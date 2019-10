Durante la giornata di lunedì 21 ottobre, i nativi Gemelli avranno molte cose positive di cui prendersi il merito, ma non riusciranno a vederle con chiarezza, mentre Bilancia si concentrerà molto sulla propria vita sentimentale, grazie al Sole in congiunzione al segno zodiacale. Toro cercherà di prendersi del tempo per sé, mentre Venere in trigono al segno del Capricorno conferirà ai nativi del segno tanta voglia di fare, soprattutto con il partner per consolidare la propria relazione.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 21 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 21 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: dal punto di vista sentimentale potreste aspettarvi delle conferme, in modo tale da sentirvi più fiduciosi. Il Sole nel segno della Bilancia potrebbe influenzarvi, approfittatene adesso per avanzare degli importanti progetti di coppia.

I single dovranno mettere a tacere quelle voci di corridoio che parlano male di voi. Sul posto di lavoro inizierete a vedere la fine di alcune vostre mansioni, e finalmente potrete passare a nuovi progetti più stimolanti per voi nativi del segno. Voto - 7,5

Toro: sarà un buon inizio weekend per i nativi del segno. Penserete di più al vostro benessere e alla vostra salute, cercando di non sprecare le vostre energie su questioni di scarsa rilevanza.

Farete molta attenzione alla vostra vita sentimentale, tanto da proporre qualcosa di diverso dal solito. Dedicatevi pienamente al partner e curate i rapporti personali grazie anche alla buona influenza della Luna. I single farebbero meglio a prestare maggiore attenzione a chi frequentano. Sul posto di lavoro non ci sarà molto da fare, quindi potrete portarvi avanti organizzandovi in vista della prossima settimana.

Voto - 8,5

Gemelli: con la Luna in congiunzione al vostro segno, potreste non accorgervi di quanto avete fatto nel corso della settimana. I vostri sentimenti per la persona che amate o che vi piace, sono genuini, quindi non permettete a nessuno di dubitarne, nemmeno alla persona in questione. Siate ottimisti e abbiate più fiducia in voi stessi. Se siete single farete incontri interessanti e potrete intrecciare nuove amicizie e nuovi flirt.

Al lavoro, riuscirete a portare a termine alcuni progetti rimasti indietro senza troppa fatica. Voto - 7,5

Cancro: non avete bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. In amore vi servirà un pizzico di fantasia in più per convincere il partner. In ogni caso, sarete più aperti e rivelerete i vostri sentimenti senza difficoltà.

I single invece preferiranno osare, fare qualcosa di nuovo pur di trovare la loro anima gemella. Voto - 7,5

Leone: sarete particolarmente influenzati dagli influssi del pianeta Mercurio, attualmente nel segno dello Scorpione, e durante la giornata di lunedì, attraverserete una fase positiva in amore, concedendovi a dei momenti difficili da dimenticare. I single saranno impegnati, e mettersi alla ricerca dell'amore sarà difficile. Sul posto di lavoro la situazione procede lentamente in quanto non riuscite e trovare un punto d'accordo tra voi e i vostri colleghi, complice il fatto che siete troppo generosi. Voto - 7

Vergine: vi sentirete piuttosto stanchi a causa dell'eccesivo carico di lavoro svolto negli ultimi giorni. Ciò nonostante Venere spendente nel vostro segno continua a salvaguardare la vostra relazione di coppia, migliorando l'affiatamento tra voi e il partner. I single che sono alla ricerca dell’amore potranno trovare la persona dei loro sogni. Aspettatevi buone notizie per quanto riguarda il lavoro. Inoltre, avrete l'opportunità di fare degli ottimi investimenti, che potrebbero garantirvi dei guadagni extra a fine mese. Voto - 8

Bilancia: Sole stazionario nel vostro segno, aiuterà soprattutto i nativi single durante la giornata di lunedì che avranno voglia di esplorare l'amore in tutte le sue sfaccettature. Se invece avete appena iniziato una nuova relazione non abbiate paura di mostrare i vostri più profondi sentimenti. Nel lavoro grinta e sicurezza vi sosterranno in vista di sfide importanti. Provate a divertirvi. Lavorare in gruppo con un nuovo socio o con un amico renderà alcune piacevoli ricompense, per cui non siate timidi oggi nel lanciare un nuovo progetto per il gruppo. Voto - 9

Scorpione: sarà un lunedì positivo, grazie a Mercurio e Venere in quadratura al vostro segno. In amore approfittatene per passare dei dolci momenti in compagnia della vostra anima gemella. Per i single è una giornata un poco confusa, dovranno capire cosa vogliono dalla vita. Manca ogni riferimento al lavoro: la vostra professione per voi è ancora motivo di risentimento e frustrazioni, quindi è meglio non pensarci. Voto - 7,5

Sagittario: con la Luna in opposizione al segno dei Gemelli, avrete bisogno di riflettere sulla vostra storia amorosa per evitare possibili errori all'interno della vostra relazione. I single potranno conoscere persone nuove e provare bellissime emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, sarete particolarmente energici, e avrete le idee giuste per riuscire a raggiungere il meritato successo, soddisfando le esigenze del vostro capo. Voto - 7,5

Capricorno: Venere in quadratura al vostro segno, vi aiuterà nelle relazioni con le persone. In ambito sentimentale, nonostante delle possibili incomprensioni, ci saranno tanti momenti di passione che vi regaleranno tanti momenti di felicità. I single dovranno invece pensare a coltivare e custodire ciò che hanno conquistato a fatica. In ambito lavorativo, anche se non vorrete accanto nessuno, sforzatevi di mostrarvi generosi e disponibili con chi non può conoscere il vostro stato d'animo, nonché con chi avete proposto una collaborazione. Voto - 7,5

Acquario: con Mercurio in quadratura al segno dello Scorpione, è il tempo giusto per scovare innovazioni sul posto di lavoro, anche idee scomode e valutare quelle che potrebbero effettivamente essere utili nella vostra vita. Si prepara un evento importante a cui dovrete prendere parte e non potete fare brutta figura, per cui spendete pure, saranno soldi spesi bene. In amore sarete decisi a chiarire dei dubbi con il partner per recuperare la vostra relazione, mentre i single saranno di buon umore per mettersi alla ricerca dell'amore. Voto - 8

Pesci: sarà il periodo ideale per concedervi una bella vacanza o per preparare piani produttivi per il lavoro. In questo periodo avrete tante energie che vi aiuteranno ad apportare nuovi cambiamenti creativi nella vostra vita lavorativa. Per quanto riguarda i sentimenti, le coppie stabili proveranno a portare avanti la loro relazione. Se la vostra storia è in bilico, reiventatevi e provate qualcosa di diverso. single potranno essere messi di fronte ad una scelta che non potranno evitare. Voto - 8