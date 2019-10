L'Oroscopo di domani 12 ottobre 2019 annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dell'Ariete. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno di Fuoco è previsto in Astrologia già nella prima mattinata questo sabato, precisamente a partire dalle ore 06:45. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori, come da titolo in esclusiva per quelli della prima sestina zodiacale.

Pertanto, analizzati nell'articolo di oggi solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A tal proposito, questo nuovo sabato è pronto a dare concrete soddisfazioni oltre che allo scontatissimo Ariete, come anticipato favoritissimo dalla Luna nel segno, anche agli amici nativi del Cancro. Il predetto segno di Acqua potrà contare su effemeridi di un certo spessore, in primis su Plutone e Saturno entrambi speculari positivi al 95%.

Invece sotto le attese il prossimo fine settimana, in base a quanto evidenziato nelle previsioni zodiacali di sabato 12 ottobre, per coloro appartenenti al simbolo astrale dei Gemelli: gli amici nativi nel fantasioso segno di Aria avranno a che fare con una giornata prevista dal "ko" a causa della negativa specularità generata dall'asse Luna-Marte, tra loro in dura opposizione. Andiamo pure ai dettagli, ovviamente dopo aver dato voce alla scaletta con le stelline del giorno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 12 ottobre 2019

Pronti a scoprire quali saranno i segni più fortunati a fine (quasi) del percorso settimanale? In questo caso, di certo torna molto utile consultare la nostra classifica stelline quotidiana, nel contesto interessante la giornata di sabato 12 ottobre 2019. In primo piano l'arrivo della Luna in Ariete, indice di sensualità e nuove opportunità da sfruttare in amore: pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del momento?

Certo che si, pertanto iniziamo subito ad elencare la classifica iniziando come sempre dal segno più fortunato fino ad arrivare a quello rappresentante la coda della scaletta (leggasi pure "il segno meno fortunato"). Il resoconto provvisorio:

Top del giorno : Ariete (Luna nel segno/massima fortuna);

: Ariete (Luna nel segno/massima fortuna); ★★★★★: Cancro (positività al top/media fortuna);

★★★★: Toro, Leone, Vergine (discreta positività/routine/lieve fortuna);

★★: Gemelli (massima negatività/ko).

Oroscopo del giorno sabato 12 ottobre: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete 'top del giorno' - Il prossimo sabato sarà certamente più che positivo per voi Ariete.

In previsione tanta fortuna in campo sentimentale con passionalità alle stelle. Il motivo di tutto questo "ben di Dio" già lo abbiamo spiegato precedentemente, ossia grazie all'arrivo della Luna nel comparto. Secondo le previsioni d'inizio weekend, per quanto riguarda l'amore, il cielo sarà a vostra completa disposizione aiutandovi ad essere brillanti oppure a suscitare tanta simpatia. La vostra vita di coppia godrà di momenti senz'altro positivi, favoriti da una rinnovata vitalità.

Se sarete fiduciosi e convinti delle vostre buone qualità sarete un vulcano d'idee e chi amate non potrà far altro che riconoscere tale merito. Single, nel microcosmo dell’amore tutto gira velocemente e sono parecchi gli incontri e le conquiste che vi aspettano, soprattutto se siete soli già da tempo (meditate). Nel lavoro, se avete delle richieste da far presente, il momento è ideale. Anche per eventuali acquisti importanti, approfittate di queste stelle vincenti, non ve ne pentirete.

Toro - La giornata del 12 ottobre si preannuncia positiva ma non tale da permettervi di scherzare con la superficialità: intesi? Nei rapporti interpersonali, soprattutto nei riguardi di amici, colleghi e parenti alla lontana, cercate di non esasperare situazioni potenzialmente pronte ad esplodere altrimenti... In amore, a grandi linee tutto dovrebbe andare abbastanza bene sia con il partner che nelle affettività in generale. In questo momento, parlando di coppia, con il partner vi capirete quasi al volo condividendo pensieri e obiettivi. Single, sapete che eventuali incontri con gente nuova, portati avanti questo giovedì, aiuteranno anche a tenere in forma il vostro fisico? Vincendo la pigrizia inevitabilmente anche l'umore ne gioverà. Ricordate, troppa solitudine fa male... Nel lavoro intanto, riceverete un incarico importante che vi darà modo di mettere in pratica quello che avete sempre desiderato. Consiglio: seguite gli avvertimenti di una persona di fiducia, se non altro avrete modo di rimettere ordine nei vostri progetti.

