L'Oroscopo di domani sabato 26 ottobre 2019 è pronto a distribuire consigli e fare previsioni. In questo caso il periodo interessato è il sesto giorno della corrente settimana. Sotto esame in questo contesto quindi la giornata di partenza del nuovo weekend, messo "sotto-sopra" di proposito a vantaggio dei sei segni appartenenti alla prima metà dello zodiaco. Allora, curiosi di conoscere in anteprima come sarà questo sabato 26 ottobre? Prima di svelare i migliori e peggiori segni nel periodo è nostro dovere ricordare che ad essere analizzati nel contesto saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

In questo caso ad avere campo libero da parte dell'Astrologia del giorno, in primis in amore e sul lavoro, saranno di certo coloro nativi dei Gemelli (top del giorno) come anche quelli del Cancro e della Vergine (cinque stelle) preventivati entrambi a massima positività in questo sabato. Ad avere problemi anche di un certo rilievo, intanto, gli amici appartenenti al Toro e all'Ariete, valutati nelle previsioni zodiacali del 26 ottobre rispettivamente con le tre stelle indicative dei periodi "sottotono" e le due stelline dei periodi da "ko". Andiamo ai dettagli segno per segno.

Classifica stelline 26 ottobre 2019

Ansiosi di scoprire come sarà questo nuovo sabato? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline interessante il giorno 26 ottobre 2019. Abbiamo già anticipato in apertura i nominativi dei probabili segni fortunati e quelli con presunte difficoltà nel periodo. Adesso è il momento di togliere il velo dalla scaletta quotidiana e appurare il conseguente risultato delle analisi sul periodo in oggetto.

Il resoconto a seguire:

Top del giorno : Gemelli;

: Gemelli; ★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Ariete.

Oroscopo sabato 26 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - In arrivo un giorno sotto i pessimi auspici dei periodi da "ko": potenzialmente potrebbe essere valutato come un difficile rebus dai tratti irrisolvibili. Calma, non allarmatevi più di tanto, ok? Cercate anzi di stare quanto più fermi e statici possibile e, nel contempo, di non fare cose a rischio o di difficile svolgimento.

Lo stare lontano da fonti di stress potrebbe essere la soluzione ideale, ovviamente in attesa che passi questo periodo. Intanto, le previsioni del giorno per quanto riguarda l'amore invitano ad avere fiducia: passato il periodo "no", senz'altro questa giornata sarà stata utile per invogliarvi a riflettere su alcuni "perché" della vostra vita. A chi invece piace avere relazioni movimentate diciamo di essere cauti: non stuzzicate il partner, poiché alla fine potrebbe perdere la pazienza, quindi calmatevi!

Single, se state aspettando una risposta proprio in questo momento, forse tarderà ad arrivare. Portate pazienza, oppure cambiate il soggetto al quale avete rivolto quella domanda, forse arriverà una risposta celere e magari quella da voi sperata. Nel lavoro, cercate di fare le cose con calma. Analizzate bene le situazioni prima di prendere decisioni importanti e non fatevi innervosire dagli imprevisti.

Ogni mossa affrettata potrebbe far naufragare le vostre speranze di successo, quindi meglio tenere un profilo basso.

Toro - Partirà in modo particolarmente impegnativo il periodo per molti di voi nativi in Toro. In base a quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo e messo nero su bianco dall'Astrologia, si prospetta una giornata da affrontare con molta attenzione e concentrazione, pertanto preventivata "sottotono". In amore, la giornata non promette nulla (o quasi) di buono. Se vi sentirete particolarmente stanchi o nervosi, cercate di evitare le discussioni destinate a farvi venire l'ansia o la rabbia, avreste sicuramente la peggio e rischierete di peggiorare situazioni già complicate. Single, il vostro comportamento impulsivo rischierà di creare delle liti infinite o delle incomprensioni abbastanza dai risvolti pesanti. Intanto, tenete a freno le parole in modo da evitare qualsiasi tipo di contrasto, soprattutto con le persone che vi piacciono. Qualcuno di voi Toro, poi, ultimamente si è un po' trascurato: iniziate a recuperare il tempo perso e pensare un po' di più a voi. Nel lavoro, dovete attendere ancora qualche giorno per ritrovare quel pizzico di fortuna che ancora non vi aiuta. Sappiate aspettare, perché tutto arriva al momento giusto.

