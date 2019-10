Durante il mese di novembre, ci saranno tante novità in arrivo per i segni di fuoco, in particolare in ambito sentimentale, dove soprattutto Ariete, grazie anche a Venere splendente nel segno per buona parte del mese, permetterà di sfruttare il periodo per cercare di consolidare la propria relazione di coppia. Per Cancro sarà favorito l'ambito lavorativo, avviando nuovi progetti che porteranno al successo, anche se sarà necessario tanto impegno.

Vergine sarà alla ricerca di conferme in ambito sentimentale. Soprattutto per le coppie che di recente hanno attraversato una crisi, ci saranno dei cambiamenti in meglio. Infine, per Toro non ci saranno eventi degni di nota in amore, ma per quanto riguarda il lavoro metterà in atto una vera e propria rivoluzione, nel tentativo di dare una svolta e migliorare la propria situazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo novembre 2019, prima sestina segno per segno

Ariete: con il passaggio di Venere verso i nativi del segno, sarete particolarmente attivi per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale.

Ciò nonostante i primi giorni del mese potrebbero rivelarsi ostici. Fate attenzione a non causare malumori. I cuori solitari potranno sfruttare questo periodo per conoscere nuove persone, ma dovranno uscire e frequentare nuovi luoghi di aggregazione, mentre i nuovi amori che nascono in questo mese sono destinati a durare tantissimo tempo. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, sarà un mese piuttosto interessante.

Le posizioni astrologiche di Mercurio e Giove offriranno ai nativi del segno delle ottime opportunità soprattutto per coloro che hanno recentemente trovato un lavoro, oppure chi è alla ricerca di un nuovo impiego. Verso la fine del mese, porterete avanti dei progetti lavorativi che vi garantiranno dei buoni guadagni. Voto - 8

Toro: non ci saranno molte novità per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale.

Ciò nonostante non vuol dire che la vostra relazione di coppia andrà a peggiorare durante il mese di novembre anzi, passerete dei momenti molto sentimentali. Tuttavia, dovrete riuscire a sfruttarli per bene, in quanto Venere in opposizione al vostro segno, vi metterà i bastoni fra le ruote, e potrebbe portarvi a dei possibili litigi. Il dialogo potrebbe diventare un'arma a doppio taglio, fate attenzione al vostro linguaggio.

Anche per i cuori solitari le novità sono pochissime ma durante l’ultima settimana qualcosa si muoverà. La vostra vita professionale è stabile soltanto grazie a Saturno in trigono e grazie agli sforzi che avete fatto nei passati mesi. Ciò nonostante non sarà un periodo eccezionale e il rischio di vedere le vostre entrate in calo è piuttosto alto. Voto - 6

Gemelli: i sentimenti torneranno ad essere i protagonisti di questo mese di novembre per i nativi del segno. Coloro che vogliono innamorarsi oppure vogliono risolvere alcune incomprensioni con il proprio partner sentimentale, avranno buone possibilità di riuscirci già a partire dall'inizio del mese. Se però alcune vostre strategie per sedurre la vostra anima gemella non danno risultati meglio non forzare e lasciare che le cose seguano il loro corso. Sarà comunque un buon momento per fermarsi a riflettere e ascoltare il proprio cuore. I single dovranno guardarsi dentro prima di fare il primo passo. Le stelle però sono positive e qualcuno potrà innamorarsi sul serio. In ambito lavorativo durante la prima parte del mese potrebbe presentarsi qualche delusione. Ciò nonostante saprete come riprendervi e riuscire a risalire la china e portare i vostri progetti lavorativi al successo diventerà più semplice, anche grazie agli influssi di Giove nel vostro segno zodiacale. Voto - 7,5

Cancro: per quanto riguarda la sfera sentimentale, sarà un mese tutto sommato tranquillo per i nativi del segno, almeno per le coppie di lunga data. Coloro che invece hanno recentemente vissuto una crisi di coppia, avrete modo di rinascere e dare nuova linfa alla vostra relazione di coppia. Bisognerà attendere la prima settimana del mese per vedere la luce in fondo al tunnel dei sentimenti e coloro che stavano vivendo un periodo di crisi coniugale, possono facilmente ritrovare pace e serenità, considerando anche la meravigliosa posizione astrologica di Marte in sestile. Chi ha iniziato una nuova storia preferirà proseguire con i piedi di piombo per non combinare guai, mentre i single saranno molto ottimisti e con la loro allegria, potrebbero riuscire a trovare l'amore. In ambito lavorativo Sole e Mercurio lavorano per i nati del segno favorendo le opportunità. Sarete carichi di energie, pronti a dare il meglio di voi in ogni progetto lavorativo che vi verrà assegnato. Coloro alla ricerca di un impiego faranno un po’ di fatica a trovarlo. Voto - 8

Leone: con il passaggio del pianeta Venere nel vostro segno, potreste avere qualche difficoltà in campo sentimentale. Fareste meglio ad evitare per il momento alcune discussioni con il partner. Inoltre, rimandate alcuni importanti progetti di coppia. Se siete alla ricerca della vostra anima gemella, sarete favoriti soltanto durante la prima parte del mese. Successivamente la situazione inizierà a diventare più complessa. Giove è certamente molto favorevole e proprio durante questi ultimi mesi dell'anno può scatenare la sua grande fortuna e regalare ottime opportunità lavorative ma solamente se voi agite e avete le giuste qualità. Ci saranno le giuste condizioni per essere competitivi e vincere le sfide. Inoltre, sarà il momento giusto anche per pensare ad un progetto che era stato accantonato e ora invece può essere messo in atto, basta solo che v'impegnate. Voto - 7

Vergine: sarà un periodo di conferme per i nativi del segno in ambito sentimentale. Le coppie di lunga data vivranno una situazione tutto sommato stabile, ciò nonostante la vostra relazione spesso verrà messa a dura prova, quindi cercate di fare attenzione. Giove in quadratura al vostro segno, regalerà emozioni e gioie da vivere per i cuori solitari ma soltanto partendo dalla fine del mese mentre per tutti gli altri giorni bisogna progredire con estrema accuratezza evitando di litigare con la persona che amate per cose molto banali. In ambito lavorativo, potreste prendere delle decisioni piuttosto importanti che già avevate in mente da tempo. Dovreste prima convincere chi di dovere affinché le vostre scelte vengano accolte. Sole e Mercurio sono molto favorevoli. Con un po’ d'impegno, di fortuna e delle buone facoltà oratorie, riuscirete nel vostro intento. Se invece avete un buon progetto da portare avanti non rimanete fermi ma cercate un valido sostegno, un aiuto. Portatelo avanti, e riuscirete a farci dei buoni guadagni. Voto - 7,5