Gemelli - Giornata giudicata abbastanza pesante, già valutata nelle predizioni della settimana con il preoccupante segno del "ko". Molto facile che una impennata d'orgoglio potrebbe piazzarvi di fronte ad un problema imprevisto: ce la farete solo riuscendo a mettere insieme lucidità, tatto e tanto coraggio. In amore, nella prima parte della giornata sarete piuttosto scontrosi, cosa che creerà delle tensioni nel rapporto di coppia. In questo caso cercate di mantenere assolutamente il lume della ragione evitando di cadere nel panico. Single, è arrivato il momento di cambiare rotta e di prendersi più cura di sé. Vi state lasciando andare e questo non vi aiuterà in nessun modo, sappiatelo! Nel lavoro, potreste vedere ovunque inesistenti complotti ai vostri danni. Calma e pazienza: portate avanti i vostri progetti e non temete eventuali cambiamenti, anzi cercateli! A fine giornata potreste ricevere una buona notizia.

Astrologia del giorno 12 ottobre: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Partirà benissimo, questo vostro sabato di fine settimana: cosa desiderare di più dalla vita? Periodo contrassegnato da tanta energia positiva, il che vi renderà fieri di voi stessi e di quello che state facendo. Le previsioni astrali di vostra competenza riguardo l'amore, grazie anche ad effemeridi vincenti amiche del vostro segno, inizierete alla grande già dal primo mattino. In coppia, quasi tutto il periodo sarà all'insegna della comunicatività e della buona intesa: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, una situazione sentimentale creerà ancora qualche problema: cercate di appianare le cose con molta calma. Se impazienti di dichiararvi, fatevi avanti... Nel lavoro, il giro d'affari migliorerà spropositatamente e potrebbero capitarvi incredibili occasioni per allacciare nuovi contatti, approfittatene!

Leone - Una giornata decisamente non male, anche se indicata come normale amministrazione. Senz'altro, alla lunga potrebbe risultare abbastanza positiva e con piccoli frangenti quasi perfetti per fare o disfare. Dovrete comunque valutare tutto con grande cautela, senza strafare. In amore pertanto, sarete animati da una forte passione, certamente in grado di dare una bella spinta all'attuale rapporto sentimentale. Diciamo che, in linea di massima, vi sentirete leggermente euforici e in qualche caso pronti a prodigarvi per rendere vivibile al meglio il periodo. Single, i sentimenti che nutrite per una persona (finora l'avevate inquadrata solo come una bella amicizia!) stanno lentamente cambiando, indipendentemente dalla vostra volontà e questo vi meraviglierà molto. Diciamo che il tempo di fare delle scelte è arrivato. Nel lavoro, per chiudere, sfoderando le vostre belle qualità, riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo. Seguite il filo della fermezza di intenti per non sentirvi impotenti di fronte agli imprevisti.

Vergine - La giornata sarà mediamente buona, indicata dall'Astrologia applicata al vostro segno come abbastanza tranquilla complessivamente. Diciamo che senz'altro riuscirete ad essere più aperti e loquaci del solito, cosa che verrà apprezzata moltissimo dalle persone con le quali dovrete interfacciarvi durante il periodo. L'oroscopo di domani 12 ottobre intanto, consiglia comunque di non essere troppo leggeri in amore. Di certo sarà una giornata importante per capire da quale parte sta andando il vostro cuore. Cercate quindi di riportarlo "sulla retta via": colpa del periodo che inizialmente sembrava promettere bene e, invece, si è perso lungo la strada della speranza. Single, nuove conoscenze interessanti potrebbero fare capolino nella vostra vita, alcune delle quali potrebbero diventare importanti in futuro. Un incontro quasi magico, a fine giornata, potrà rapire la vostra attenzione e conquistare il vostro cuore. Nel lavoro infine, non mancheranno idee od opportunità per migliorare e/o portare avanti alcuni interessanti aspetti della vostra attività. Se possibile, fatelo pure senza timori.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.