Gemelli 'top del giorno' - Giornata di fine settimana perfettamente in linea con quanto da voi sperato. A qualcuno di voi dei Gemelli, una situazione intrigante stuzzicherà una certa curiosità, invogliando ad assaporare il gusto del proibito: non vorrete mica fare troppo sul serio? Diciamo che sabato tutto procederà nel verso che vi aggrada: bene sia i sentimenti che le attività lavorative. In amore, il vostro fervore emotivo creerà nuova passione nella vostra vita di coppia. Spensieratezza e leggerezza saranno all'ordine del giorno: vivetela questa benedetta vita, ma fatelo fino in fondo! Insieme al partner, senza aspettare altro tempo, perché questo è il "vostro tempo" e non ve ne saranno altri. Meditate! Single, negli ultimi tempi vi siete sentiti in balia degli eventi, adesso finalmente comincerete ad avere una visione chiara della situazione. Diciamo che potrebbe essere arrivato il momento adatto per riprendere in mano la vostra vita: siate padroni di voi stessi, nelle scelte e nelle situazioni a sfondo amoroso. Nel lavoro, preparatevi a saltare sul carro della fortuna e dominate la giornata, ok? Sarete dell'umore adatto per giocare bene le vostre carte, senza fare passi falsi, perché la fortuna ha scelto proprio voi.

Astrologia del giorno 26 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Questa in arrivo si presume possa essere una splendida chiusura settimanale per il Cancro. Senza meno molto appagante dalla maggior parte di voi nativi, in primis da coloro con problematiche aperte da risolvere. Soprattutto in serata, non mancherà quel tanto di novità utile per interrompere la solita monotonia della routine oppure per soddisfare la vostra insaziabile curiosità. In qualche caso potrebbero arrivare buone notizie in merito a una situazione importante. Le previsioni di sabato invitano a non mollare mai in amore: non esitate a confidare al partner i vostri desideri. L’intesa sarà molto alta e potrebbe concedervi tutto ciò che volete. Single, giornata positiva per voi cuori solitari. Potenzialmente potreste già iniziare a gongolare: finalmente vivere momenti spensierati ed in allegria sarà davvero alla portata. Una serata in compagnia degli amici più cari vi darà l'opportunità di incontrare una persona che non vedevate da tempo. Gli astri potrebbero creare per voi tanti eventi positivi da cui poter scegliere: avere finalmente successo in campo sentimentale non sarà più solo un sogno. Nel lavoro, la vostra razionalità vi porterà lontano. Potrete contare sul vostro sesto senso per organizzare l'agenda in modo efficiente.

Leone - Partirà e chiuderà in modo decisamente normale questo vostro primo giorno di weekend, comunque non esente da piccole piacevoli soddisfazioni. In generale nonostante gli impegni troverete il modo di svagarvi o, magari, di recuperare l'eventuale tempo perso in precedenza. In amore, eccovi pronti a fare concessioni che saranno positive per il vostro rapporto. Avrete maggiore controllo sul corso degli eventi e capirete più chiaramente le procedure da seguire nei confronti della persona amata. Single, una cotta improvvisa vi lascerà nell'incertezza se farsi avanti o meno: lo scoprirete molto presto! Intanto, potreste avere le idee chiare e l'intraprendenza giusta per provarci, appagando così quel vostro infinito desiderio d'amore. Nel lavoro, vi attende una giornata fortunata, poco ma sicuro! Con grinta e determinazione potrete conquistare posizioni gratificanti o riuscire finalmente a valorizzarvi per quanto saprete fare.

Vergine - Questo sabato conseguirete quanto vi siete preposti di fare. Parlando in generale, sarà una giornata piena di soddisfazioni e romanticismo grazie anche al favore della Luna in Bilancia. L'oroscopo di domani 26 ottobre indica in amore splendide prospettive sulle quali puntare: potreste avere delle belle soddisfazioni. Sarà una giornata di intense emozioni, pertanto vivetele appieno e scopritevi più innamorati che mai, perché il vostro cielo si annuncia già da ora di un limpido azzurro, tutto per voi. Avrete una gran voglia di esprimervi e di manifestare a chi vi sta vicino la gioia di vivere che senz'altro vi pervaderà. Single, avrete l'umore al massimo ed una perfetta forma fisica guideranno la vostra giornata. Diciamo che possederete un'energia contagiosa. Nel lavoro, l'Astrologia vi sorriderà amichevolmente. Ora potete darvi da fare per concludere eventuali affari o quelle attività che state portando avanti da tempo.

