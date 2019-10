Durante la giornata di giovedì 31 ottobre, la Luna in trigono al segno del Sagittario, darà loro la sensazione, la voglia di incontrare nuove persone con cui condividere le proprie esperienze, e influenzerà i nativi Ariete, soprattutto i single, a concentrarsi di più in ambito sentimentale. Capricorno cercherà di essere ottimista, evitando il lato negativo delle proprie faccende, mentre Pesci troverà delle soddisfazioni in amore, grazie al Sole in congiunzione al segno dello Scorpione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 31 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 31 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: la Luna nel segno del Sagittario vi rende accattivanti, e vi darà la sensazione di poter attrarre a voi le persone di vostro interesse. Sfruttate il momento, soprattutto i single, per cercare di fare colpo su una persona in particolare.

Le coppie di lunga data avranno molto di cui discutere, nel bene e nel male. Al lavoro mantenete la calma di fronte ad alcune provocazioni che possono verificarsi tra voi e i colleghi e provate a sorridere di chi le ha messe in giro. Voto - 7,5

Toro: con il Sole in opposizione al segno dello Scorpione, sarete piuttosto influenzati per quanto riguarda l'ambito sentimentale durante la giornata di giovedì.

I rapporti personali, con il partner e gli amici potrebbero complicarsi, cercate di controllare l'umore ed evitare degli scontri diretti. Se siete single, azzardate qualcosa con la vostra potenziale anima gemella. Brillanti sul posto di lavoro, darete il massimo pur di riuscire a conquistare il merito che aspettate da tempo. Voto - 7

Gemelli: cercate di tenere sotto controllo le spese economiche. In questa giornata di giovedì potrebbero esserci delle spese impreviste, nonostante l'ambito lavorativo procede molto bene, ottenendo degli ottimi guadagni.

Cercate inoltre di curare anche il lato sentimentale della vostra vita, altrimenti inizierà il declino. I single potranno incontrare qualcuno di intrigante e di diverso dal solito che stuzzica la curiosità. Voto - 7

Cancro: non importa se per una volta fate gli egoisti e vi godete tutto l'affetto che chi vi vuole bene è in grado di darvi. Fortunatamente non inciderà sulla vostra relazione di coppia.

Momenti di passione vi attenderanno durante la giornata. I single avranno svariate occasioni di riuscire a fare nuovi incontri intriganti. Lucidi e attivi sul posto di lavoro, v'impegnerete pur di soddisfare le esigenze del vostro capo, anche a costo di collaborare con un collega poco gradito. Voto - 7,5

Leone: dovrete fare più ordine all'interno della vostra vita sentimentale durante la giornata di giovedì, e mettere fine alle ambiguità in cui vi siete cullati.

Non potete trovare le risposte a tutte le vostre domande in una sola giornata, quindi non pretendete troppo da voi stessi e dagli altri. I single avranno tanti progetti per la mente, che un giorno potrebbe condividere con la propria anima gemella. Al lavoro, un Sole favorevole vi aiuterà con i vostri progetti, ma il grosso del lavoro dovrete farlo voi, senza contare sulla fortuna. Voto - 7,5

Vergine: una configurazione astrale positiva caratterizzerà la vostra giornata. Influenzati dal passaggio dei pianeti Venere e Mercurio, sentirete la necessità di discutere con il partner per chiarire alcuni lati negativi della vostra relazione sentimentale, ovviamente in modo costruttivo. Sarà una buona occasione per rafforzare il vostro legame. Se siete single, non è il caso di esagerare, troverete l'amore prima o poi. Ambito lavorativo da non sottovalutare. Anche se le cose vanno bene, non adagiatevi sugli allori, e trovate nuovi metodi per dare ancora di più. Voto - 8

Bilancia: Marte continua a spalleggiarvi e a farvi mietere successi, tanto nella sfera del privato quanto in società e nei rapporti interpersonali in genere. È il momento di sfruttare il vostro surplus di energie in ambito lavorativo in modo da avvantaggiare la vostra attività, una maggiore aggressività non guasterebbe. In amore siete più morbidi e accomodanti del solito con la persona che avete accanto, stupendovi della sua volontà di voler stare con voi insieme. I single cercheranno di reiventarsi per trovare l'amore. Voto - 8,5

Scorpione: Sole in congiunzione al vostro segno, vi darà l'occasione di organizzare qualcosa di veramente speciale durante la giornata di giovedì, come un appuntamento importante, oppure la realizzazione di un progetto a cui tenete. Con quasi tutti i pianeti in angolo ottimale, non vi resta che l’imbarazzo della scelta, se ancora siete cuori solitari e desiderate colmare questo vuoto. Bene anche il lavoro, anche se sarà una giornata piuttosto leggera. Avete preso ormai confidenza se avete trovato impiego da poco, e questo vi mette più di buon umore. Voto - 9

Sagittario: Luna in congiunzione al vostro segno, vi farà venire una gran voglia di rinnovarvi, di uscire e incontrare persone nuove, con cui condividere le vostre idee e i vostri progetti. La sfera sentimentale vi renderà piuttosto attraenti, con la voglia di stare con il partner e portare avanti la vostra storia d'amore. Un colpo di fulmine potrebbe improvvisamente cambiare la vita dei single e trascinarli in un vortice di emozioni, come non facevano da tempo. Voto - 8,5

Capricorno: gli influssi di Marte nel segno della Bilancia, vi regaleranno una giornata di giovedì più che positiva, grazie anche ad una configurazione astrale a vostro favore. Da Plutone a Nettuno a Venere, andrete incontro alle esigenze del partner e vedrete che alcuni piccoli problemi di comunicazione esistenti nella coppia si scioglieranno, come neve al sole. I single preferiranno non sprecare delle ottime opportunità in ambito lavorativo. Cercherete di non dare peso ad alcuni colleghi che vi rimproverano di aver scansato un impegno, concentrandovi sulle mansioni da svolgere. Voto - 8

Acquario: sentirete il bisogno di stare il più possibile accanto alla vostra anima gemella durante la giornata di giovedì. Approfittatene per consolidare la vostra relazione di coppia. I single preferiranno uscire con gli amici e non pensare all'amore per una volta. In ambito lavorativo, ci saranno tanti impegni, e poca voglia di fare. Cercate di riprendervi. Se necessario, chiedete un consiglio ad un collega. Voto - 8

Pesci: grazie alla posizione del Sole nel segno dello Scorpione, ci saranno grandi soddisfazioni all'interno della sfera sentimentale. Voi single siete fortunati ad avere gli amici che avete. Ciò nonostante dovreste cercare di ricambiare. Se vi siete innamorati, dovrete cercare di non commettere errori per non soffrire. Al lavoro sarete tenaci e riuscirete a portare a termine tutte le vostre mansioni. Voto - 8