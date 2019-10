Durante il mese di novembre Sole e Mercurio conferiranno ai nativi Bilancia le capacità necessarie per riuscire a compiere le scelte giuste in ambito lavorativo, oltre che per iniziare nuovi progetti. Sagittario vivrà situazioni del tutto nuove per quanto riguarda i sentimenti. Venere, attiva in Acquario, favorirà i nativi del segno, permettendo loro di passare un periodo roseo, all'insegna della passione e del romanticismo.

Al contrario per i Pesci non sarà semplice gestire la propria relazione di coppia, in quanto rischieranno di creare problemi, mentre sul posto di lavoro saranno piuttosto fortunati, ottenendo dei discreti successi lavorativi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di novembre 2019, per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci.

Previsioni oroscopo novembre, seconda sestina segno per segno

Bilancia: fareste meglio a fare attenzione per quanto riguarda la vostra situazione sentimentale, durante il mese di novembre.

Sarà il momento di recuperare un rapporto prima che sia troppo tardi, di risolvere la situazione anche se in questo periodo ci sono tanti cambiamenti. Situazione opposta per i single. Con Venere in sestile, in amore i cuori solitari, che vogliono ancora innamorarsi, faranno numerosi incontri. Non sprecate questi giorni molto favorevoli e non rimanete chiusi in casa perché ogni nuova amicizia che nasce in questo periodo può rivelarsi molto positiva per i sentimenti in futuro.

Se invece avete già una persona da amare al vostro fianco, allora potrete vivere bellissimi momenti e spendere denaro in regali, cene e vestiti. Giove protegge le relazioni sentimentali nate durante gli scorsi mesi e offre la possibilità di fare progetti anche molto importanti. In ambito lavorativo dovrete fare delle scelte molto importati, utili per la vostra carriera professionale. Nonostante non sarete a proprio agio, i colleghi vi aiuteranno molto a integrarvi nel gruppo di lavoro, favorendo, dunque, le collaborazioni e dei possibili guadagni extra.

Voto - 7,5

Scorpione: cielo favorevole durante il mese di novembre per i nativi del segno. Recupererete molto per quanto riguarda la vostra relazione sentimentale. Nel vostro cuore, quello che provate per la persona che avete al vostro fianco è una cosa molto bella e pura, quindi potete andare avanti senza troppe preoccupazioni. Per quanto riguarda coloro che invece devono ancora trovare la propria anima gemella, con Venere che passa in sestile con il vostro cielo, avrete alcune occasioni d'incontrare una nuova persona o avere avventure sentimentali e fare nuove amicizie.

In ambito lavorativo, Sole e Mercurio saranno dalla vostra parte. Ci saranno buone possibilità di progredire nel lavoro, anche grazie a un certo ottimismo che vi aiutera a superare le situazioni più complicate. Se invece state valutando di cambiare lavoro, di cimentarvi in nuove esperienze o siete alla ricerca del vostro primo impiego, dovete valutare bene la situazione prima di agire. Voto - 8

Sagittario: Venere nel vostro segno per buona parte del mese, vi aiuterà molto con la vostra relazione di coppia.

Vivrete delle situazioni nuove, che vi permetteranno di dare nuova linfa alla vostra storia d'amore. Tuttavia, per dare linfa ai rapporti è comunque fondamentale dialogare con serenità e affrontare con il partner qualsiasi argomento, senza nascondersi o trincerarsi dietro le bugie, evitando dunque possibili errori che porterebbero inevitabilmente ad una crisi di coppia. Inoltre, Marte in sestile darà un grande fascino ai single, e permetterà loro di trovare facilmente la loro potenziale anima gemella. Per quanto riguarda la vostra situazione lavorativa, Mercurio si trova in opposizione al vostro segno, e potrebbe darvi qualche grattacapo, impedendovi di portare a termine con successo alcuni vostri progetti lavorativi. Voto - 7

Capricorno: l'amore non sarà la vostra prima priorità durante il mese di novembre. Venere annuncia un periodo in cui i sentimenti sono un ostacolo per la realizzazione personale, quindi questo atteggiamento distaccato potrebbe creare una potenziale crisi di coppia: fate attenzione e mostratevi più disponibili agli occhi del partner. Per quanto riguarda i single, sarete molto pazienti e aspetterete il momento più appropriato per provare a buttarvi in una nuova storia d'amore. Nel frattempo, preferirete dedicarvi alle amicizie oppure a consolidarne di nuove. In ambito lavorativo, sarà un ottimo periodo per il lavoro con Mercurio in sestile per tutto il mese e con Marte favorevole. Avrete tanta grinta e tante energie da spendere, senza rifiutare delle potenziali occasioni a lungo termine per la vostra carriera professionale. Se siete alla ricerca di un impiego sarete favoriti, ma dovrete riuscire a fare una buona impressione in fase di colloquio di lavoro, per avere maggiori possibilità di successo. Voto - 7

Acquario: bellissimo periodo per quanto riguarda i sentimenti per i nativi del segno. Avrete tante occasioni per consolidare la vostra relazione di coppia. Con Venere favorevole ci saranno tanti momenti di passione, utili a rafforzare la vostra relazione. I cuori solitari avranno modo di fare nuovi incontri e riusciranno a buttarsi in una storia d'amore in un modo del tutto particolare. Ottime occasioni anche per stringere nuove amicizie, che nel prossimo futuro potrebbero diventare più importanti. Per quanto riguarda il lavoro, il mese è davvero molto complicato per voi, complice il pianeta Mercurio in quadratura. In questa situazione sarà difficile riuscire a promuovere alcuni vostri progetti lavorativi. In questo clima preoccupatevi di portare avanti quei progetti dove il guadagno è garantito. Se invece siete in attesa di un pagamento, oppure siete alla ricerca di un impiego, tutto si risolverà per il meglio. Voto - 7

Pesci: in questo periodo dell'anno Giove in sestile al vostro segno e potrebbe crearvi delle complicazioni in ambito professionale. La cosa migliore adesso sarebbe rimanere fermi e attendere, ma ovviamente bisogna anche saper sfruttare Sole e Mercurio, che con il loro trigono offrono comunque qualche buona occasione per lavorare e per guadagnare buone somme di denaro. La vostra vita sentimentale avrà qualche problema da risolvere. La vostra relazione con il partner potrebbe diventare difficile da gestire. Fareste meglio a evitare eventuali litigi prima di entrare in una possibile crisi di coppia. L'intesa è molto bassa e soltanto a livello di comunicazione potete trovare una soluzione ai vostri problemi. I single che sono soli da tempo avranno, invece, diverse occasioni per incontrare la persona che potrà stare al loro fianco. Voto - 6,5