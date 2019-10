Durante la giornata di mercoledì 15 ottobre, i nativi Toro saranno piuttosto sereni e con la mente aperta, pronti a nuove esperienze, mentre per Leone si aprirà un periodo più difficile per quanto riguarda l'ambito lavorativo, ma comunque con dei buoni guadagni. La Luna in opposizione ai nativi Scorpione porterà molta sensualità ai nativi del segno, mentre Bilancia sarà particolarmente intraprendente.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 15 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 15 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: giornata in rialzo per i nativi del segno. Sarà per voi un periodo di rinnovamento, dove risveglierete i lati più profondi del vostro carattere, complice la Luna in quadratura al vostro segno. Ci sarà un'ottima complicità con il partner, quindi, provate ad avanzare degli importanti progetti, se ne avete alcuni.

I single saranno vitali ed energici, pronti a buttarsi a capofitto in una nuova relazione. Momento favorevole per quanto riguarda il lavoro. Sarete intraprendenti, con l'idea e la voglia di fare tante cose. Voto - 9

Toro: la Luna in trigono al segno dell'Ariete, farà in modo che i litigi e le incomprensioni di coppia spariranno del tutto durante la giornata di mercoledì e ciò vi consentirà di vivere una forte intesa di coppia.

Inoltre, Mercurio e Venere si trovano nel vostro segno, approfittatene per fare qualcosa di diverso dal solito. In ambito lavorativo sarete tranquilli e con la mente serena e aperta, riuscendo ad ottenere tanti successi lavorativi in un solo giorno. Voto - 9

Gemelli: Giove in opposizione al vostro segno potrebbe crearvi qualche problema a rapportarvi con le persone. Cercate di prestare attenzione a ciò che dite.

L'intesa con il partner sarà piuttosto buona, ma occhio ai pericoli. I single saranno in bilico e avranno voglia sia di fare nuovi incontri, sia di rimanere soli. Per quanto riguarda il lavoro proporrete delle nuove idee oppure riprenderete un progetto rimasto indietro. Voto - 7

Cancro: con Mercurio in trigono al segno dello Scorpione, si preannuncia una giornata piuttosto interessante per i nativi del segno.

Per le coppie di vecchia data sarà un periodo delicato ma importante, come un matrimonio, mentre le coppie appena nate consolideranno il loro rapporto. Per i single ci saranno buone possibilità di trovare l'amore. Sul posto di lavoro sarete con i piedi per terra, evitando progetti rischiosi. In compenso lavorerete sodo, ottenendo buoni risultati. Voto - 8

Leone: si aprirà per voi un periodo piuttosto difficile, sia in ambito lavorativo che sentimentale.

Mercurio potrebbe darvi qualche grattacapo, voi cercate di scacciare via ogni pensiero negativo. I single preferiranno dedicarsi alle amicizie. Se state pensando di cambiare lavoro, ci saranno per voi ottime notizie, mentre per chi ha un'occupazione stabile, potrebbe esserci qualche difficoltà. Voto - 7

Vergine: Giove in quadratura al vostro segno, sancirà un buon periodo per ritrovare la serenità perduta e la sintonia di coppia. Stelle vivaci vi aiuteranno a raggiungere una forte intesa di coppia. Cambiamenti inattesi per i single, ma vi abituerete presto. Per quanto riguarda il lavoro sarete razionali, aguzzerete l'ingegno e v'impegnerete a passare una giornata fruttuosa, soprattutto in collaborazione con un collega. Voto - 8

Bilancia: se dovete spiegare qualcosa al vostro partner fatelo in fretta. L'intesa è in calo, e solo voi potete ribaltare la situazione. Le energie non vi mancheranno e sarete incoraggiati dagli astri favorevoli al vostro segno. I single saranno spinti a fare una nuova conoscenza, dovranno solo individuare la persona giusta. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a sistemare alcune questioni rimaste in sospeso. Voto - 7,5

Scorpione: giornata magnifica in tutto per i nativi del segno. Attraverserete un periodo molto piacevole con il partner, come non vi capitava da tempo. Urano in Toro vi darà la possibilità di stabilire un'intesa armonia. Emozioni positive anche per i cuori solitari, che non faticheranno di sicuro a trovare l'amore. In ambito lavorativo qualche contrattempo vi farà rimanere un po’ più del solito, ma tutto sommato sarà un'ottima giornata. Voto - 9

Sagittario: l'atmosfera in amore sarà ideale per portare avanti i vostri progetti di coppia. Se però provenite da una crisi appena risolta, siate prudenti. Non arrendetevi e soprattutto contate sulla vostra forza interiore. I single avranno voglia di lanciarsi in nuove avventure In ambito lavorativo avrete fiuto per le buone occasioni, ma attenzione a dei possibili litigi con i colleghi. Voto - 8

Capricorno: nel mese della Bilancia, attraverserete un periodo di relax che vi permetterà di riorganizzarvi e vivere una relazione sentimentale più in prima linea, con momenti molto intensi. I single saranno energici e faranno di tutto pur di uscire e andare a cercare l'amore. In ambito lavorativo non perdete di vista i vostri obiettivi, ma soprattutto non fatevi mettere in testa progetti all'apparenza buoni, ma fallimentari. Voto - 8

Acquario: le coppie attive da qualche tempo dovrebbero cercare di ottimizzare progetti e spese, considerato che per quanto riguarda l'ambito economico, le vostre finanze sono in calo. Le coppie appena uscite da una crisi cercheranno di ricominciare. Giove nel vostro segno, vi concederà tanta fortuna nei guadagni, con nuove alleanze che vi spianeranno la strada verso il successo. Voto - 7,5

Pesci: la Luna in trigono, vi permetterà di ristabilire la vostra situazione sentimentale e aprirvi a un periodo più tranquillo, dimenticando le giornate precedenti. Contatti favoriti per i single, anche se avranno qualche fatica sul piano fisico, avranno buone probabilità di trovare la loro anima gemella. La vostra carriera professionale sta prendendo la giusta direzione, e ricomincerete a fare dei buoni guadagni non lasciatela proprio adesso. Voto - 8