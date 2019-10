Durante la giornata di venerdì 1° novembre, Giove in quadratura al segno del Sagittario, farà in modo che i nativi del segno possano consolidare la propria reputazione al lavoro, dopo essersi impegnati a fondo, mentre Vergine avrebbe bisogno di credere di più in sé stessa. Leone dovrà cercare di imparare di rispettare le idee dei colleghi, mentre il Sole in Scorpione condizionerà il Toro, il quale sarà influenzato da una persona che piano piano sta diventando sempre più importante.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 1° novembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo 1° novembre 2019 segno per segno

Ariete: il vostro umore sarà basso e ciò potrebbe incidere sulla vostra salute. Vi concentrerete poco sulla vostra relazione di coppia, ma il partner cercherà comunque di tirarvi su di morale. I single saranno attratti dalla simpatia di una persona in particolare.

Sul lavoro rimandate le decisioni importanti a quando sarete più sereni. Per il momento, limitatevi a svolgere solo ciò che sapete fare meglio, senza sbilanciarvi ulteriormente. Voto - 6

Toro: sarete influenzati dal passaggio del Sole nel segno dello Scorpione durante la giornata di venerdì. In amore sentite la necessità di manifestare i vostri dubbi. Siate decisi e parlatene con la vostra dolce metà.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

I single saranno più inclini ad uscire con gli amici, oppure pensare al proprio lavoro. Per quanto riguarda il lavoro, non sovraccaricatevi di impegni nelle prossime giornate in quanto ci sarà un impegno importante. Voto - 7

Gemelli: una vostra recente conoscenza potrebbe diventare qualcosa di più durante la giornata di venerdì. Ciò vi mette di buon umore ma attenzione in quanto potreste commettere degli errori per essere troppo impulsivi.

Situazione in netto miglioramento per le relazioni di lunga data, che riusciranno nuovamente a ritrovare un po’ di stabilità. Al lavoro state andando bene, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni, per non far innervosire il capo. Qualche gelosia da parte di un collega andrebbe risolta al più presto. Voto - 7,5

Cancro: quadro astrale decisamente positivo per i nativi del segno.

Avete voglia di emozioni e nessuno può metterlo in dubbio; fate attenzione, però a come esprimete i vostri sentimenti. Marte e Plutone favorevoli vi aiuteranno nella vostra relazione di coppia ad avanzare idee e proposte per migliorarne l'affiatamento. Se siete single sarete fortunati e riuscirete a fare breccia nel cuore della vostra amata. in ambito lavorativo, se riusciste ad organizzarvi per bene potreste sperare di portarvi avanti con le vostre mansioni.

Voto - 8,5

Leone: con Sole in quadratura al segno dello Scorpione, cercherete di avere più rispetto per le idee altrui in ambito lavorativo. La vostra mente sarà proiettata soltanto verso gli affari, e farete di tutto pur di raggiungere i vostri obiettivi. Se avete vissuto recentemente una crisi d'amore, questa è la giornata giusta per risolverla. Venere vi assisterà, non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti. I single saranno in splendida forma, e vogliosi di trovare l'amore il più presto possibile. Voto - 8

Vergine: sarete illuminati da Giove, attualmente nel segno del Sagittario, soprattutto i single che avranno il tempo per dedicarsi a loro stessi, e uscire fuori alla ricerca dell'amore. Le coppie di lunga data avranno molto di cui discutere per rafforzare il loro legame. Al lavoro avrete più bisogno di credere in voi stessi, e durante la giornata di venerdì potreste riuscirci, grazie anche all'aiuto da parte di un collega. Favorite inoltre le collaborazioni. Voto - 6,5

Bilancia: Marte favorevole al vostro segno, continua a regalarvi sensazioni ed eventi positivi anche durante la giornata di venerdì. La comunicazione vi aprirà porte molto interessanti, cercate di essere disponibili, soprattutto nella vostra relazione di coppia. Se siete single potreste avere qualche problema con il vostro impiego, quindi fate attenzione. Al lavoro, cercherete dei modi per conquistare più clientela e aumentare i vostri guadagni. Ciò nonostante, presto dovrete fare dei cambiamenti per non ritrovarvi indietro. Voto - 8

Scorpione: influenzati dal Sole anche durante la giornata di venerdì, in amore tirate fuori le unghie e tutto il vostro fascino per far cadere ai vostri piedi la persona che desiderate: non lasciate nulla di intentato. Le coppie stabili, avranno motivo di uscire fuori a festeggiare. Al lavoro, un investimento potrebbe essere una buona soluzione per un salto di qualità nel vostro ambiente lavorativo. Ciò nonostante sarà necessario tanto impegno e qualche spesa in più. Voto - 8,5

Sagittario: Giove stazionario nel vostro segno, vi spalleggia guidandovi verso un futuro abbastanza soddisfacente. In particolar modo la famiglia e il gruppo degli amici e confidenti più stretti. In amore è il momento di dare valore alle vostre promesse e cercare di soddisfare maggiormente le esigenze del vostro partner. Se siete single, vivrete la vita così com'è. Sul posto di lavoro mettete in moto la vostra furbizia e vedrete che alla fine della fiera sarete molto soddisfatti dei risultati ottenuti. Voto - 8

Capricorno: Marte in opposizione al vostro segno, vi darà le energie necessarie per portare a termine le vostre mansioni. In amore sentirete il bisogno di confidarvi con il partner, e cercare di chiarire alcuni punti della vostra relazione di coppia, anche se non ce ne sarà alcun bisogno. Vi sentite confusi e avete un disperato bisogno di certezze, anche se già le avete. In ambito professionale, sarete inclini a fare nuovi progetti. Ciò nonostante fate attenzione a quali di questi potrebbero raggiungere il successo. Voto - 7

Acquario: un momento gioioso caratterizza la giornata di venerdì per molti di voi del segno. Marte e Giove vi sorridono, approfittatene per coniugare la vostra relazione di coppia, oppure l'ambito familiare. Cercate inoltre di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno. I single potrebbero tirarsi indietro e non dichiararsi. Il lavoro che avete svolto nelle giornate precedenti potrebbe essere messo in discussione. Cercate di risolvere la situazione con diplomazia. Voto - 7,5

Pesci: Plutone favorevole al vostro segno porterà delle novità entusiasmanti nella vostra relazione sentimentale durante la giornata di venerdì. Sarà un giorno di netta ripresa, possibili anche cambiamenti di orizzonte in positivo, per esempio nella situazione abitativa, un cambio di casa o un trasferimento. Se siete single non abbiate paura di farvi avanti. Lavorando assiduamente con le persone che vi sono vicine, potreste raggiungere degli ottimi risultati. Provate inoltre ad avanzare delle proposte interessanti. Voto - 8