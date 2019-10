Durante la giornata di giovedì 24 ottobre, Marte in trigono al segno della Bilancia, conferirà ai nativi del segno un grande aiuto in ambito lavorativo, mentre Gemelli avrà bisogno di qualche consiglio. Mercurio in congiunzione al segno dello Scorpione, farà in modo che i nativi del segno siano particolarmente attivi, tanto da riuscire a svolgere le loro mansioni al lavoro, e gestire la propria relazione di coppia, mentre Sagittario preferirà togliersi uno sfizio.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 24 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 24 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: con Marte in opposizione al vostro segno, sarete in piena sintonia con la vostra anima gemella, concedendovi del tempo in più da passare con il partner, risolvendo inoltre alcuni imprevisti. I single avranno diverse possibilità da sfruttare per trovare l'amore, ma dovranno cercare di non essere aggressivi.

Per quanto riguarda il lavoro, siete alla ricerca di cambiamenti, che però al momento non potete realizzare. Cercate inoltre di non provocare troppo i vostri colleghi, che potrebbero invece aprirvi nuove strade per emergere. Voto - 7,5

Toro: ultimamente siete troppo attivi, tanto da sentirvi confusi sulla vostra attuale situazione. Avete svolto troppe mansioni, perdendo di vista alcuni obiettivi. Prendetevi più cura di tutte le persone che vi sono più care.

I single avranno voglia di divertirsi e non stare troppo a pensare agli errori commessi in passato. In ambito lavorativo, sarete preoccupati per un vostro progetto. Non preoccupatevi più di tanto. Se avete svolto bene il vostro lavoro, state tranquilli. Voto - 7

Gemelli: metterete in risalto le abilità oratorie per quanto riguarda l'ambito lavorativo durante la giornata di giovedì. Ciò nonostante sapete benissimo che presto le vostre abilità verranno messe alla prova, e siete alla disperata ricerca di consigli.

In amore se qualcuno si è sentito allontanato in questi ultimi tempi, o non ha avuto i riconoscimenti che credeva di meritare, può cominciare a preparare il suo ritorno in campo. I single prenderanno una strada alternativa a quella condotta finora. Voto - 7,5

Cancro: con Mercurio in trigono al segno dello Scorpione, potreste fare un incontro molto utile per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Se c'è stato un fermo, la giornata di giovedì sarà un giorno di ripartenza, di grande recupero.

In amore sarete particolarmente frizzanti, ciò nonostante, cercate di non cedere alla gelosia per non complicare la vostra relazione. I single dovranno lavorare per trovarsi sulla stessa lunghezza d’onda di alcune persone che potrebbero interessare. Voto - 7,5

Leone: avrete la fascinosa e magica Luna nel segno buon vicino della Vergine durante la giornata di giovedì. Avrete intenzione di mostrare i vostri sentimenti, con il solo scopo di aumentare l'affiatamento di coppia.

Se siete una coppia appena nata, invece vi attendono momenti di rara, appassionata intesa con il vostro partner. I single saranno alla ricerca di risposte. In ambito lavorativo sarete disponibili nei confronti dei vostri colleghi, tanto da proporre una possibile collaborazione. Voto - 8

Vergine: posizioni astrali favorevoli durante la giornata di giovedì. Il vostro buon carattere e un coinvolgente ottimismo vi mettono al riparo da alcune provocazioni che potete subire. Ciò nonostante non è il momento di mettere in dubbio le vostre capacità. Fate del vostro meglio adesso. In amore siete certi della vostra attuale situazione, prederete più coraggio e cercherete di portare avanti con ottimismo la vostra relazione di coppia. I single saranno più inclini a passare il loro tempo con gli amici. Voto - 8

Bilancia: con Marte in congiunzione al vostro segno, potreste trovarvi davanti a delle scelte che hanno bisogno di una risoluzione tempestiva e quello che dovete fare non è altro che affidarvi al vostro istinto per gli affari. In amore invece cercherete di concretizzare alcune delle promesse che avete fatto al partner. Sarà difficile, ma riuscirete a farcela. I single potranno vivere momenti di relax con gli amici durante la giornata di giovedì. Voto - 7,5

Scorpione: sarete particolarmente attivi per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Chi vuol essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze: si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo. I single vorranno attuare delle strategie per conoscere nuove persone. Sul posto di lavoro potreste finalmente prendere delle decisioni che avevate in mente da tempo. Voto - 8,5

Sagittario: avrete voglia di concedervi qualche sfizio. In amore non c'è più timore verso nulla, buttatevi a capofitto, con costanza e tenacia riuscirete a conquistare anche il mondo. Prendete posizione su una questione familiare che si potrebbe ripercuotere sui vostri rapporti sentimentali. I single preferiranno godersi questo momento di libertà e spensieratezza. In ambito lavorativo sarebbe il caso di iniziare a prendere delle decisioni per alcuni progetti futuri. Voto - 8

Capricorno: con Marte in quadratura al segno della Bilancia, durante la giornata di giovedì potrebbe sembrarvi che tutti intorno a voi non abbiano la minima voglia di impegnarsi e lavorare e che toccherà sicuramente a voi rimediare alle inerzie altrui. Cercate di organizzare meglio il lavoro o i viaggi per evitare contrattempi. State incontrando alcune difficoltà nell’esprimere i vostri sentimenti più profondi, per questo avete bisogno dell’appoggio e della comprensione del partner. I single cercheranno di mettere un punto con il passato e aprirsi a nuove esperienze. Voto - 7

Acquario: avrete la possibilità di riprendere in mano alcune vecchie questioni familiari, per affrontarle con una nuova visione. Giove inoltre vi aiuta a stare in perfetta sintonia con il partner. Se siete invece in cerca dell'anima gemella, questa giornata si rivela ideale per tuffarvi in incontri decisamente promettenti. In ambito lavorativo sarete particolarmente determinati, ciò nonostante potrebbe anche essere faticoso, considerate le tante mansioni da portare a termine. Cercate di non distrarvi. Voto - 7,5

Pesci: il calore degli affetti familiari e nella vita di coppia, sarà un toccasana durante la giornata di giovedì. Ciò vi aiuterà inoltre a consolidare la vostra relazione di coppia. Se siete single, Plutone nel vostro segno vi farà brillare di un fascino magnetico, essenziale per conquistare chi vi sta a cuore. In ambito lavorativo prendetevi tutto il tempo necessario per fare delle scelte molto importanti. Voto - 7,5