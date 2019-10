L'Oroscopo di domani 1 novembre 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline d'inizio mese, sono anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A dare risposta è l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui predetti simboli zodiacali analizzati nel periodo di riferimento.

Secondo quanto estrapolato dall'attuale Carta Astrale, saranno i nativi del Toro e del Leone ad avere la meglio in questo inizio mese di novembre. Per quanto concerne la normale quotidianità invece, ad avere un periodo positivo ma al limite della buona sufficienza saranno di sicuro coloro nativi in Ariete, Cancro e Vergine, terzetto preventivato in giornata da quattro stelle. Invece, parlando di Astrologia applicata ai segni meno fortunati, le previsioni zodiacali del 1 novembre mettono in preventivo momenti a "tinte fosche" per i nati sotto al simbolo astrale dei Gemelli: per gli appartenenti al suddetto segno di Aria risulterà pressante lo scacco al periodo messo in atto dalle stelle.

Classifica stelline 1 novembre 2019

L'Astrologia è pronta a fare una valutazione oggettiva sul possibile andamento riservato dalle stelle ad ognuno dei sei segni sotto osservazione in questo contesto. Diciamo pure che gli astri hanno già passato al setaccio le intenzioni delle stelle in vista di questo venerdì d'inizio mese ed i giochi sono ormai fatti.

Il resoconto finale è stato condensato ed è pronto da giudicare nella nuova classifica stelline del giorno 1 novembre appena svelata.

A seguire i dettagli relativi al periodo:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

★★★: Gemelli.

Oroscopo venerdì 1 novembre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata di venerdì valutata come ottima su molti fronti per voi dell'Ariete. Il periodo evolverà in special modo in direzione dei sentimenti, regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. La giornata sicuramente si aprirà molto bene, con punte di positività davvero alte in alcuni settori della vita che avete più a cuore.

Secondo le previsioni del giorno, per quanto riguarda l'amore, anche se non tutto sarà come nei vostri sogni capirete che l'affetto del partner sarà assolutamente profondo e sincero. Quindi non preoccupatevi inutilmente e godetevi la vita felici insieme a chi amate. Single, sarete in grado di esprimervi spontaneamente e con più libertà. Questa sarà un'occasione da non perdere, perché la vostra vita sentimentale dominerà e bilancerà i livelli di energia.

Mostratevi per ciò come realmente siete, con le vostre reali esigenze e con tanta voglia di affetto. Nel lavoro invece, dovrete utilizzare una grande quantità di energia per tradurre in realtà quello che avrete veramente in mente. Non sarà facile ma le stelle premieranno il vostro impegno e vi aiuteranno: in bocca al lupo!

Toro - Il prossimo venerdì, giorno analizzato in questo frangente, si presenterà ottimo sotto svariati aspetti.

Il migliore, senz'altro, sarà sul lato parentale o delle amicizie strette. Per quelli con un invito a pranzo o cena, prendete nota: troppo cibo, condimenti e alcolici come pure le sfiziose "bollicine", sono puro veleno sia per la linea che per lo stomaco, sappiatelo! In amore, parlando in generale, la pace che sentirete in questa giornata si tingerà di una nuova forza e tanta energia, il che sarà legato a stretto filo con l'eventuale messa in atto di nuovi piani a lungo termine. Potrebbe essere quindi arrivato il momento di lavorare sul vostro cuore, magari prestando particolare attenzione a quei piccoli dettagli che potrebbero davvero fare la differenza, in primis nella vostra vita di coppia. Single, se dovete ancora conoscere la persona capace di farvi sentire le farfalle nello stomaco, ecco, forse questa volta potrebbe essere la giornata giusta per voi... Tenete quindi gli occhi aperti perché l'incontro della vostra vita potrebbe essere dietro l'angolo, ok? Nel lavoro invece, sarà un fine settimana veramente fantastico, soprattutto perché vi sentirete creativi e pronti ad ampliare la vostra attività. Preparatevi ad aumentare il vostro impegno qualora le circostanze lo richiedessero.

