Durante la giornata di venerdì 18 ottobre, i nativi Ariete avranno bisogno di molte rassicurazioni, soprattutto per quanto riguarda la loro relazione di coppia, complice le opposizioni di Marte e del Sole, mentre lo stress a causa del lavoro inizierà a farsi notare nei nativi Leone. Scorpione continua bene a svolgere il proprio lavoro, grazie a Mercurio ancora stazionario nel segno d'acqua, mentre per Gemelli sarà una giornata di ripresa, dove potrebbero esserci dei cambiamenti all'interno della propria situazione familiare o sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per la giornata di venerdì 18 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche per la giornata di venerdì 18 ottobre, segno per segno

Ariete: avrete continuamente bisogno di rassicurazioni in ambito sentimentale, ciò nonostante dovreste fare attenzione in quanto il partner potrebbe innervosirsi. Acquisite un po’ di sicurezza in più in modo tale da ristabilire un equilibrio.

I single faranno meglio a riposarsi e a riflettere sulla loro condizione. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno una serie di successi che vi metteranno di buon umore. Ciò nonostante presto dovrete affrontare nuove condizioni e sapervi reinventare. Voto - 7.

Toro: gli imprevisti succedono anche al lavoro, e un’emergenza oppure un imprevisto potrebbero innervosirvi molto. Non prendetevela con chi non è il responsabile.

Concentratevi di più e portate a termine le vostre mansioni. In amore fate attenzione a non viziare chi vi chiede spesso dei favori, che sia il partner, oppure un vostro parente. Prendetevi un momento per voi stessi e cercate di riflettere sulla vostra attuale situazione. I single potranno prendere delle strade che creeranno problemi con gli altri. Voto - 6.

Gemelli: una giornata in netta ripresa quella di venerdì.

Sarete particolarmente emotivi in amore, regalando al partner dolci momenti insieme. Sarà un buon inizio per riprendere al meglio la vostra relazione. Venere è favorevole ai sentimenti: se siete single avete bisogno di maggiori attenzioni. La vostra estrema attenzione ai dettagli vi permetterà di non sottovalutare alcune situazioni che potrebbero compromettere un importante progetto lavorativo È un giorno ottimo per un appuntamento di lavoro o per un colloquio, farete certamente una notevole prima impressione.

Voto - 8.

Cancro: con Mercurio in trigono, andrete particolarmente bene sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì. La serietà dei vostri comportamenti vi potrebbe aiutare professionalmente, a tirare dalla vostra parte alcuni alleati importanti. In amore avrete una grande energia, ma anche un grande bisogno di avere delle conferme sentimentali. I cuori solitari potranno riaffacciarsi con fiducia al mondo circostante.

Voto - 9.

Leone: gli influssi di Mercurio nel segno dello Scorpione iniziano a farsi sentire, e durante la giornata di venerdì potreste essere stressati a causa del lavoro che si sta accumulando. Fate attenzione a non compiere le scelte sbagliate in quanto rischierete di rovinare un progetto. In amore sarete dubbiosi, ma questa sarà solo una vostra convinzione, non avrete nulla di ci preoccuparvi. Per i single ci saranno buone opportunità di fare conquiste. Voto - 6,5.

Vergine: la Luna in quadratura al vostro segno, vi aiuterà a organizzare con attenzione il vostro tempo, considerato che ci sono ancora alcune questioni da chiarire, che non possono certo restare irrisolte. In ogni caso la vostra relazione di coppia procederà abbastanza bene. I single che invece non sono riusciti a lasciare tutto alle spalle vivranno un momento di stress. Per quanto riguarda il lavoro, alcuni di voi hanno avuto delle promozioni e degli avanzamenti di carriera, o sono in dirittura di arrivo. Voto - 7,5.

Bilancia: con il Sole stazionario nel vostro segno zodiacale, continua la buona dose di fortuna che avete avuto nei giorni precedenti. La vostra situazione sentimentale procede alla grande, e i progetti che avete in cantiere proseguono senza intoppi. I single avranno buone chance di trovare persone con cui interagire. Sul posto di lavoro sarete particolarmente inclini a fare del vostro meglio, spesso con ottimi risultati. Inoltre, una relazione professionale potrebbe prendere una piega diversa e trasformarsi pian piano in quello che desiderate. Voto - 9.

Scorpione: state sicuramente facendo un buon lavoro, ma dovreste imparare ad ottimizzare i tempi di realizzazione dei vostri impegni. Se riusciste ad organizzarvi per bene potreste sperare in questa giornata di portarvi avanti con il lavoro, gli amici, la famiglia. Mercurio vi aiuterà a portare avanti i vostri progetti e le vostre iniziative. In amore vi sentite forti e pronti a mettere in cantiere qualche nuovo progetto. I single potranno avere difficoltà ad affrontare la realtà. Voto - 8.

Sagittario: la Luna in opposizione al segno dei Gemelli, conferirà ai nativi del segno tanta creatività da applicare sul posto di lavoro, nonché buone opportunità di ottenere un nuovo impiego. I sentimenti sono presenti nella vostra vita, quindi approfittatene, dato che l’amore è dietro l’angolo. Avete avuto una stagione molto importante, coltivate ciò che avete conquistato. I single dovranno darsi invece una regolata e pensare di più alle cose serie. Voto - 7,5.

Capricorno: Marte in quadratura a vostro segno, vi metterà con i piedi per terra. Dovrete prima o poi rispettare i vostri impegni, soprattutto al lavoro. Se invece state svolgendo le vostre mansioni, raccoglierete i frutti tanto desiderati. In amore, Giove sta per entrare nel vostro segno e avete in mente bei progetti di coppia da realizzare. I single in cerca della persona giusta potranno fare incontri sensazionali. Voto - 7.

Acquario: nel campo sentimentale ci potrebbe essere qualche evoluzione positiva, ma solo se sarete in grado di esprimere davvero i vostri sentimenti. La vostra storia d’amore sarà ricca di prospettive e procederà a gonfie vele. Venere favorisce anche i single e l’amore può rimanere protagonista anche per loro. In ambito lavorativo potreste ricevere delle buone notizie, che vi metteranno subito di buon umore e con la voglia di fare. Voto - 8,5.

Pesci: starete particolarmente attenti per quanto riguarda il lavoro durante la giornata di venerdì. Sarà per voi una giornata importante e non vorrete lasciarvi scappare delle ghiotte occasioni. Con Venere in trigono, in amore sarete influenzati dalle situazioni che vi circondano. Apparite però emotivi e disponibili con le persone che vi stanno intorno. Se siete single sembra necessario cercare di fare una scelta. Voto - 7,5.