché potrebbe perdere la pazienza e poi... Single, non vi agitate proprio adesso, cercate invece di mantenere la calma prendendo alla leggera soprattutto alcune situazioni ritenute - forse non a ragione - abbastanza pesanti. Evitate di uscire se non ne avete voglia, anzi, cercate invece di rilassarvi magari con un bel bagno caldo: vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontale di petto e risolverle il prima possibile. Non accumulate gli impegni altrimenti non vi daranno tregua!

Gemelli - Il prossimo mercoledì sarà senz'altro molto performante in termini di fortuna e positività per voi Gemelli. In alcuni casi noterete nuovi aspetti emotivi nella normale vita di tutti i giorni: non siatene sorpresi! Se vi scoprirete più attenti alle esigenze delle persone che più stimate, di certo riavrete indietro momenti pieni di positività da gestire secondo le vostre esigenze. In amore, tutto procederà per il meglio anche se vorreste qualcosa di più dal vostro attuale legame di coppia. Cercate di usare la fantasia e avrete sicuramente l'opportunità di assaporare le gioie della vita (in due) e magari di sentirvi in piena sintonia con chi avete accanto. Single, vi troverete molto affascinanti e questo farà da calamita per i pretendenti: cercheranno di conquistarvi a tutti i costi e potrete finalmente fare la vostra scelta sentimentale. Nel lavoro infine, i pianeti saranno dalla vostra parte: il sorriso, in questa giornata, potrebbe valere molto di più di tante parole... Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia, ok? Potreste finalmente raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo.

Astrologia del giorno 30 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro 'top del giorno' - In arrivo una splendida giornata, altamente positiva ed altrettanto propositiva per la maggior parte di voi Cancro. A favorire tante situazioni, in primis quelle relative ad sentimenti e/o affettività sarà senz'altro l'ottimo aspetto che avrà per voi la Luna, in questo frangente in Sagittario. Diciamo pure che la parte centrale della corrente giornata sarà in qualche caso addirittura favolosa per certe coppiette, specialmente quelle già affiatate. Le previsioni di mercoledì prevedono perciò, soprattutto in amore, sicuramente una giornata indimenticabile. Avrete il cuore e i sensi in subbuglio e un intensissimo bisogno d'affetto e di dolci attenzioni. L' influsso positivo degli astri terrà vivo l'amore nelle coppie insieme da sempre: sarà fantastico, anche per le storie che hanno avuto problemi recentemente. Single, la Luna amica non farà che esaltare la vostra naturale socievolezza, proponendovi nuovi incontri. Qualcuno potrebbe offrirvi l'allettante possibilità di partecipare ad un viaggio davvero stimolante, approfittatene e divertitevi. Nel lavoro l'Astrologia, a voi molto positiva, aiuterà a fare progressi nel settore in cui vi state impegnando. Non troverete certamente alcun ostacolo, quindi affrettate il passo e saltate sul carro della fortuna!

Leone - Mercoledì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto. In amore, se volete trascorrere una giornata serena e tranquilla, cercate di assecondare il vostro partner, che forse in questo periodo avrà bisogno di tutto il vostro affetto. Single, prendete questa giornata con molta calma, potreste scaldarvi per una sciocchezza, quindi meglio evitare. Non state troppo a pensare ad eventi passati, pensate invece ai cambiamenti che potranno portarvi anche un nuovo amore. Nel lavoro, per finire, ci potrebbero essere sicuramente le basi per migliorare e crescere: nuovi progetti e/o iniziative saranno sicuramente già in arrivo. Certamente vi sentirete meglio e la giornata potrebbe essere quella giusta per migliorare, per poi ripartire con buon umore.

Vergine - Questo mercoledì di certo sarà abbastanza impegnativo da affrontare. Valutata dall'Astrologia quotidiana con le tre stelle relative ai periodi "sottotono", la giornata in esame si prevede possa portare più di qualche difficoltà, soprattutto in campo sentimentale. In generale, quasi tutto proseguirà come al solito con l'attività giornaliera a pieno regime, otto ore su ventiquattro: ogni tanto riposatevi! L'oroscopo di domani 30 ottobre per quanto riguarda il comparto legato all'amore, vede i rapporti con il partner prossimi a diventare più tesi del solito: la causa? I soliti problemi mai risolti che ogni tanto ritornano: il periodo non è troppo sorridente per chi vive in coppia... In caso di attriti, cercate quindi di stemperare gli animi e di evitare le polemiche. Single, muovetevi con calma, ok ? La voglia di modificare alcune cose o di cambiare la qualità della vita sarà molto pressante: occhio, se sarete precipitosi rischierete di commettere errori o passi falsi. Nel lavoro, per chiudere, se non avete ancora ottenuto quello che state aspettando, pazienza. Diciamo che non si può avere tutto subito, talvolta è importante anche usare un po' di pazienza.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.