Gemelli - Partirà decisamente al rallentatore (leggasi pure "sottotono") questo vostro nuovo venerdì di fine settimana. Il periodo, valutato in questo contesto con le tre stelle della normalità, sarà abbastanza impegnativo per molti di voi Gemelli. Ad accusare il colpo potrebbe essere per lo più il settore legato ai sentimenti purtroppo. Intanto, viste le premesse, soprattutto in coppia cercate di investire di più nel rilancio del rapporto. In amore pertanto, visto che sarete più emotivi del solito, non date peso ad eventuali comportamenti fuori dalle righe attribuibili al partner. Un eventuale vostro comportamento contraddittorio o troppo nervoso potrebbe portare a vivere frangenti alti e bassi nel periodo. Starà a voi quindi controllare queste tendenze fuori dai limiti, magari usando tanta pazienza ed altrettanta buona riflessione. Single, quando le cose non vanno come vorreste inutile intestardirsi, ok? Diciamo che anche i migliori sforzi non servono a niente se alla fine il risultato è sempre lo stesso di prima: fatevene una ragione in modo da limitare al minimo eventuali conseguenze. Tanti di voi poi si lasciano spesso depistare dalle emozioni, con il risultato di perdere completamente il controllo della situazione: fate attenzione! Nel lavoro, inizierete la giornata sbuffando e non mancheranno imprevisti che potrebbero riguardare alcune spese in programma. Non fate troppi sospiri di sopportazione perché potrebbero trasformarsi in discussioni accese con chi sapete.

Astrologia del giorno 1 novembre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà bene questo vostro venerdì di fine settimana, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente, in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi e per questo vi diciamo di pazientare, a breve arriveranno novità interessanti. Intanto, le previsioni di venerdì per quanto riguarda l'amore, indicano che (forse) vi sentirete più ottimisti e aperti del solito, in primis nei confronti del vostro partner. Sarà il momento di esprimere il vostro punto di vista su una questione delicata, nonché rafforzare le basi del vostro rapporto: iniziare a lavorare su progetti condivisi potrebbe essere una scelta saggia. Single, avere fascino sarà più facile per voi in questo periodo, in primis perché sarete più convincenti che mai nello stabilire le giuste condizioni e poi anche grazie alla vostra tenacia: senz'altro vi darà il magnetismo necessario a colpire nel segno chi sapete. Lanciatevi dunque, senza timore, e godete appieno di tutto ciò che la vita vi offrirà. Nel lavoro, sarete assolutamente decisi a raggiungere certi obiettivi e niente e nessuno vi fermerà! La forza dei vostri progetti e delle vostre azioni saranno perfette, grazie al cielo che vi ritrovate in questo momento.

Leone - Il prossimo giorno dedicato in calendario all'avvio del nuovo mese sarà certamente a cinque stelle per molti di voi Leone. Per alcuni, in prospettiva, potrebbero prendere avvio nuovi interessi legati al tempo libero, magari con nuovi hobby e/o piacevoli svaghi in primo piano. Il cielo astrale del momento raccomanda di evitare strapazzi: non forzare con lo sport e tenere sotto controllo la pressione, ok? Per il vostro bene, fatelo! In amore intanto, sarà sicuramente una giornata vincente sotto tanti punti di vista, sopratutto sui sentimenti fallati da situazioni al limite. Infatti, ci potrebbero essere piccole circostanze favorevoli che daranno sicuramente la soluzione giusta: problemi o questioni che vi stanno a cuore da tempo finalmente troveranno buon fine. Single, sono in arrivo tantissime nuove amicizie, quindi, se nel frattempo foste ancora in cerca dell'amore, senz'altro Venere e Luna daranno una grossa mano. Per qualcuno potrebbe arrivare un incontro molto romantico in grado di rivoluzionare letteralmente vita e sentimenti. Nel lavoro, per concludere, enormi soddisfazioni vi arriveranno sicuramente in questa giornata, perché in quest'ambito tutto sarà più facile. Nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito richiesto.

Vergine - La giornata in analisi si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere. In generale prossimi movimenti astrali saranno parzialmente dalla vostra parte, pertanto sarete più tonici e resistenti e di conseguenza anche gli impegni risulteranno meno pensanti. L'oroscopo di domani 1 novembre in merito ai rapporti d'amore invitano a stare tranquilli, sereni, amorevoli e disponibili soprattutto nei confronti delle persone a voi più care. Intanto, nel corso della giornata si preannunciano sicuramente nuovi eventi: alcune problematiche che avete a cuore evolveranno abbastanza positivamente. Per le coppie invece, la giornata scorrerà all'insegna del buonumore e di nuovi progetti già pronti nella vostra mette, dunque solo da finalizzare. Single, in amore stilate una lista dei buoni propositi e poi godetevi pure un periodo rilassante, divertendovi e magari flirtando. Senz'altro le stelle vi daranno una bella mano a vivere questa giornata con sufficiente allegria. Nel lavoro la fortuna sarà seppur parzialmente dalla vostra parte, pronta a portare un colpettino provvidenziale ad un progetto a cui avete lavorato per un lungo periodo.

